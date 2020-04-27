الليرة اللبنانية ضحية تجاذبات سياسية

تناول برنامج سوا الليلة أبرز التطورات المتعلقة باحتواء فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة، إذ بدأت اسرائيل التخفيف من الإجراءات المشددة التي طبقتها للحد من تفشي الفيروس، فيما تجتمع الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء، لمناقشة اقتراح من وزارة التعليم بإعادة فتح المدارس وعودة آلاف الأطفال إلى مقاعد الدراسة.

مقدمة البرنامج آنا عبد المسيح حاورت المتحدث باسم وزارة الصحة في إسرائيل زاهي سعيد عن التقدم المحرز في احتواء الفيروس في اسرائيل .

وفي الأردن، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أنه إذا صدر قرار بشأن عودة موظفي القطاع العام للعمل، فإن العودة ستكون اي بنسبة عشرين الى ثلاثين في المئة من القوة العاملة في القطاع العام.

وسأل البرنامح الدكتور نذير عبيدات، الناطق باسم لجنة الاوبئة في الأردن، عما إذا كان الوضع الوبائي في المملكة يسمح باستئناف الأعمال على النطاق الحكومي.

وانتقل البرنامج بعد ذلك، إلى الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان، بعدما انحدرت العملة الوطنية إلى مستوى قياسي جديد ووصل سعرها إلى أربعة آلاف وخمسين ليرة للدولار الواحد لسعر المبيع في السوق السوداء وتحدث برنامج سوا الليلة إلى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة حول دور مصرف لبنان المركزي في ما وصل إليه الوضع المالي.

في سوريا، أعلنت وزارة الصحة فك العزل الصحي عن بلدة منين بريف دمشق بعد التأكد من خلوّها من أي حالة مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وعلى مستوى العالم يتجه عدد من الدول الأوروبية ومن الولايات الأميركية إلى استئناف الحياة الطبيعة مع مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.