سوا الليلة

الليرة اللبنانية ضحية تجاذبات سياسية

27 أبريل 2020

تناول برنامج سوا الليلة أبرز التطورات المتعلقة باحتواء فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة، إذ بدأت اسرائيل التخفيف من الإجراءات المشددة  التي طبقتها للحد من تفشي الفيروس، فيما تجتمع الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء، لمناقشة اقتراح من وزارة التعليم بإعادة فتح المدارس وعودة آلاف الأطفال إلى مقاعد الدراسة.

مقدمة البرنامج آنا عبد المسيح حاورت المتحدث باسم وزارة الصحة في إسرائيل زاهي سعيد عن التقدم المحرز في احتواء الفيروس في اسرائيل .

وفي الأردن، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أنه إذا صدر قرار  بشأن عودة موظفي القطاع العام للعمل، فإن العودة ستكون اي بنسبة عشرين الى ثلاثين في المئة من القوة العاملة في القطاع العام.

وسأل البرنامح الدكتور نذير عبيدات، الناطق باسم لجنة الاوبئة في الأردن، عما إذا كان الوضع الوبائي في المملكة يسمح باستئناف الأعمال على النطاق الحكومي.

وانتقل البرنامج بعد ذلك، إلى الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان، بعدما انحدرت العملة الوطنية إلى مستوى قياسي جديد ووصل سعرها إلى أربعة آلاف وخمسين ليرة للدولار الواحد لسعر المبيع في السوق السوداء وتحدث برنامج سوا الليلة إلى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة حول دور مصرف لبنان المركزي في ما وصل إليه الوضع المالي.

في سوريا، أعلنت وزارة الصحة فك العزل الصحي عن بلدة منين بريف دمشق بعد التأكد من خلوّها من أي حالة مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وعلى مستوى العالم يتجه عدد من الدول الأوروبية ومن الولايات الأميركية إلى استئناف الحياة الطبيعة مع مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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إسرائيل تخفف من إجراءات كورونا.. وفي لبنان الليرة ضحية تجاذبات سياسية

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سوا الليلة

كيف يمكن أن يؤثر الائتلاف الحكومي على الخارطة الحزبية في إسرائيل؟

23 أبريل 2020
الخلافات الحزبية داخل إسرائيل
الخلافات الحزبية داخل إسرائيل | Source: Shutterstock

تناول برنامج سوا الليلة الذي قدمته الزميلة آنا عبد المسيح الخلافات الحزبية داخل إسرائيل والتي برزت بعد توقيع رئيس حزب الليكود ورئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس إتفاق تشكيل حكومة الطوارئ،

فقد بات معظم اليمين على خصومة مع نتنياهو، كما غضب جزء كبير من اليسار من غانتس بسبب الائتلاف الحكومي الجديد، وسألت مقدمة البرنامج،  الخبير الحزبي والمحاضر في جامعة تل أبيب  عودة بشارات، عما إذا كانت هذه التطورات ستؤدي إلى خارطة تحالفات حزبية جديدة في إسرائيل.

وانتقل البرنامج بعدها إلى قرار إسرائيل وقف إجراء فحوصات كورونا في قطاع غزة بسبب خلافات داخلية بين رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي، وانعكاسات القرار على ابناء  القطاع.

وفي لبنان عرض البرنامج الأزمة المالية المستفحلة، بسبب التراجع المستمر في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار وسط استمرار الإحتجاجات الشعبية فيما  أسقط مجلس النواب اللبناني صفة الإستعجال عن اقتراح القانون الرامي إلى رفع الحصانة عن الوزراء - في إطار جهود مكافحة الفساد-، وأحاله إلى اللجان النيابية لتعديله.

وفي الشأن السوري ألقى البرنامج الضوء على بدء محاكمة الضابط السوري أنور رسلان، بسبب تورطه بتعذيب نحو 4000 شخص قـُتل منهم 58 قبل انشقاقه عن نظام الأسد، وأجرينا حوارا بهذا الشأن مع  المحامي السوري، أنور البني، المقيم في ألمانيا والذي يرأس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.

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كيف يمكن أن يؤثر الائتلاف الحكومي على الخارطة الحزبية في إسرائيل؟

 