كيف يمكن أن يؤثر الائتلاف الحكومي على الخارطة الحزبية في إسرائيل؟

تناول برنامج سوا الليلة الذي قدمته الزميلة آنا عبد المسيح الخلافات الحزبية داخل إسرائيل والتي برزت بعد توقيع رئيس حزب الليكود ورئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس إتفاق تشكيل حكومة الطوارئ،

فقد بات معظم اليمين على خصومة مع نتنياهو، كما غضب جزء كبير من اليسار من غانتس بسبب الائتلاف الحكومي الجديد، وسألت مقدمة البرنامج، الخبير الحزبي والمحاضر في جامعة تل أبيب عودة بشارات، عما إذا كانت هذه التطورات ستؤدي إلى خارطة تحالفات حزبية جديدة في إسرائيل.

وانتقل البرنامج بعدها إلى قرار إسرائيل وقف إجراء فحوصات كورونا في قطاع غزة بسبب خلافات داخلية بين رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي، وانعكاسات القرار على ابناء القطاع.

وفي لبنان عرض البرنامج الأزمة المالية المستفحلة، بسبب التراجع المستمر في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار وسط استمرار الإحتجاجات الشعبية فيما أسقط مجلس النواب اللبناني صفة الإستعجال عن اقتراح القانون الرامي إلى رفع الحصانة عن الوزراء - في إطار جهود مكافحة الفساد-، وأحاله إلى اللجان النيابية لتعديله.

وفي الشأن السوري ألقى البرنامج الضوء على بدء محاكمة الضابط السوري أنور رسلان، بسبب تورطه بتعذيب نحو 4000 شخص قـُتل منهم 58 قبل انشقاقه عن نظام الأسد، وأجرينا حوارا بهذا الشأن مع المحامي السوري، أنور البني، المقيم في ألمانيا والذي يرأس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.