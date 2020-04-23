سوا الليلة

كيف يمكن أن يؤثر الائتلاف الحكومي على الخارطة الحزبية في إسرائيل؟

23 أبريل 2020
الخلافات الحزبية داخل إسرائيل
الخلافات الحزبية داخل إسرائيل | Source: Shutterstock

تناول برنامج سوا الليلة الذي قدمته الزميلة آنا عبد المسيح الخلافات الحزبية داخل إسرائيل والتي برزت بعد توقيع رئيس حزب الليكود ورئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس إتفاق تشكيل حكومة الطوارئ،

فقد بات معظم اليمين على خصومة مع نتنياهو، كما غضب جزء كبير من اليسار من غانتس بسبب الائتلاف الحكومي الجديد، وسألت مقدمة البرنامج،  الخبير الحزبي والمحاضر في جامعة تل أبيب  عودة بشارات، عما إذا كانت هذه التطورات ستؤدي إلى خارطة تحالفات حزبية جديدة في إسرائيل.

وانتقل البرنامج بعدها إلى قرار إسرائيل وقف إجراء فحوصات كورونا في قطاع غزة بسبب خلافات داخلية بين رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي، وانعكاسات القرار على ابناء  القطاع.

وفي لبنان عرض البرنامج الأزمة المالية المستفحلة، بسبب التراجع المستمر في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار وسط استمرار الإحتجاجات الشعبية فيما  أسقط مجلس النواب اللبناني صفة الإستعجال عن اقتراح القانون الرامي إلى رفع الحصانة عن الوزراء - في إطار جهود مكافحة الفساد-، وأحاله إلى اللجان النيابية لتعديله.

وفي الشأن السوري ألقى البرنامج الضوء على بدء محاكمة الضابط السوري أنور رسلان، بسبب تورطه بتعذيب نحو 4000 شخص قـُتل منهم 58 قبل انشقاقه عن نظام الأسد، وأجرينا حوارا بهذا الشأن مع  المحامي السوري، أنور البني، المقيم في ألمانيا والذي يرأس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.

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كيف يمكن أن يؤثر الائتلاف الحكومي على الخارطة الحزبية في إسرائيل؟

 

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سوا الليلة

كيف توزعت الحصص الحزبية في حكومة الطوارئ الإسرائيلية

22 أبريل 2020
مواطن إسرائيلي يقف أمام محل لبيع الصحف
مواطن إسرائيلي يقف أمام محل لبيع الصحف

سلط برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء الضوء على اتفاق تقاسم السلطة بين رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس وزعيم الليكود بنيامين نيتنياهو، والذي أثار جدلا ً كبيرا ً داخل إسرائيل، على الرغم من إنهائه الجمود السياسي بعد إجراء ثلاث انتخابات عامة في غضون عام واحد، وجاء في الاتفاق أن نتنياهو سيظل بالمنصب لمدة 18 شهرا يخلفه بعدها غانتس.

في الأراضي الفلسطينية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، مساء اليوم. وأوضحت أن الإصابات هي لثلاثة مواطنين في كفر عقب شمالي القدس، بينها طفل يبلغ من العمر ست سنوات وإصابتان في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس.

في لبنان، أقر مجلس النواب قبل ظهر اليوم في جلسته التشريعية  التي تمتد لثلاثة ايام، ستة عشر مشروع قانون من بينها قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أصل ستة وستين بندا موزعة بين مشروع واقتراح مدرجة على جدول الاعمال.

في الأردن،  قالت وسائل إعلام إن إدارة الأزمة تدرس إلغاء الحظر الشامل الذي كان مفروضا على كافة القطاعات اعتبارًا من الأول من شهر رمضان. وباشرت قطاعات صباح اليوم عملها، عقب سماح وزارة الصناعة والتجارة لها بذلك بعد انقطاع دام قرابة الشهر وأكثر.

في سوريا، أكدت الحكومة أن جميع القرارات المتخذة في مجال التصدي لوباء كورونا ولا سيما العودة الجزئية لمختلف "المهن والفعاليات والأسواق" تهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف المعاناة في الحصول على مستلزمات المواطنين اليومية. وطلبت الحكومة من المواطنين الإلتزام بالحجر الطوعي في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة مع بدء تطبيق إعادة "الأسواق والمهن إلى العمل" والتأكد من تقيدها بشروط السلامة الصحية.

وفي شمال شرقي سوريا، قررت الإدارة الذاتية تمديد فترة حظر التجول في مناطقها عشرة أيام إضافية، حتى الأول من الشهر المقبل، مع التأكيد على الالتزام بجميع قراراتها السابقة المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا. 

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كيف توزعت الحصص الحزبية في حكومة الطوارئ الإسرائيلية