سوا الليلة

نتنياهو وغانتس يتوصلان الى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة

21 أبريل 2020
زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف أزرق أبيض بني غانتس
زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف أزرق أبيض بني غانتس

ناقش حلقة سوا الليلة التي قدمتها الزميلة آنا عبد المسيح جملة من المواضيع وأبرزها التطور السياسي في اسرائيل، فقد أعلن حزبا الليكود وكاحول لافان التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ونص الاتفاق على أن يتم التناوب على موقع رئاسة حكومة الوحدة بين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف أزرق أبيض بني غانتس، بحيث يكون نتنياهو رئيسا لها لمدة ثمانية عشر شهرا ثم يخلفه غانتس.

ومساء أمس  تظاهر نحو 2000 إسرائيلي في تل أبيب، تعبيرا عن رفضهم مشاركة نتنياهو بالتشكيلة الحكومية الجديدة.

مراسلنا في القدس خليل العسلي أطلعنا في اتصال مباشر على الهواء على أبرز تفاصيل الاتفاق، وأجرت مقدمة البرنامج حوارا مع المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور حول العقدة الأساسية التي أخـّرت تشكيبل الحكومة.

وانتقل بعدها النقاش إلى الإعلان الصادر عن الحكومة الفلسطينية بتخفيف جزئي لإجراءات الوقاية من كورونا، يتم بالتدريج مراعيا في الوقت عينه التوازن بين توفير الصحة وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، أن القرار يسمح بعمل المصانع المنتجة في جميع المحافظات لأغراض التصدير وبنسبة 50٪ بشرط مراعاة الشروط الصحية والسلامة المذكورة، أما المساجد والكنائس وأماكن التجمع وبيوت العزاء فتبقى مغلقة، وتمنع الاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الإفطار الجماعية في شهر رمضان.

وأوضح اشتيه ان الفلسطنيين الذين يعملون في اسرائيل ما زالوا يشكلون التحدي الاكبر أمام جهود احتواء فيروس كورونا، وقال ان الحكومة طلبت عقدت اجتماع بين وزيري العمل الفلسطيني والاسرائيلي لمعالجة هذه الثغرة ولا تزال تنتظر جوابا من الجانب الاسرائيلي.

حول هذه المصاعب تحدث برنامج سوا الليلة، الى الناطق باسم وزارة العمل الفلسطينية رامي المهداوي ، وعرض مراسلنا في رام الله نبهان خريشة أعداد المصابين المسجلة الاثنين اضافة الى مدى الالتزام الشعبي بالاجراءات الوقائية.

ومن لبنان قدم لنا مراسلنا يزبك وهبة صورة عن الوضع بعد تحرك الشارع مجددا ولاسيما في طرابلس شمال البلاد ضد القيود الصارمة المفروضة بسبب كورونا، نظرا لانعكاساتها السلبية على اوضاعهم المالية والاقتصادية المتدهورة أصلا.

في الاردن، أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي  خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون أن الأردن لن يسمح بدخول أي مساعدات إلى تجمع الركبان من أراضيه أو دخول أي شخص من التجمع إلى أراضي المملكة لأي سبب كان تلافيا لاي اصابات اضافية بوباء كورونا .

وتحدثنا في هذا الاطار الى عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور وائل الهياجنة عن الجهود المبذولة لمنع انتاشر الفيروس، وكيفية التعاطي مع ازمة اللاجئين خصوصا في مخيم الركبان..

وفي السياق نفسه أظهر استطلاع للرأي أن سبعة وثمانين في المئة من الاردنيين راضون عن أداء الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد،  معتبرين ان الامور تسير بالاتجاه الصَّحيح. وحدثنا مراسلنا في عمان محمد السكر عن أحدث التطورات المتصلة بالوباء.

وفيما العالم بأسره منهمك باحتواء كورونا أجرى وزير الخارجية الايراني جواد ظريف  محادثات في دمشق  مع الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية وليد المعلم ومسوؤلين آخرين.

وتناول البحث مستجدات المسار السياسي ومن ضمنها اللجنة الدستورية وعملية استانا وتطورات الأوضاع في الشمال السوري ، و"الاعتداءات التركية"في سوريا بحسب وكالة سانا. 

 وقال ظريف إن اجتماعا ثلاثيا بين روسيا وتركيا وإيران، سيعقد لإجراء مشاورات حول اللجنة الدستورية والوضع في إدلب.

وفي الشمال السوري افتتح في الحسكة مستشفى خاص بمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد ، وجرى تجهيزه بكافة المعدات الطبية الضرورية للمعالجة.

مراسلتنا في سوريا نوروز رشو، تحدثت اكثر عن الاستعدادات في مواجهة كورونا وعن ارقام المصابين وعن زيارة ظريف الى سوريا.

وعرض البرنامج في تقرير موجز، النظرة التشاؤمية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاقتصادات دول المنطقة بسبب ما اصابها من شلل نتيجة أزمة كوفيد 19.

تضمين
استمع
نتنياهو وغانتس يتوصلان الى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة

المزيد

سوا الليلة

السلطات الإسرائيلية تخفف إجراءات الطوارئ

20 أبريل 2020
سجال فلسطيني إسرائيلي بسبب أزمة كورونا
سجال فلسطيني إسرائيلي بسبب أزمة كورونا

ناقش برنامج سوا الليلة  الذي قدمه حمزة السعود، عدة مواضيع طغت عليها تطورات فيروس كورونا المستجد.

ووسط انشغال العالم بمكافحة هذه الجائحة، يزور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سوريا غدا  حيث يلتقي الرئيس بشار الاسد في اول لقاء بينهما منذ عام.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان ان زيارة ظريف إلى سوريا ستستغرق يوما كاملا  لمناقشة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة بحسب بيان الوزارة، الذي أضاف أن ظريف سيلتقي أيضا نظيره السوري وليد المعلم.

مقدم البرنامج سأل المحلل السياسي الإيراني حسن رواياران عن أبعاد زيارة ظريف إلى سوريا في وقت ينشغل العالم باحتواء فيروس كورونا، ولاسيما أن الزيارة تعقب التطورات الأمنية التي حدثت مؤخرا على الحدود اللبنانية الاسرائيلية، إثر غارة استهدفت عناصر من حزب الله على الحدود اللبنانية السورية من دون أن تسفر عن إصابات .

وعرضت مراسلتنا في سوريا نوروز رشو خلال الحلقة احدث الاجراءات الحكومية المتصلة بفيروس كورونا.

وفي إسرائيل بدأت السلطات اليوم بتخفيف إجراءات الطوارئ التي فرضت في البلاد مع الالتزام باجراءات السلامة، وفي الوقت نفسه اطلقت وزارة الصحة حملة إعلانية وارشادية واسعة النطاق عشية حلول شهر رمضان، طلبت فيها من المواطنين العرب بالافطار مع افراد العائلة فقط واقامة صلاة التراويح في المنزل. وتحدث البرنامج بتفصيل اكثر عن تلك الاجراءات مع المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور زاهي سعيد، وكانت مداخلة ايضا لمراسلنا في القدس خليل العسلي حول الموضوع نفسه.

وفي الاراضي الفلسطينية اغلقت السلطات اكثر من ستين متجرا وضبطت سيارات واوقفت أفرادا بسبب عدم التزامهم بالحجر الصحي بحسب ما اطلعنا مراسلنا نبهان خريشة في اتصال هاتفي وسألنا أسامة النجار، عضو خلية الأزمة لمكافحة كورونا في الحكومة الفلسطينية، عن المخاطر الأمنية لاستمرار إجراءات الطوارئ وتداعياتها على الحالة الاقتصادية للفلسطينيين.

وانتقلنا بعد ذلك لمناقشة تطورات إجراءات محاربة فيروس كورونا مع مراسلنا محمد السكر في الاردن، حيث طمأن اليوم وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال أمجد العضايلة الى أن الحكومة قادرة على تسديد كافة التزاماتها المالية لمدة عامين، وتوجه البرنامح بالسؤال الى الدكتور ابراهيم سيف الوزير الاردني الاسبق حول قدرة الاردن وخياراته لتجاوز الازمة الاقتصادية والحفاظ على رواتب الموظفين.

أما في لبنان ورغم المخاوف من كورونا، أخبرنا مراسلنا يزبك وهبة بأن عددا من المعتصمين في ساحة النور في طرابلس شمال لبنان قطعوا الطريق بالاتجاهين  احتجاجاً على تردي  الوضعين المادي والاقتصادي في المدينة طرابلس وازدياد حالات الفقر فيها.

تضمين
استمع
السلطات الإسرائيلية تخفف إجراءات الطوارئ