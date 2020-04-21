نتنياهو وغانتس يتوصلان الى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة

ناقش حلقة سوا الليلة التي قدمتها الزميلة آنا عبد المسيح جملة من المواضيع وأبرزها التطور السياسي في اسرائيل، فقد أعلن حزبا الليكود وكاحول لافان التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ونص الاتفاق على أن يتم التناوب على موقع رئاسة حكومة الوحدة بين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف أزرق أبيض بني غانتس، بحيث يكون نتنياهو رئيسا لها لمدة ثمانية عشر شهرا ثم يخلفه غانتس.

ومساء أمس تظاهر نحو 2000 إسرائيلي في تل أبيب، تعبيرا عن رفضهم مشاركة نتنياهو بالتشكيلة الحكومية الجديدة.

مراسلنا في القدس خليل العسلي أطلعنا في اتصال مباشر على الهواء على أبرز تفاصيل الاتفاق، وأجرت مقدمة البرنامج حوارا مع المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور حول العقدة الأساسية التي أخـّرت تشكيبل الحكومة.

وانتقل بعدها النقاش إلى الإعلان الصادر عن الحكومة الفلسطينية بتخفيف جزئي لإجراءات الوقاية من كورونا، يتم بالتدريج مراعيا في الوقت عينه التوازن بين توفير الصحة وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، أن القرار يسمح بعمل المصانع المنتجة في جميع المحافظات لأغراض التصدير وبنسبة 50٪ بشرط مراعاة الشروط الصحية والسلامة المذكورة، أما المساجد والكنائس وأماكن التجمع وبيوت العزاء فتبقى مغلقة، وتمنع الاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الإفطار الجماعية في شهر رمضان.

وأوضح اشتيه ان الفلسطنيين الذين يعملون في اسرائيل ما زالوا يشكلون التحدي الاكبر أمام جهود احتواء فيروس كورونا، وقال ان الحكومة طلبت عقدت اجتماع بين وزيري العمل الفلسطيني والاسرائيلي لمعالجة هذه الثغرة ولا تزال تنتظر جوابا من الجانب الاسرائيلي.

حول هذه المصاعب تحدث برنامج سوا الليلة، الى الناطق باسم وزارة العمل الفلسطينية رامي المهداوي ، وعرض مراسلنا في رام الله نبهان خريشة أعداد المصابين المسجلة الاثنين اضافة الى مدى الالتزام الشعبي بالاجراءات الوقائية.

ومن لبنان قدم لنا مراسلنا يزبك وهبة صورة عن الوضع بعد تحرك الشارع مجددا ولاسيما في طرابلس شمال البلاد ضد القيود الصارمة المفروضة بسبب كورونا، نظرا لانعكاساتها السلبية على اوضاعهم المالية والاقتصادية المتدهورة أصلا.

في الاردن، أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون أن الأردن لن يسمح بدخول أي مساعدات إلى تجمع الركبان من أراضيه أو دخول أي شخص من التجمع إلى أراضي المملكة لأي سبب كان تلافيا لاي اصابات اضافية بوباء كورونا .

وتحدثنا في هذا الاطار الى عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور وائل الهياجنة عن الجهود المبذولة لمنع انتاشر الفيروس، وكيفية التعاطي مع ازمة اللاجئين خصوصا في مخيم الركبان..

وفي السياق نفسه أظهر استطلاع للرأي أن سبعة وثمانين في المئة من الاردنيين راضون عن أداء الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، معتبرين ان الامور تسير بالاتجاه الصَّحيح. وحدثنا مراسلنا في عمان محمد السكر عن أحدث التطورات المتصلة بالوباء.

وفيما العالم بأسره منهمك باحتواء كورونا أجرى وزير الخارجية الايراني جواد ظريف محادثات في دمشق مع الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية وليد المعلم ومسوؤلين آخرين.

وتناول البحث مستجدات المسار السياسي ومن ضمنها اللجنة الدستورية وعملية استانا وتطورات الأوضاع في الشمال السوري ، و"الاعتداءات التركية"في سوريا بحسب وكالة سانا.

وقال ظريف إن اجتماعا ثلاثيا بين روسيا وتركيا وإيران، سيعقد لإجراء مشاورات حول اللجنة الدستورية والوضع في إدلب.

وفي الشمال السوري افتتح في الحسكة مستشفى خاص بمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد ، وجرى تجهيزه بكافة المعدات الطبية الضرورية للمعالجة.

مراسلتنا في سوريا نوروز رشو، تحدثت اكثر عن الاستعدادات في مواجهة كورونا وعن ارقام المصابين وعن زيارة ظريف الى سوريا.

وعرض البرنامج في تقرير موجز، النظرة التشاؤمية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاقتصادات دول المنطقة بسبب ما اصابها من شلل نتيجة أزمة كوفيد 19.