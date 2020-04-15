سوا الليلة

جدل بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية

15 أبريل 2020
جدل بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية
جدل بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية

سلطت حلقة الأربعاء من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، الضوء على الجدل الذي أثير بشأن قرار الإدارة الأميركية تعليق التمويل الذي تقدمه لمنظمة الصحة العالمية بسبب سوء إدارة أزمة كورونا حسبما أعلن الرئيس دونالد ترامب.

ناقش سوا الليلة هذا الموضوع مع عضو الحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا، أشلي أنصارا. واستعرض البرنامج أيضا رد مدير المنظمة تيدروس ادانوم غيبريسوس على القرار الأميركي.

وفي الولايات المتحدة وسائر العالم، يسابق العلماء والأطباء والباحثون الزمن من أجل التوصل لعلاج يقضي على كورونا وأمصال تقف حائط صد أمام الوباء القاتل. التقينا رئيس قسم البحث العلمي في مستشفيات ولايتي كنتاكي وإنديانا، الدكتور فراس البدين للحديث عن تجربته في رحلة البحث عن دواء فعال ضد كورونا.

وفي إسرائيل، حذرت وزارة الصحة من ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدات والمدن العربية، وخصوصا في دير الأسد. وناشدت وزارة الصحة المواطنين في دير الأسد ونحف والبعنة ومجد الكروم البقاء في المنازل. موضوع ناقشناه مع المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، الدكتور زاهي سعيد.

واتجهنا في سو الليلة أيضا للأراضي الفلسطينية للوقوف على أخر مستجدات انتشار الفيروس هناك وخصوصا أن الإصابات الجديدة وقعت بين أفراد الطواقم الطبية.

وفي لبنان، أكّد وزير المالية، غازي وزني، استعداد وزارة المالية للعمل على معالجة المشاكل المالية التي تعاني منها المستشفيات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة كورونا. يأتي هذا في وقت، سجّلت الليرة اللبنانية انخفاضا غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الاميركي الواحد في السوق السوداء.

تحدثنا بشأن المشهد في لبنان إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، شارل عربيد.

وفي سوريا، تابعنا حظر التنقل بين المحافظات حتى الثاني من أيار المقبل وذلك تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا بحظر التنقل بين المحافظات.

وسلطنا الضوء أيضا على وصول طائرة تحمل معدات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى مناطق نفوذ النظام في القامشلي لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.

وفي الأردن، أكد الملك عبد الله الثاني، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، ضرورة التعامل بحزم مع أية تصرفات غير مسؤولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر، واتخاذ إجراءات صارمة تمنع أية تجاوزات في الحصول على استثناءات. ولمناقشة هذا الموضوع، التقينا عضو لجنة الأوبئة في الأردن، الدكتور وائل الهياجنة.

وفي سوا الليلة أيضا ذهبنا في جولة بين دول المنطقة الأخرى والعالم للتعرف على أخر مستجدات انتشار الوباء وأخر الإجراءات الرامية لحصاره.

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جدل بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية

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سوا الليلة

هل يؤثر كورونا على استقرار الأنظمة في المنطقة؟

15 أبريل 2020
هل يؤثر كورونا على استقرار الأنظمة في المنطقة؟
هل يؤثر كورونا على استقرار الأنظمة في المنطقة؟ | Source: Shutterstock

سلطت حلقة الثلاثاء من برنامج سوا الليلة التي قدمها ممدوح أبو الغنم، الضوء على الإجراءات الإسرائيلية بمنع التنقل بين المدن والبلدات في انحاء إسرائيل حتى الخامسة من صباح الخميس سعيا لمكافحة فيروس كورونا، وكيف ينعكس هذا على الحياة وهناك ومدى استجابة المواطنين لقرار منع التنقل.

وفي هذه الأثناء، منح رئيس حكومة تصريف الأعمال، بنيامين نتانياهو، وزعيم حزب أزرق أبيض، مهلة جديدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما ناقشناه مع المحلل السياسي الإسرائيلي، شاؤول منشه.

وفي الأراضي الفلسطينية، تطرقنا إلى ما تواجهه منشآت العمل الصغيرة وعمال المياومة في الاراضي الفلسطينية من خطر الافلاس وعدم القدرة على كسب قوت يومهم بسبب طول فترة اغلاق الاسواق وتقييد الحركة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وفي لبنان، ناقشنا نتائج الاجتماع الأمني الذي عقده رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، للبحث بنتائج التدابير الأمنية خلال التعبئة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي هذا بينما دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى السير بالإصلاحات وتطبيق القوانين على الجميع خاصة بموضوع الفساد ومكافحة الهدر وإصدار القوانين المطلوبة بشرط عدم المس بأموال المودعين. موضوع ناقشناه مع النائب اللبناني، آلان عون.

ومن الأردن، تطرقنا إلى ما هو المتوقع بشأن البرنامج الحكومي المرتقب الإعلان عنه والموجه لدعم عمال المياومة أو من يعملون بالأجر اليومي.

واستضفنا كذلك ممثلة مجلس قوات سوريا الديمقراطية في واشنطن، سينام محمد، لمناقشة الانتقادات التي وجهتها رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، إلى منظمة الصحة العالمية لعدم تقديم الدعم الطبي لمناطق شمال وشرق سوريا لمجابهة فيروس كورونا، متهمة إياها بممارسة الازدواجية بحجة أنّها تتعامل مع الحكومات فقط، لكنها في نفس الوقت ترسل المساعدات والأجهزة إلى المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في سوريا.

وألقينا الضوء أيضا في سوا الليلة على ما أعلنه رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، علي رضا رشيديان، بشأن التخطيط لاستئناف الزيارات الدينية إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا. كيف ينعكس هذا على الدولتين في ظل الإغلاق الذي تطبقه أغلب الدول بسبب أزمة كورونا، سؤال وجهناه إلى المحلل السياسي السوري، عبد المسيح الشامي.

وفي تغطية سو الليلة أيضا ناقشنا ما ورد في تقرير لوزارة الخارجية الإسرائيلية عن توقعات بشأن تداعيات أزمة كورونا على دول المنطقة.

وحذر التقرير حسب ما ورد في وسائل إعلام من تهديدات تشكلها أزمة الفيروس لدولتين مثل مصر والأردن. تحدثنا بشأن هذا الموضوع إلى أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في مصر، الدكتور طارق فهمي.

وتضمن سوا الليلة تقريرين عن أخر التطورات في عدد من الدول العربية بشأن تفشي وباء كورونا، وأخر الإجراءات الأميركية والأوروبية للتصدي للمرض القاتل.

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هل يؤثر كورونا على استقرار الأنظمة في المنطقة؟