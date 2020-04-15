جدل بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية

سلطت حلقة الأربعاء من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، الضوء على الجدل الذي أثير بشأن قرار الإدارة الأميركية تعليق التمويل الذي تقدمه لمنظمة الصحة العالمية بسبب سوء إدارة أزمة كورونا حسبما أعلن الرئيس دونالد ترامب.

ناقش سوا الليلة هذا الموضوع مع عضو الحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا، أشلي أنصارا. واستعرض البرنامج أيضا رد مدير المنظمة تيدروس ادانوم غيبريسوس على القرار الأميركي.

وفي الولايات المتحدة وسائر العالم، يسابق العلماء والأطباء والباحثون الزمن من أجل التوصل لعلاج يقضي على كورونا وأمصال تقف حائط صد أمام الوباء القاتل. التقينا رئيس قسم البحث العلمي في مستشفيات ولايتي كنتاكي وإنديانا، الدكتور فراس البدين للحديث عن تجربته في رحلة البحث عن دواء فعال ضد كورونا.

وفي إسرائيل، حذرت وزارة الصحة من ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدات والمدن العربية، وخصوصا في دير الأسد. وناشدت وزارة الصحة المواطنين في دير الأسد ونحف والبعنة ومجد الكروم البقاء في المنازل. موضوع ناقشناه مع المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، الدكتور زاهي سعيد.

واتجهنا في سو الليلة أيضا للأراضي الفلسطينية للوقوف على أخر مستجدات انتشار الفيروس هناك وخصوصا أن الإصابات الجديدة وقعت بين أفراد الطواقم الطبية.

وفي لبنان، أكّد وزير المالية، غازي وزني، استعداد وزارة المالية للعمل على معالجة المشاكل المالية التي تعاني منها المستشفيات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة كورونا. يأتي هذا في وقت، سجّلت الليرة اللبنانية انخفاضا غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الاميركي الواحد في السوق السوداء.

تحدثنا بشأن المشهد في لبنان إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، شارل عربيد.

وفي سوريا، تابعنا حظر التنقل بين المحافظات حتى الثاني من أيار المقبل وذلك تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا بحظر التنقل بين المحافظات.

وسلطنا الضوء أيضا على وصول طائرة تحمل معدات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى مناطق نفوذ النظام في القامشلي لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.

وفي الأردن، أكد الملك عبد الله الثاني، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، ضرورة التعامل بحزم مع أية تصرفات غير مسؤولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر، واتخاذ إجراءات صارمة تمنع أية تجاوزات في الحصول على استثناءات. ولمناقشة هذا الموضوع، التقينا عضو لجنة الأوبئة في الأردن، الدكتور وائل الهياجنة.

وفي سوا الليلة أيضا ذهبنا في جولة بين دول المنطقة الأخرى والعالم للتعرف على أخر مستجدات انتشار الوباء وأخر الإجراءات الرامية لحصاره.