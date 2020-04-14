سوا الليلة

سجال فلسطيني إسرائيلي بسبب أزمة كورونا

14 أبريل 2020
سجال فلسطيني إسرائيلي بسبب أزمة كورونا
سجال فلسطيني إسرائيلي بسبب أزمة كورونا

ناقشت حلقة الاثنين من برنامج "سوا الليلة" التي قدمتها انتصار يونس، تبادل الاتهامات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن أزمة كورونا رغم التواصل بين الجانبين لتقديم المساعدة ومشاركة المعلومات.

فقد قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تحاول ضرب مناعتهم الوطنية والصحية ردا على الاتهامات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية بأنها تحرّض ضد إسرائيل وتتهمها بنشر الفيروس، وفي هذه الأثناء وبالتزامن مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو على مسألة ضم غور الأردن والضفة الغربية في مفاوضاته مع زعيم تكتل أزرق أبيض، بيني غانتس، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أجرى جولة مكالمات هاتفية ماراثونية مع قادة في الشرق الأوسط لحثهم على الاعتراض على ضم إسرائيلي محتمل لأجزاء من الضفة الغربية.

هذه التجاذبات ناقشناها مع كل من المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، والمحلل السياسي الإسرائيلي، موردخاي كيدار.

ومن غزة، ألقينا الضوء على بدء استقبال الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري.

وفي الأراضي الفلسطينية أيضا، انعكس تفشي الوباء على كل شيء فقد تسببت الاجراءات الحكومية الفلسطينية لمنع انتشار الفيروس في توقف العديد من المشاريع النسوية الصغيرة عن العمل، وهو ما يعرضه مراسلنا في رام الله نبهان خريشة.

وفي لبنان، ووسط انشغال البلاد بأزمة كورونا تستمر الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية لأهالي السجناء والموقوفين والتي تطالب بالإفراج عن ذويهم في السجون في أكثر من مكان في لبنان. وتتصدر مخاوف تفشي وباء كورونا أوساط كل من أهالي السجناء والدوائر القضائية والسياسية في لبنان خاصة في ظل اكتظاظ السجون بأعداد كبيرة تفوق طاقتها والمخاوف من تفشي كورونا داخلها ما يزيد من أعباء الدولة في مواجهة الفيروس.

تحدثنا الى رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني، النائب ميشال موسى، عن هذا الموضوع.

وفي سوريا، قالت تقارير إن آلاف النازحين السوريين بدأوا العودة إلى ديارهم في محافظة إدلب على الرغم من خطر تجدد القتال، خوفا من تفشي فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين المكتظة قرب الحدود التركية.

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة التي شكلتها المعارضة السورية، ومنظمات إنسانية في الشمال السوري، إطلاق حملة تطوع لمواجهة فيروس كورونا في حال انتشاره، بعد غياب أي نشاط لمنظمة الصحة العالمية. هذه التطورات حدثنا عنها الصحفي السوري، يمان السيد.

ومن الأردن، التقينا المحلل الاقتصادي، مازن أرشيد، للحديث عن أخر الإجراءات الحكومية لتنظيم عمل بعض القطاعات في ظل حالة الإغلاق التي تطبقها البلاد للسيطرة على انتشار كورونا.

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سجال فلسطيني إسرائيلي بسبب أزمة كورونا

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سوا الليلة

إسرائيل تغلق أحياء في القدس بسبب كورونا

13 أبريل 2020
إسرائيل تغلق أحياء في القدس بسبب كورونا
إسرائيل تغلق أحياء في القدس بسبب كورونا

ناقشت حلقة الأحد من برنامج سوا الليلة التي قدمتها انتصار يونس، الإغلاق الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على عدة أحياء في مدينة القدس ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا علاوة على إيقاف جميع الرحلات إلى إسرائيل إلى حين اتخاذ خطوات قانونية تسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتحويل جميع المسافرين الواصلين إلى البلاد إلى فنادق حجر صحي لمدة 14 يوما.

تطرقنا إلى هذه الموضوعات وتطورات تتعلق بوباء كورونا مع المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، الدكتور زاهي سعيد.

من إسرائيل أيضا، ناقشنا رفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأحد طلب رئيس الكنيست بيني غانتس منحه مزيدا من الوقت لتشكيل الحكومة، مع المحلل السياسي الإسرائيلي، شلومو غانور.

ومن الأراضي الفلسطينية، خص مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور كمال الشخرة، إذاعتنا بلقاء تحدث فيه عن أخر التطورات بشأن فيروس كورونا والانتقادات الأخيرة التي وجهتها السلطة الفلسطينية لإسرائيل بشأن تفشي الفيروس في القدس الشرقية.

وألقينا الضوء كذلك من الأراضي الفلسطينية عن التسريبات بشأن احتمال إجراء صفقة بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل الأسرى.

وفي هذه الأثناء، احتفلت الطوائف المسيحية الغربية في الاراضي الفلسطينية بعيد الفصح المجيد من البيوت بسبب التدابير التي تتخذها السلطات لمواجهة فيروس كورونا. أجواء مختلفة رصدها مراسلنا في رام الله، نبهان خريشة.

وفي لبنان، تواجه منطقة بشري التي تسلل اليها مرض كورونا بعد ان سجل عداد الاصابات فيها ارتفاعا غير مسبوق عن سائر المناطق، مما دفع السلطات المحلية بالتنسيق مع وزارة الصحة إلى مضاعفة التدابير في المدينة والقضاء لعدم تمدد وانتشار المرض. وقد تم أمس عزل القضاء كاملا لمحاصرة تفشي الفايروس.

وفي هذا الإطار، تحدثنا الى رئيس مجلس ادارة مستشفى بشري الحكومي، الدكتور انطون جعجع.

ومن الأردن، التقينا مسؤول ملف كورونا في مستشفى الملك المؤسس وعضو اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور وائل الهياجنة للوقف على جهود حصار الفيروس هناك.

ومن سوريا، تطرقنا إلى إعلان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، عن تلقيهم مختبرين طبيين للكشف عن فيروس كورونا من إقليم كردستان العراق، وكذلك ما كشفت عنه هيئة الصحة في إقليم الجزيرة التابع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن تخصيص ثماني مدارس وصالات كمراكز للحجر الصحي لاستقبال الوافدين من خارج مناطق الإدارة الذاتية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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إسرائيل تغلق أحياء في القدس بسبب كورونا