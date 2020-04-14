سجال فلسطيني إسرائيلي بسبب أزمة كورونا

ناقشت حلقة الاثنين من برنامج "سوا الليلة" التي قدمتها انتصار يونس، تبادل الاتهامات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن أزمة كورونا رغم التواصل بين الجانبين لتقديم المساعدة ومشاركة المعلومات.

فقد قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تحاول ضرب مناعتهم الوطنية والصحية ردا على الاتهامات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية بأنها تحرّض ضد إسرائيل وتتهمها بنشر الفيروس، وفي هذه الأثناء وبالتزامن مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو على مسألة ضم غور الأردن والضفة الغربية في مفاوضاته مع زعيم تكتل أزرق أبيض، بيني غانتس، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أجرى جولة مكالمات هاتفية ماراثونية مع قادة في الشرق الأوسط لحثهم على الاعتراض على ضم إسرائيلي محتمل لأجزاء من الضفة الغربية.

هذه التجاذبات ناقشناها مع كل من المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، والمحلل السياسي الإسرائيلي، موردخاي كيدار.

ومن غزة، ألقينا الضوء على بدء استقبال الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري.

وفي الأراضي الفلسطينية أيضا، انعكس تفشي الوباء على كل شيء فقد تسببت الاجراءات الحكومية الفلسطينية لمنع انتشار الفيروس في توقف العديد من المشاريع النسوية الصغيرة عن العمل، وهو ما يعرضه مراسلنا في رام الله نبهان خريشة.

وفي لبنان، ووسط انشغال البلاد بأزمة كورونا تستمر الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية لأهالي السجناء والموقوفين والتي تطالب بالإفراج عن ذويهم في السجون في أكثر من مكان في لبنان. وتتصدر مخاوف تفشي وباء كورونا أوساط كل من أهالي السجناء والدوائر القضائية والسياسية في لبنان خاصة في ظل اكتظاظ السجون بأعداد كبيرة تفوق طاقتها والمخاوف من تفشي كورونا داخلها ما يزيد من أعباء الدولة في مواجهة الفيروس.

تحدثنا الى رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني، النائب ميشال موسى، عن هذا الموضوع.

وفي سوريا، قالت تقارير إن آلاف النازحين السوريين بدأوا العودة إلى ديارهم في محافظة إدلب على الرغم من خطر تجدد القتال، خوفا من تفشي فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين المكتظة قرب الحدود التركية.

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة التي شكلتها المعارضة السورية، ومنظمات إنسانية في الشمال السوري، إطلاق حملة تطوع لمواجهة فيروس كورونا في حال انتشاره، بعد غياب أي نشاط لمنظمة الصحة العالمية. هذه التطورات حدثنا عنها الصحفي السوري، يمان السيد.

ومن الأردن، التقينا المحلل الاقتصادي، مازن أرشيد، للحديث عن أخر الإجراءات الحكومية لتنظيم عمل بعض القطاعات في ظل حالة الإغلاق التي تطبقها البلاد للسيطرة على انتشار كورونا.