التعبئة العامة مستمرة في لبنان لمحاربة وباء كورونا

ناقشت حلقة الخميس من برنامج سوا الليلة التي قدمتها انتصار يونس، قرار المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بتمديد حالة التعبئة العامة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا الذي مازال ينتشر بين اللبنانيين.

تبعات هذا القرار والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها للتعامل مع الهموم الاقتصادية للكثيرين لاسيما من خسروا قوت يومهم، موضوع ناقشناه مع الخبير الاقتصادي، الدكتور كامل وزنه.

وفي إسرائيل، انتهى منع التجول خلال بداية عيد الفصح صباح الخميس، وسمح للإسرائيليين مرة أخرى للخروج من منازلهم لكنهم منعوا من السفر بين المدن. يأتي هذا بينما أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عبر تويتر أنه تحدث مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، أزمة انتشار فيروس كورونا وإيران. موضوعات ناقشناها مع المحلل السياسي الإسرائيلي، نظير مجلي.

وفي غزة، هناك مخاوف من عدم قدرة السلطات الصحية هناك على إجراء المزيد من الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا، وهو ما سألنا عنه استاذ علم الوبائيات في جامعة القدس، الدكتور يحيى عابد.

وفي الضفة الغربية ومع استمرار إجراءات التصدي لانتشار الوباء، رصدت مراسلتنا في رام الله، نجود القاسم كيف غيرت هذه الإجراءات الكثير في الحياة اليومية للفلسطينيين ومنها الأنشطة الثقافية.

ومن الأردن، ناقشنا مع نائب رئيس الوزراء الأردني سابقا والخبير الاقتصادي، جواد العناني، تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد ورأيه في دعوات مسؤولين وسياسيين للعودة الجزئية للعمل لاسيما في القطاعات الحيوية.

وفي موضوع سوري، استضفنا وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة التي شكلتها المعارضة، مرام الشيخ، للحديث عما أثير مؤخرا بشأن رصد إصابة بفيروس كورونا في شمال غربي سوريا وتحديدا محافظة إدلب.

وتضمن سوا الليلة تقريرين عن أخر التطورات في عدد من الدول العربية بشأن تفشي وباء كورونا، وأخر الإجراءات الأميركية والأوروبية للتصدي للمرض المميت.