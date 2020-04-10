سوا الليلة

التعبئة العامة مستمرة في لبنان لمحاربة وباء كورونا

10 أبريل 2020
رئيس الحكومة اللبناينة حسان دياب
رئيس الحكومة اللبناينة حسان دياب

ناقشت حلقة الخميس من برنامج سوا الليلة التي قدمتها انتصار يونس، قرار المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بتمديد حالة التعبئة العامة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا الذي مازال ينتشر بين اللبنانيين.

تبعات هذا القرار والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها للتعامل مع الهموم الاقتصادية للكثيرين لاسيما من خسروا قوت يومهم، موضوع ناقشناه مع الخبير الاقتصادي، الدكتور كامل وزنه.

وفي إسرائيل، انتهى منع التجول خلال بداية عيد الفصح صباح الخميس، وسمح للإسرائيليين مرة أخرى للخروج من منازلهم لكنهم منعوا من السفر بين المدن. يأتي هذا بينما أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عبر تويتر أنه تحدث مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، أزمة انتشار فيروس كورونا وإيران. موضوعات ناقشناها مع المحلل السياسي الإسرائيلي، نظير مجلي.

وفي غزة، هناك مخاوف من عدم قدرة السلطات الصحية هناك على إجراء المزيد من الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا، وهو ما سألنا عنه استاذ علم الوبائيات في جامعة القدس، الدكتور يحيى عابد.

وفي الضفة الغربية ومع استمرار إجراءات التصدي لانتشار الوباء، رصدت مراسلتنا في رام الله، نجود القاسم كيف غيرت هذه الإجراءات الكثير في الحياة اليومية للفلسطينيين ومنها الأنشطة الثقافية.

ومن الأردن، ناقشنا مع نائب رئيس الوزراء الأردني سابقا والخبير الاقتصادي، جواد العناني، تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد ورأيه في دعوات مسؤولين وسياسيين للعودة الجزئية للعمل لاسيما في القطاعات الحيوية.

وفي موضوع سوري، استضفنا وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة التي شكلتها المعارضة، مرام الشيخ، للحديث عما أثير مؤخرا بشأن رصد إصابة بفيروس كورونا في شمال غربي سوريا وتحديدا محافظة إدلب.

وتضمن سوا الليلة تقريرين عن أخر التطورات في عدد من الدول العربية بشأن تفشي وباء كورونا، وأخر الإجراءات الأميركية والأوروبية للتصدي للمرض المميت.

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التعبئة العامة مستمرة في لبنان لمحاربة وباء كورونا

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سوا الليلة

حظر تجول شامل في الأردن لمدة يومين لحصار كورونا

09 أبريل 2020
جائحة كورونا توقف مظاهر الحياة في كامل الأردن
جائحة كورونا توقف مظاهر الحياة في كامل الأردن

ناقشت حلقة الأربعاء من برنامج سوا الليلة التي قدمتها انتصار يونس، الإغلاق الشامل الذي طبقته الحكومة الإسرائيلية تزامنا مع احتفالات عيد الفصح اليهودي للحد من تفشي وباء كورونا الذي مازال ينتشر بين الإسرائيليين وقتل العشرات منهم.

يأتي هذا بينما قال نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أيال زامير، إنه كلما طالت فترة أزمة كورونا، سيتولى الجيش صلاحيات أوسع لمكافحة انتشار الوباء، فيما توقع قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، تمير يادعي، أن تستمر هذه الأزمة لمدة سنة على الأقل. موضوع ناقشناه مع المحلل السياسي الإسرائيلي، شاؤول منشه.

ومن الأراضي الفلسطينية، استضفنا أمين عام مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية، الدكتور أمجد محمود غانم، الذي تحدث عن التحديات التي تواجه القطاع الصحي سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة للحد من انتشار المرض وإجراء فحوصات كافية وتوفير الرعاية الطبية للمصابين.

وفي لبنان، ثبتت إصابة عدد من المغتربين العائدين في الأيام الماضية من أوروبا فيما أثيرت مخاوف بشأن تفشي الفيروس في منطقة بشري، وهو ما ناقشناه مع نقيب الأطباء اللبنانيين، الدكتور شرف أبو شرف.

وفي الأردن، قررت الحكومة فرض حظر تجول شامل لمدة ثمان وأربعين طوال عطلة نهاية الأسبوع بينما صدر أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والذي يهدف لحماية حقوق العمال في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا وتحديد أسس دعم المؤسسات والأفراد لمواجهة تداعيات كورونا.

تطورات ناقشناها مع كل من المتحدث باسم الحكومة الأردنية وزير الإعلام، أمجد العضايلة، ووزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر.

وفي سوريا، ألقينا الضوء على اتهامات الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا النظام السوري بعدم التعاون في منع تفشي فيروس كورونا في تلك المنطقة، وتحميله مسؤولية أي إصابة بكورونا في مناطق سيطرتها.

وقدم سوا الليلة أيضا تقريرين عن أخر المستجدات بشأن تفشي كورونا في عدد من الدول العربية والولايات المتحدة وأوروبا.

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حظر تجول شامل في الأردن لمدة يومين لحصار كورونا