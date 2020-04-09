سوا الليلة

في يوم الصحة العالمي.. إلى أين وصلت المعركة ضد كورونا؟

09 أبريل 2020
المعركة ضد كورونا مستمرة
المعركة ضد كورونا مستمرة | Source: Shutterstock

ناقشت حلقة الثلاثاء من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، الإغلاق الذي بدأت تطبيقه الحكومة الإسرائيلية لوقف انتشار فيروس كورونا الذي أصاب المزيد من الإسرائيليين. وبدأ تطبيق تقييد شامل الثلاثاء ما يحد من حركة المرور من مدينة إلى أخرى حتى مساء الجمعة، كما يُحظر على أي شخص مغادرة منطقة بلديته المحلية إلا للحصول على الطعام أو الدواء أو المنتجات الأساسية الأخرى أو للحصول على الخدمات الأساسية.

للتعليق على هذا الموضوع أجرينا لقاءا مع المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، الدكتور زاهي سعيد.

ومن الأراضي الفلسطينية، ألقينا الضوء على تجديد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، دعوته للمواطنين بالبقاء في منازلهم، والابتعاد عن الاختلاط والزيارات العائلية لحماية أنفسهم وأقاربهم، موضحا أن تسجيل إحدى وأربعين إصابة بين الأطفال تعكس عدم الالتزام بعض العائلات بتعليمات الحجر المنزلي.

وفي لبنان، استمرت عودة المغتربين إلى بلادهم بينما تخيم أزمة كورونا بظلال ثقيلة على الأوضاع الاقتصادية المتأزمة أصلا هناك، وهو ما ناقشناه مع المحلل الاقتصادي اللبناني، جاسم عجاقة.

في الأردن، تطرقنا إلى تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة، أمجد العضايلة، الذي قال إن سياسة الحجر الذاتي في المنزل قد لا تجدي مع بعض الأشخاص، لذا سيتمّ تحديد مناطق جديدة للحجر سيتم الإعلان عنها لاحقاً. كما ناقشنا الخطط المستقبلية للعودة للعمل.

وفي خضم كل هذا لم ننس أن السابع من إبريل نيسان يصادف يوم الصحة العالمي. وفي هذا اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الصحة العالمي مناسبة للاحتفال بعمل كادر التمريض، لتذكير القيادات العالمية بدور التمريض الهام في الحفاظ على الصحة في العالم، مشيرة إلى أن العالم سيكون بحاجة إلى 9 ملايين عامل وعاملة إضافيين في مجالي التمريض، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

دور هذا الكادر وأخر ما وصلت إليه جهود فهم الفيروس وتطوير عقار ومصل مضاد له، ناقشناه مع رئيس جمعية طب الأسرة في الأراضي الفلسطينية، الدكتور محمد ربعي.

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في يوم الصحة العالمي.. إلى أين وصلت المعركة ضد كورونا؟

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سوا الليلة

حظر تجول شامل في الأردن لمدة يومين لحصار كورونا

09 أبريل 2020
جائحة كورونا توقف مظاهر الحياة في كامل الأردن
جائحة كورونا توقف مظاهر الحياة في كامل الأردن

ناقشت حلقة الأربعاء من برنامج سوا الليلة التي قدمتها انتصار يونس، الإغلاق الشامل الذي طبقته الحكومة الإسرائيلية تزامنا مع احتفالات عيد الفصح اليهودي للحد من تفشي وباء كورونا الذي مازال ينتشر بين الإسرائيليين وقتل العشرات منهم.

يأتي هذا بينما قال نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أيال زامير، إنه كلما طالت فترة أزمة كورونا، سيتولى الجيش صلاحيات أوسع لمكافحة انتشار الوباء، فيما توقع قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، تمير يادعي، أن تستمر هذه الأزمة لمدة سنة على الأقل. موضوع ناقشناه مع المحلل السياسي الإسرائيلي، شاؤول منشه.

ومن الأراضي الفلسطينية، استضفنا أمين عام مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية، الدكتور أمجد محمود غانم، الذي تحدث عن التحديات التي تواجه القطاع الصحي سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة للحد من انتشار المرض وإجراء فحوصات كافية وتوفير الرعاية الطبية للمصابين.

وفي لبنان، ثبتت إصابة عدد من المغتربين العائدين في الأيام الماضية من أوروبا فيما أثيرت مخاوف بشأن تفشي الفيروس في منطقة بشري، وهو ما ناقشناه مع نقيب الأطباء اللبنانيين، الدكتور شرف أبو شرف.

وفي الأردن، قررت الحكومة فرض حظر تجول شامل لمدة ثمان وأربعين طوال عطلة نهاية الأسبوع بينما صدر أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والذي يهدف لحماية حقوق العمال في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا وتحديد أسس دعم المؤسسات والأفراد لمواجهة تداعيات كورونا.

تطورات ناقشناها مع كل من المتحدث باسم الحكومة الأردنية وزير الإعلام، أمجد العضايلة، ووزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر.

وفي سوريا، ألقينا الضوء على اتهامات الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا النظام السوري بعدم التعاون في منع تفشي فيروس كورونا في تلك المنطقة، وتحميله مسؤولية أي إصابة بكورونا في مناطق سيطرتها.

وقدم سوا الليلة أيضا تقريرين عن أخر المستجدات بشأن تفشي كورونا في عدد من الدول العربية والولايات المتحدة وأوروبا.

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حظر تجول شامل في الأردن لمدة يومين لحصار كورونا