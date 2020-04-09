في يوم الصحة العالمي.. إلى أين وصلت المعركة ضد كورونا؟

ناقشت حلقة الثلاثاء من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، الإغلاق الذي بدأت تطبيقه الحكومة الإسرائيلية لوقف انتشار فيروس كورونا الذي أصاب المزيد من الإسرائيليين. وبدأ تطبيق تقييد شامل الثلاثاء ما يحد من حركة المرور من مدينة إلى أخرى حتى مساء الجمعة، كما يُحظر على أي شخص مغادرة منطقة بلديته المحلية إلا للحصول على الطعام أو الدواء أو المنتجات الأساسية الأخرى أو للحصول على الخدمات الأساسية.

للتعليق على هذا الموضوع أجرينا لقاءا مع المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، الدكتور زاهي سعيد.

ومن الأراضي الفلسطينية، ألقينا الضوء على تجديد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، دعوته للمواطنين بالبقاء في منازلهم، والابتعاد عن الاختلاط والزيارات العائلية لحماية أنفسهم وأقاربهم، موضحا أن تسجيل إحدى وأربعين إصابة بين الأطفال تعكس عدم الالتزام بعض العائلات بتعليمات الحجر المنزلي.

وفي لبنان، استمرت عودة المغتربين إلى بلادهم بينما تخيم أزمة كورونا بظلال ثقيلة على الأوضاع الاقتصادية المتأزمة أصلا هناك، وهو ما ناقشناه مع المحلل الاقتصادي اللبناني، جاسم عجاقة.

في الأردن، تطرقنا إلى تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة، أمجد العضايلة، الذي قال إن سياسة الحجر الذاتي في المنزل قد لا تجدي مع بعض الأشخاص، لذا سيتمّ تحديد مناطق جديدة للحجر سيتم الإعلان عنها لاحقاً. كما ناقشنا الخطط المستقبلية للعودة للعمل.

وفي خضم كل هذا لم ننس أن السابع من إبريل نيسان يصادف يوم الصحة العالمي. وفي هذا اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الصحة العالمي مناسبة للاحتفال بعمل كادر التمريض، لتذكير القيادات العالمية بدور التمريض الهام في الحفاظ على الصحة في العالم، مشيرة إلى أن العالم سيكون بحاجة إلى 9 ملايين عامل وعاملة إضافيين في مجالي التمريض، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

دور هذا الكادر وأخر ما وصلت إليه جهود فهم الفيروس وتطوير عقار ومصل مضاد له، ناقشناه مع رئيس جمعية طب الأسرة في الأراضي الفلسطينية، الدكتور محمد ربعي.