حظر تجول شامل في الأردن لمدة يومين لحصار كورونا

ناقشت حلقة الأربعاء من برنامج سوا الليلة التي قدمتها انتصار يونس، الإغلاق الشامل الذي طبقته الحكومة الإسرائيلية تزامنا مع احتفالات عيد الفصح اليهودي للحد من تفشي وباء كورونا الذي مازال ينتشر بين الإسرائيليين وقتل العشرات منهم.

يأتي هذا بينما قال نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أيال زامير، إنه كلما طالت فترة أزمة كورونا، سيتولى الجيش صلاحيات أوسع لمكافحة انتشار الوباء، فيما توقع قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، تمير يادعي، أن تستمر هذه الأزمة لمدة سنة على الأقل. موضوع ناقشناه مع المحلل السياسي الإسرائيلي، شاؤول منشه.

ومن الأراضي الفلسطينية، استضفنا أمين عام مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية، الدكتور أمجد محمود غانم، الذي تحدث عن التحديات التي تواجه القطاع الصحي سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة للحد من انتشار المرض وإجراء فحوصات كافية وتوفير الرعاية الطبية للمصابين.

وفي لبنان، ثبتت إصابة عدد من المغتربين العائدين في الأيام الماضية من أوروبا فيما أثيرت مخاوف بشأن تفشي الفيروس في منطقة بشري، وهو ما ناقشناه مع نقيب الأطباء اللبنانيين، الدكتور شرف أبو شرف.

وفي الأردن، قررت الحكومة فرض حظر تجول شامل لمدة ثمان وأربعين طوال عطلة نهاية الأسبوع بينما صدر أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والذي يهدف لحماية حقوق العمال في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا وتحديد أسس دعم المؤسسات والأفراد لمواجهة تداعيات كورونا.

تطورات ناقشناها مع كل من المتحدث باسم الحكومة الأردنية وزير الإعلام، أمجد العضايلة، ووزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر.

وفي سوريا، ألقينا الضوء على اتهامات الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا النظام السوري بعدم التعاون في منع تفشي فيروس كورونا في تلك المنطقة، وتحميله مسؤولية أي إصابة بكورونا في مناطق سيطرتها.

وقدم سوا الليلة أيضا تقريرين عن أخر المستجدات بشأن تفشي كورونا في عدد من الدول العربية والولايات المتحدة وأوروبا.