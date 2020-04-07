سوا الليلة

اللاجئون السوريون في لبنان بين المعاناة الاقتصادية وخطر كورونا

07 أبريل 2020
جانب من عملية تعقيم مخيم للاجئين السوريين في مرجعيون اللبنانية
جانب من عملية تعقيم مخيم للاجئين السوريين في مرجعيون اللبنانية

ناقشت حلقة الإثنين من برنامج سوا الليلة التي قدمها ممدوح أبو الغنم، نتائج لقاء الرئيس اللبناني، ميشال عون مع سفراء دول المجموعة الدولية لدعم لبنان حيث دعا إلى دعم لبنان مالياً لمساعدته على تخطي الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده منذ أشهر وفاقمه انتشار وباء فيروس كورونا.

التقينا مستشار رئيس الجمهورية، رفيق شلالا، للحديث عن تلك الدعوة والتي تضمنت أيضا الحديث عن تأثير أزمة اللاجئين.

يأتي هذا في وقت يشتكي اللاجئون من الظروف الصعبة التي يواجهونها في لبنان والتي دفعت أحدهم لإضرام النار في جسده ما أدى إلى وفاته.

عن أوضاع اللاجئين في لبنان وخصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا، التقينا مسؤولة الإعلام في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد.

ونأخذكم إلى مدينة طرابلس في شمال لبنان، لمعرفة مدى الالتزام بالتعبئة العامة لمواجهة انتشار كورونا.

وفي إسرائيل والأراضي الفلسطينية، نتابع أخر جهود السلطات هناك لمواجهة الوباء الذي يصيب المزيد في كل يوم.

وتابعنا من إسرائيل أيضا أخر ما وصلت إليه مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، وزعيم تكتل أزرق أبيض، بيني غانتس، وهذا من خلال لقائنا مع الوزير السابق وعضو الكنيست السابق عن حزب الليكود، أيوب قرا.

وفي الأردن، سجلت حالات إصابة جديدة بالمرض علاوة على وفاة أحد المصابين. يأتي هذا بينما تستمر وزارة الصحة في إجراء فحوصات عشوائية لحصار انتشار الفيروس ومعرفة مدى انتشاره في المجتمع. موضوع ناقشناه مع المسؤول عن ملف كورونا في الأردن، الدكتور نذير عبيدات.

وتابعنا أيضا ما أعلن في دمشق عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى تسعة عشر إضافة إلى حالتي وفاة.

ورصدنا في تقريرين، أخر المستجدات في دول عربية أخرى والولايات المتحدة وأوروبا بشأن تفشي الوباء.

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اللاجئون السوريون في لبنان بين المعاناة الاقتصادية وخطر كورونا

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سوا الليلة

لقاء خاص مع وزيرة الإعلام اللبنانية بشأن مواجهة كورونا

06 أبريل 2020
وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد
وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد | Source: وزارة الإعلام اللبنانية

ناقشت حلقة الأحد من برنامج سوا الليلة التي قدمتها أريج بكار، المخاوف الفلسطينية من عدم التزام العمال العائدين من إسرائيل بقواعد الحجر الصحي ما يساعد في نشر فيروس كورونا الذي مازال يصيب المزيد من الأشخاص في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

تحدثنا إلى أمين سر اتحاد العمال في محافظة جنين، رياض كميل، الذي قال إن عدم استجابة العمال للإجراءات والتدابير المتخذة من الحكومة، من شأنه أن يشكل تهديدا خطيرا للمجتمع، ويسهم في تفشي فيروس كورونا.

وفي إسرائيل، قال وزير الدفاع، نفتالي بينيت، خلال مقابلة تلفزيونية إن العودة إلى الروتين بسرعة، تستوجب نقل مسؤولية مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل إلى وزارته. وهو ما ناقشناه مع المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، زاهي سعيد.

وفي لبنان، أجرينا لقاءا خاصا مع وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، التي تحدثت عن خطة إعادة اللبنانيين في الخارج الراغبين في العودة لبلدهم بسبب أزمة كورونا. وقالت عبد الصمد أيضا إنه لم يتم إغلاق أي مناطق بعينها إذا رصدت فيها حالات إصابة أكثر.

ومن الأردن، استضفنا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب الأردني الدكتور محمد العتايقة، الذي قال إن الأخطر من وباء كورونا على المملكة ليس الفيروس نفسه وانما ما يخلفه من تبعات اقتصادية قاسية على الوطن والمواطن. واقترح العتايقة تغيير تكتيك الحجر الكلي على جميع المناطق.

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لقاء خاص مع وزيرة الإعلام اللبنانية بشأن مواجهة كورونا