اللاجئون السوريون في لبنان بين المعاناة الاقتصادية وخطر كورونا

ناقشت حلقة الإثنين من برنامج سوا الليلة التي قدمها ممدوح أبو الغنم، نتائج لقاء الرئيس اللبناني، ميشال عون مع سفراء دول المجموعة الدولية لدعم لبنان حيث دعا إلى دعم لبنان مالياً لمساعدته على تخطي الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده منذ أشهر وفاقمه انتشار وباء فيروس كورونا.

التقينا مستشار رئيس الجمهورية، رفيق شلالا، للحديث عن تلك الدعوة والتي تضمنت أيضا الحديث عن تأثير أزمة اللاجئين.

يأتي هذا في وقت يشتكي اللاجئون من الظروف الصعبة التي يواجهونها في لبنان والتي دفعت أحدهم لإضرام النار في جسده ما أدى إلى وفاته.

عن أوضاع اللاجئين في لبنان وخصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا، التقينا مسؤولة الإعلام في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد.

ونأخذكم إلى مدينة طرابلس في شمال لبنان، لمعرفة مدى الالتزام بالتعبئة العامة لمواجهة انتشار كورونا.

وفي إسرائيل والأراضي الفلسطينية، نتابع أخر جهود السلطات هناك لمواجهة الوباء الذي يصيب المزيد في كل يوم.

وتابعنا من إسرائيل أيضا أخر ما وصلت إليه مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، وزعيم تكتل أزرق أبيض، بيني غانتس، وهذا من خلال لقائنا مع الوزير السابق وعضو الكنيست السابق عن حزب الليكود، أيوب قرا.

وفي الأردن، سجلت حالات إصابة جديدة بالمرض علاوة على وفاة أحد المصابين. يأتي هذا بينما تستمر وزارة الصحة في إجراء فحوصات عشوائية لحصار انتشار الفيروس ومعرفة مدى انتشاره في المجتمع. موضوع ناقشناه مع المسؤول عن ملف كورونا في الأردن، الدكتور نذير عبيدات.

وتابعنا أيضا ما أعلن في دمشق عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى تسعة عشر إضافة إلى حالتي وفاة.

ورصدنا في تقريرين، أخر المستجدات في دول عربية أخرى والولايات المتحدة وأوروبا بشأن تفشي الوباء.