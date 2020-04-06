لقاء خاص مع وزيرة الإعلام اللبنانية بشأن مواجهة كورونا

ناقشت حلقة الأحد من برنامج سوا الليلة التي قدمتها أريج بكار، المخاوف الفلسطينية من عدم التزام العمال العائدين من إسرائيل بقواعد الحجر الصحي ما يساعد في نشر فيروس كورونا الذي مازال يصيب المزيد من الأشخاص في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

تحدثنا إلى أمين سر اتحاد العمال في محافظة جنين، رياض كميل، الذي قال إن عدم استجابة العمال للإجراءات والتدابير المتخذة من الحكومة، من شأنه أن يشكل تهديدا خطيرا للمجتمع، ويسهم في تفشي فيروس كورونا.

وفي إسرائيل، قال وزير الدفاع، نفتالي بينيت، خلال مقابلة تلفزيونية إن العودة إلى الروتين بسرعة، تستوجب نقل مسؤولية مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل إلى وزارته. وهو ما ناقشناه مع المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، زاهي سعيد.

وفي لبنان، أجرينا لقاءا خاصا مع وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، التي تحدثت عن خطة إعادة اللبنانيين في الخارج الراغبين في العودة لبلدهم بسبب أزمة كورونا. وقالت عبد الصمد أيضا إنه لم يتم إغلاق أي مناطق بعينها إذا رصدت فيها حالات إصابة أكثر.

ومن الأردن، استضفنا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب الأردني الدكتور محمد العتايقة، الذي قال إن الأخطر من وباء كورونا على المملكة ليس الفيروس نفسه وانما ما يخلفه من تبعات اقتصادية قاسية على الوطن والمواطن. واقترح العتايقة تغيير تكتيك الحجر الكلي على جميع المناطق.