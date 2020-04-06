سوا الليلة

لقاء خاص مع وزيرة الإعلام اللبنانية بشأن مواجهة كورونا

06 أبريل 2020
وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد
وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد | Source: وزارة الإعلام اللبنانية

ناقشت حلقة الأحد من برنامج سوا الليلة التي قدمتها أريج بكار، المخاوف الفلسطينية من عدم التزام العمال العائدين من إسرائيل بقواعد الحجر الصحي ما يساعد في نشر فيروس كورونا الذي مازال يصيب المزيد من الأشخاص في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

تحدثنا إلى أمين سر اتحاد العمال في محافظة جنين، رياض كميل، الذي قال إن عدم استجابة العمال للإجراءات والتدابير المتخذة من الحكومة، من شأنه أن يشكل تهديدا خطيرا للمجتمع، ويسهم في تفشي فيروس كورونا.

وفي إسرائيل، قال وزير الدفاع، نفتالي بينيت، خلال مقابلة تلفزيونية إن العودة إلى الروتين بسرعة، تستوجب نقل مسؤولية مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل إلى وزارته. وهو ما ناقشناه مع المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، زاهي سعيد.

وفي لبنان، أجرينا لقاءا خاصا مع وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، التي تحدثت عن خطة إعادة اللبنانيين في الخارج الراغبين في العودة لبلدهم بسبب أزمة كورونا. وقالت عبد الصمد أيضا إنه لم يتم إغلاق أي مناطق بعينها إذا رصدت فيها حالات إصابة أكثر.

ومن الأردن، استضفنا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب الأردني الدكتور محمد العتايقة، الذي قال إن الأخطر من وباء كورونا على المملكة ليس الفيروس نفسه وانما ما يخلفه من تبعات اقتصادية قاسية على الوطن والمواطن. واقترح العتايقة تغيير تكتيك الحجر الكلي على جميع المناطق.

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لقاء خاص مع وزيرة الإعلام اللبنانية بشأن مواجهة كورونا

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سوا الليلة

لبنان يلوح بإجراءات أكثر صرامة لحصار كورونا

03 أبريل 2020
دورية للجيش اللبناني في شارع صبرا لضمان تنفيذ قرارت التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة في لبنان
دورية للجيش اللبناني في شارع صبرا لضمان تنفيذ قرارت التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة في لبنان

ناقشت حلقة الخميس من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، التحذير الذي أطلقته السلطة الفلسطينية بوقوع كارثة حقيقية إذا لم يلتزم الفلسطينيون بالحجر المنزلي بينما يستمر فيروس كورونا في الانتشار.

كما ناقشنا سبل تعامل الحكومة هناك مع الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل، وطرحنا مجموعة من الأسئلة في هذا الشأن على وزير العمل في الحكومة الفلسطينية، الدكتور نصري أبو جيش.

وتطرق البرنامج أيضا إلى دخول مزيد من المسؤولين الإسرائيليين للحجر الصحي أو ثبوت إصابتهم بالفيروس وتداعيات هذا على المشهد السياسي وعمل الحكومة وأيضا مستقبل الحكومة الجديدة التي يتم التفاوض لتشكيلها.

ومن لبنان، قالت وزير الاعلام، منال عبد الصمد، بعد جلسة مجلس الوزراء الخميس إن رئيس الحكومة حسان دياب أكد أنه قد يضطر لاتخاذ تدابير صارمة وأكثر قساوة، نظرا ً لعدم وجود انضباط وعدم التزام بعض المناطق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا. موضوع ناقشناه مع ضيفنا رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة في مجلس النواب اللبناني، نعمت أفرام، الذي علق أيضا على التداعيات الاقتصادية لاستمرار أزمة كورونا.

ومن الأردن، سلطنا الضوء على حظر التجول الكامل الذي أعلنت عن تطبيقه الحكومة منذ منتصف ليل الخميس وطوال يوم الجمعة.

والتقينا وزير الاعلام الأردني الأسبق، الدكتور محمد المومني، الذي اقترح تشكيل خلية أزمة اقتصادية لمواجهة تداعيات التي يحتمها التعامل مع الفيروس.

واستطلعنا كذلك من سوريا التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس التي بدأ يلمسها السوريون رغم تسجيل إصابات محدودة حتى الآن.

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لبنان يلوح بإجراءات أكثر صرامة لحصار كورونا