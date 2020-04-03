سوا الليلة

لبنان يلوح بإجراءات أكثر صرامة لحصار كورونا

03 أبريل 2020
دورية للجيش اللبناني في شارع صبرا لضمان تنفيذ قرارت التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة في لبنان
دورية للجيش اللبناني في شارع صبرا لضمان تنفيذ قرارت التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة في لبنان

ناقشت حلقة الخميس من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، التحذير الذي أطلقته السلطة الفلسطينية بوقوع كارثة حقيقية إذا لم يلتزم الفلسطينيون بالحجر المنزلي بينما يستمر فيروس كورونا في الانتشار.

كما ناقشنا سبل تعامل الحكومة هناك مع الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل، وطرحنا مجموعة من الأسئلة في هذا الشأن على وزير العمل في الحكومة الفلسطينية، الدكتور نصري أبو جيش.

وتطرق البرنامج أيضا إلى دخول مزيد من المسؤولين الإسرائيليين للحجر الصحي أو ثبوت إصابتهم بالفيروس وتداعيات هذا على المشهد السياسي وعمل الحكومة وأيضا مستقبل الحكومة الجديدة التي يتم التفاوض لتشكيلها.

ومن لبنان، قالت وزير الاعلام، منال عبد الصمد، بعد جلسة مجلس الوزراء الخميس إن رئيس الحكومة حسان دياب أكد أنه قد يضطر لاتخاذ تدابير صارمة وأكثر قساوة، نظرا ً لعدم وجود انضباط وعدم التزام بعض المناطق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا. موضوع ناقشناه مع ضيفنا رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة في مجلس النواب اللبناني، نعمت أفرام، الذي علق أيضا على التداعيات الاقتصادية لاستمرار أزمة كورونا.

ومن الأردن، سلطنا الضوء على حظر التجول الكامل الذي أعلنت عن تطبيقه الحكومة منذ منتصف ليل الخميس وطوال يوم الجمعة.

والتقينا وزير الاعلام الأردني الأسبق، الدكتور محمد المومني، الذي اقترح تشكيل خلية أزمة اقتصادية لمواجهة تداعيات التي يحتمها التعامل مع الفيروس.

واستطلعنا كذلك من سوريا التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس التي بدأ يلمسها السوريون رغم تسجيل إصابات محدودة حتى الآن.

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لبنان يلوح بإجراءات أكثر صرامة لحصار كورونا

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سوا الليلة

تحذير من تفشي كورونا بشكل سريع في مخيمات اللجوء

02 أبريل 2020
تحذير من تفشي كورونا بشكل سريع في مخيمات اللجوء
تحذير من تفشي كورونا بشكل سريع في مخيمات اللجوء

ناقشت حلقة الأربعاء من برنامج سوا الليلة التي قدمتها انتصار يونس، التحذير الذي أطلقته لجنة الإنقاذ الدولية من أنه يمكن لفيروس كورونا المستجد أن يتفشى بسرعة في مخيمات اللاجئين والنازحين المكتظة بشدة في بعض دول العالم أكثر من أي وقت مضى منذ بدء انتشار الوباء.

ومن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، رصدنا ردود الفعل بشأن توصية مسؤول إسرائيلي بضم الضفة الغربية صحيا وتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني تعليقا على هذه التوصية بأن الثغرة الحقيقية في المعركة ضد تفشي كورونا هي ​إسرائيل​ ومستوطناتها وحواجزها وكل إجراءاتها حسب قوله.

وتابع سوا الليلة أيضا جهود لبنان من أجل السيطرة على تفشي المرض وتعليق وزير الصحة حمد حسن الذي قال إن المعطيات فيما خص فيروس كورونا جيدة حتى الآن لكنها محفوفة بالخطر والحذر.

وسلطنا الضوء أيضا على المظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس رغم التعبئة العامة والتي شارك فيها شباب طالبوا بالعودة لأعمالهم بعد أن فقدوا قوت يومهم.

وفي الأردن، دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، إلى عقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرارات تعالج تداعيات أزمة كورونا التي أرخّت بظلالها على سوق العمل وأثرت سلبا في أوضاع العمال وحقوقهم الأساسية في شتى القطاعات الاقتصادية. وهو ما نتابعه بالإضافة إلى أخر المستجدات بشأن محاصرة المرض في البلاد.

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تحذير من تفشي كورونا بشكل سريع في مخيمات اللجوء