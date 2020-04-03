لبنان يلوح بإجراءات أكثر صرامة لحصار كورونا

ناقشت حلقة الخميس من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، التحذير الذي أطلقته السلطة الفلسطينية بوقوع كارثة حقيقية إذا لم يلتزم الفلسطينيون بالحجر المنزلي بينما يستمر فيروس كورونا في الانتشار.

كما ناقشنا سبل تعامل الحكومة هناك مع الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل، وطرحنا مجموعة من الأسئلة في هذا الشأن على وزير العمل في الحكومة الفلسطينية، الدكتور نصري أبو جيش.

وتطرق البرنامج أيضا إلى دخول مزيد من المسؤولين الإسرائيليين للحجر الصحي أو ثبوت إصابتهم بالفيروس وتداعيات هذا على المشهد السياسي وعمل الحكومة وأيضا مستقبل الحكومة الجديدة التي يتم التفاوض لتشكيلها.

ومن لبنان، قالت وزير الاعلام، منال عبد الصمد، بعد جلسة مجلس الوزراء الخميس إن رئيس الحكومة حسان دياب أكد أنه قد يضطر لاتخاذ تدابير صارمة وأكثر قساوة، نظرا ً لعدم وجود انضباط وعدم التزام بعض المناطق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا. موضوع ناقشناه مع ضيفنا رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة في مجلس النواب اللبناني، نعمت أفرام، الذي علق أيضا على التداعيات الاقتصادية لاستمرار أزمة كورونا.

ومن الأردن، سلطنا الضوء على حظر التجول الكامل الذي أعلنت عن تطبيقه الحكومة منذ منتصف ليل الخميس وطوال يوم الجمعة.

والتقينا وزير الاعلام الأردني الأسبق، الدكتور محمد المومني، الذي اقترح تشكيل خلية أزمة اقتصادية لمواجهة تداعيات التي يحتمها التعامل مع الفيروس.

واستطلعنا كذلك من سوريا التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس التي بدأ يلمسها السوريون رغم تسجيل إصابات محدودة حتى الآن.