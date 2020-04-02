سوا الليلة

تحذير من تفشي كورونا بشكل سريع في مخيمات اللجوء

02 أبريل 2020
تحذير من تفشي كورونا بشكل سريع في مخيمات اللجوء
تحذير من تفشي كورونا بشكل سريع في مخيمات اللجوء

ناقشت حلقة الأربعاء من برنامج سوا الليلة التي قدمتها انتصار يونس، التحذير الذي أطلقته لجنة الإنقاذ الدولية من أنه يمكن لفيروس كورونا المستجد أن يتفشى بسرعة في مخيمات اللاجئين والنازحين المكتظة بشدة في بعض دول العالم أكثر من أي وقت مضى منذ بدء انتشار الوباء.

ومن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، رصدنا ردود الفعل بشأن توصية مسؤول إسرائيلي بضم الضفة الغربية صحيا وتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني تعليقا على هذه التوصية بأن الثغرة الحقيقية في المعركة ضد تفشي كورونا هي ​إسرائيل​ ومستوطناتها وحواجزها وكل إجراءاتها حسب قوله.

وتابع سوا الليلة أيضا جهود لبنان من أجل السيطرة على تفشي المرض وتعليق وزير الصحة حمد حسن الذي قال إن المعطيات فيما خص فيروس كورونا جيدة حتى الآن لكنها محفوفة بالخطر والحذر.

وسلطنا الضوء أيضا على المظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس رغم التعبئة العامة والتي شارك فيها شباب طالبوا بالعودة لأعمالهم بعد أن فقدوا قوت يومهم.

وفي الأردن، دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، إلى عقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرارات تعالج تداعيات أزمة كورونا التي أرخّت بظلالها على سوق العمل وأثرت سلبا في أوضاع العمال وحقوقهم الأساسية في شتى القطاعات الاقتصادية. وهو ما نتابعه بالإضافة إلى أخر المستجدات بشأن محاصرة المرض في البلاد.

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تحذير من تفشي كورونا بشكل سريع في مخيمات اللجوء

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سوا الليلة

إسرائيل تغلظ من إجراءاتها في ظل استمرار أزمة كورونا

01 أبريل 2020
الشرطة الإسرائيلية تعتقل متشددا يهوديا في حي ميا شعاريم بالقدس تحدى القيود المفروضة بسبب كورونا
الشرطة الإسرائيلية تعتقل متشددا يهوديا في حي ميا شعاريم بالقدس تحدى القيود المفروضة بسبب كورونا

ناقشت حلقة الثلاثاء من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، طبيعة الإجراءات المشددة التي أعلنت عنها إسرائيل للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

تطرقت الحلقة أيضا إلى ما أعلنه معهد التأمين الوطني الإسرائيلي بأن عدد الإسرائيليين العاطلين عن العمل بسبب تفشي فيروس كورونا سيصل إلى مليون ومئة ألف شخص حتى شهر حزيران/يونيو.

وعلى نفس الصعيد، للمرة الأولى منذ عام 2000، انتشرت قوات من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على شكل دوريات ليلية في بلدات تقع في أطراف القدس الشرقية، بزي الشرطة وبسلاحهم، من أجل ضبط القيود المفروضة على حركة الأشخاص، وبالاتفاق مع السلطات الإسرائيلية.

وهنا نطرح تساؤلات بشأن طبيعة التعاون ومستواه ومستقبله بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي موضوع آخر، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، من احتمال أن يكون لفيروس كورونا "تأثير مدمر على التجمعات السكانية الهشة بجميع أنحاء سوريا."

في سوا الليلة، نتساءل عن استعدادات المجتمع الدولي واللاعبين في المشهد السوري ومنظمات المجتمع المدني لتداعيات أي انتشار واسع لفيروس كورونا في الأراضي السورية.

وناقشنا في سوا الليلة أيضا الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بما فيها اقرار مساعدة قدرها 400 الف ليرة لكل عائلة محتاجة كمرحلة أولى ضمن برنامج المساعدات الاجتماعية بسبب فيروس كورونا، علاوة على الموافقة على آلية لإعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج وعددهم عشرون الفا لم يتمكنوا من العودة ضمن المهلة التي حددها لبنان قبل اغلاق حدوده.

وفي سوا الليلة أيضا، نقرأ مع ضيوفنا المقال الذي شارك في كتابته عدد من قادة الدول بمن فيهم ملك الأردن عبد الله الثاني، ودعوا فيه إلى تحالف عالمي جديد لتسريع البحث العلمي وتعزيز تمويله للوصول إلى علاجات ولقاحات، وزيادة إنتاج أدوات الاختبار والكشف عن الفيروسات والمعدات الطبية الضرورية وضمان عدالة شرائها وتوزيعها، بالإضافة إلى التوزيع العادل للعلاجات واللقاحات المستقبلية في جميع أنحاء العالم.

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إسرائيل تغلظ من إجراءاتها في ظل استمرار أزمة كورونا