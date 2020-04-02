تحذير من تفشي كورونا بشكل سريع في مخيمات اللجوء

ناقشت حلقة الأربعاء من برنامج سوا الليلة التي قدمتها انتصار يونس، التحذير الذي أطلقته لجنة الإنقاذ الدولية من أنه يمكن لفيروس كورونا المستجد أن يتفشى بسرعة في مخيمات اللاجئين والنازحين المكتظة بشدة في بعض دول العالم أكثر من أي وقت مضى منذ بدء انتشار الوباء.

ومن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، رصدنا ردود الفعل بشأن توصية مسؤول إسرائيلي بضم الضفة الغربية صحيا وتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني تعليقا على هذه التوصية بأن الثغرة الحقيقية في المعركة ضد تفشي كورونا هي ​إسرائيل​ ومستوطناتها وحواجزها وكل إجراءاتها حسب قوله.

وتابع سوا الليلة أيضا جهود لبنان من أجل السيطرة على تفشي المرض وتعليق وزير الصحة حمد حسن الذي قال إن المعطيات فيما خص فيروس كورونا جيدة حتى الآن لكنها محفوفة بالخطر والحذر.

وسلطنا الضوء أيضا على المظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس رغم التعبئة العامة والتي شارك فيها شباب طالبوا بالعودة لأعمالهم بعد أن فقدوا قوت يومهم.

وفي الأردن، دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، إلى عقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرارات تعالج تداعيات أزمة كورونا التي أرخّت بظلالها على سوق العمل وأثرت سلبا في أوضاع العمال وحقوقهم الأساسية في شتى القطاعات الاقتصادية. وهو ما نتابعه بالإضافة إلى أخر المستجدات بشأن محاصرة المرض في البلاد.