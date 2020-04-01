إسرائيل تغلظ من إجراءاتها في ظل استمرار أزمة كورونا

ناقشت حلقة الثلاثاء من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، طبيعة الإجراءات المشددة التي أعلنت عنها إسرائيل للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

تطرقت الحلقة أيضا إلى ما أعلنه معهد التأمين الوطني الإسرائيلي بأن عدد الإسرائيليين العاطلين عن العمل بسبب تفشي فيروس كورونا سيصل إلى مليون ومئة ألف شخص حتى شهر حزيران/يونيو.

وعلى نفس الصعيد، للمرة الأولى منذ عام 2000، انتشرت قوات من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على شكل دوريات ليلية في بلدات تقع في أطراف القدس الشرقية، بزي الشرطة وبسلاحهم، من أجل ضبط القيود المفروضة على حركة الأشخاص، وبالاتفاق مع السلطات الإسرائيلية.

وهنا نطرح تساؤلات بشأن طبيعة التعاون ومستواه ومستقبله بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي موضوع آخر، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، من احتمال أن يكون لفيروس كورونا "تأثير مدمر على التجمعات السكانية الهشة بجميع أنحاء سوريا."

في سوا الليلة، نتساءل عن استعدادات المجتمع الدولي واللاعبين في المشهد السوري ومنظمات المجتمع المدني لتداعيات أي انتشار واسع لفيروس كورونا في الأراضي السورية.

وناقشنا في سوا الليلة أيضا الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بما فيها اقرار مساعدة قدرها 400 الف ليرة لكل عائلة محتاجة كمرحلة أولى ضمن برنامج المساعدات الاجتماعية بسبب فيروس كورونا، علاوة على الموافقة على آلية لإعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج وعددهم عشرون الفا لم يتمكنوا من العودة ضمن المهلة التي حددها لبنان قبل اغلاق حدوده.

وفي سوا الليلة أيضا، نقرأ مع ضيوفنا المقال الذي شارك في كتابته عدد من قادة الدول بمن فيهم ملك الأردن عبد الله الثاني، ودعوا فيه إلى تحالف عالمي جديد لتسريع البحث العلمي وتعزيز تمويله للوصول إلى علاجات ولقاحات، وزيادة إنتاج أدوات الاختبار والكشف عن الفيروسات والمعدات الطبية الضرورية وضمان عدالة شرائها وتوزيعها، بالإضافة إلى التوزيع العادل للعلاجات واللقاحات المستقبلية في جميع أنحاء العالم.