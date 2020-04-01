سوا الليلة

إسرائيل تغلظ من إجراءاتها في ظل استمرار أزمة كورونا

01 أبريل 2020
الشرطة الإسرائيلية تعتقل متشددا يهوديا في حي ميا شعاريم بالقدس تحدى القيود المفروضة بسبب كورونا
الشرطة الإسرائيلية تعتقل متشددا يهوديا في حي ميا شعاريم بالقدس تحدى القيود المفروضة بسبب كورونا

ناقشت حلقة الثلاثاء من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود، طبيعة الإجراءات المشددة التي أعلنت عنها إسرائيل للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

تطرقت الحلقة أيضا إلى ما أعلنه معهد التأمين الوطني الإسرائيلي بأن عدد الإسرائيليين العاطلين عن العمل بسبب تفشي فيروس كورونا سيصل إلى مليون ومئة ألف شخص حتى شهر حزيران/يونيو.

وعلى نفس الصعيد، للمرة الأولى منذ عام 2000، انتشرت قوات من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على شكل دوريات ليلية في بلدات تقع في أطراف القدس الشرقية، بزي الشرطة وبسلاحهم، من أجل ضبط القيود المفروضة على حركة الأشخاص، وبالاتفاق مع السلطات الإسرائيلية.

وهنا نطرح تساؤلات بشأن طبيعة التعاون ومستواه ومستقبله بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي موضوع آخر، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، من احتمال أن يكون لفيروس كورونا "تأثير مدمر على التجمعات السكانية الهشة بجميع أنحاء سوريا."

في سوا الليلة، نتساءل عن استعدادات المجتمع الدولي واللاعبين في المشهد السوري ومنظمات المجتمع المدني لتداعيات أي انتشار واسع لفيروس كورونا في الأراضي السورية.

وناقشنا في سوا الليلة أيضا الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بما فيها اقرار مساعدة قدرها 400 الف ليرة لكل عائلة محتاجة كمرحلة أولى ضمن برنامج المساعدات الاجتماعية بسبب فيروس كورونا، علاوة على الموافقة على آلية لإعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج وعددهم عشرون الفا لم يتمكنوا من العودة ضمن المهلة التي حددها لبنان قبل اغلاق حدوده.

وفي سوا الليلة أيضا، نقرأ مع ضيوفنا المقال الذي شارك في كتابته عدد من قادة الدول بمن فيهم ملك الأردن عبد الله الثاني، ودعوا فيه إلى تحالف عالمي جديد لتسريع البحث العلمي وتعزيز تمويله للوصول إلى علاجات ولقاحات، وزيادة إنتاج أدوات الاختبار والكشف عن الفيروسات والمعدات الطبية الضرورية وضمان عدالة شرائها وتوزيعها، بالإضافة إلى التوزيع العادل للعلاجات واللقاحات المستقبلية في جميع أنحاء العالم.

تضمين
استمع
إسرائيل تغلظ من إجراءاتها في ظل استمرار أزمة كورونا

قصص مشابهة

سوا الليلة

كيف غير كورونا حياة الفلسطينيين؟

31 مارس 2020
كيف غير كورونا حياة الفلسطينيين؟
كيف غير كورونا حياة الفلسطينيين؟

ناقشت حلقة الاثنين من برنامج سوا الليلة التي قدمها ممدوح أبو الغنم، المظاهر التي تغيرت في حياة الفلسطينيين في ظل الإجراءات المشددة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.

مراسلتنا في رام الله تأخذكم في جولة لرصد تلك المتغيرات بينما تستمر الأراضي الفلسطينية في تسجيل حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس.

وفي إسرائيل، وضع رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو ومستشاروه قيد الحجر الصحي الاحترازي بعد تأكيد إصابة مستشارة لنتانياهو بفيروس كورونا.

يأتي هذا بينما استمرت أعداد المصابين ومن في حالة خطيرة في ارتفاع.

نكشف في سوا الليلة عن انعكاسات تلك التطورات الأخيرة على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل.

وفي الأردن، نستضيف إعلامية خضعت للحجر الصحي وسمح لها بالمغادرة ضمن آلاف آخرين كانوا خاضعين للحجر الصحي في الأسابيع الماضية.

وفي لبنان، نستطلع أخر التطورات بشأن انتشار الوباء، ونقرأ في الانتقاد الأخير الذي أطلقه رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، عدد من رؤساء الحكومة السابقين ضد الحكومة الحالية.

وفي سوريا، نتعرف على تفاصيل ما حدث في سجن الحسكة الذي تتولى مسؤوليته قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا، وهل فر أي من عناصر تنظيم داعش المحتجزين هناك.

تضمين
استمع
كيف غير كورونا حياة الفلسطينيين؟