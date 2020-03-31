كيف غير كورونا حياة الفلسطينيين؟

ناقشت حلقة الاثنين من برنامج سوا الليلة التي قدمها ممدوح أبو الغنم، المظاهر التي تغيرت في حياة الفلسطينيين في ظل الإجراءات المشددة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.

مراسلتنا في رام الله تأخذكم في جولة لرصد تلك المتغيرات بينما تستمر الأراضي الفلسطينية في تسجيل حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس.

وفي إسرائيل، وضع رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو ومستشاروه قيد الحجر الصحي الاحترازي بعد تأكيد إصابة مستشارة لنتانياهو بفيروس كورونا.

يأتي هذا بينما استمرت أعداد المصابين ومن في حالة خطيرة في ارتفاع.

نكشف في سوا الليلة عن انعكاسات تلك التطورات الأخيرة على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل.

وفي الأردن، نستضيف إعلامية خضعت للحجر الصحي وسمح لها بالمغادرة ضمن آلاف آخرين كانوا خاضعين للحجر الصحي في الأسابيع الماضية.

وفي لبنان، نستطلع أخر التطورات بشأن انتشار الوباء، ونقرأ في الانتقاد الأخير الذي أطلقه رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، عدد من رؤساء الحكومة السابقين ضد الحكومة الحالية.

وفي سوريا، نتعرف على تفاصيل ما حدث في سجن الحسكة الذي تتولى مسؤوليته قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا، وهل فر أي من عناصر تنظيم داعش المحتجزين هناك.