سوا الليلة

كورونا يلقي بظلاله على المشهد السياسي في المنطقة

30 مارس 2020
الاستنفار مستمر بسبب كورونا
Iranian firefighters disinfect streets in southern Tehran to halt the wild spread of coronavirus on March 11, 2020. - The novel coronavirus outbreak in Iran is one of the deadliest outside of China and has so far killed 291 people and infected more than…

لا تزال الكثير من الدول العربية تسجل حالات جديدة بفيروس كورونا وسط إجراءات تتخذها حكومات الدول العربية للحد من تفشي الوباء.

في إسرائيل، بدأ صباح الأحد مئات الجنود من الجيش الاسرائيلي بالقيام بأعمال الدورية ومساندة الشرطة من أجل ضبط التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والتي بموجبها يمنع التجول في الحيز العام وعلى بعد مئة متر من المنازل. يأتي هذا بينما زادت حالات الإصابة بشكل لافت.

وفي تطور آخر أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو وخصمه السابق بيني غانتس أنهما حققا "تقدما كبيرا" في المحادثات الرامية إلى اتفاق نهائي لتشكيل حكومة وحدة، وأكدا أنهما سيعقدان اجتماعا الأحد "للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وفي الأراضي الفلسطينية سجلت المزيد من حالات الإصابة بالفيروس فيما قال خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم إن حكومته بحاجة إلى مئة وعشرين مليون دولار لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وتعهد بدفع رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر كاملة وعلى عدة أيام لمنع التجمهر أمام البنوك.

في سوريا، سجلت أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في سورية لترتفع الحصيلة إلى تسع إصابات ووفاة واحدة.

يأتي هذا فيما دخل قرار منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم والذي أقره الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا حيز التنفيذ عند الساعة الثانية ظهراً وحتى إشعار آخر.

هذه الموضوعات ناقشناها باستفاضة في حلقة الأحد من سوا الليلة التي قدمتها أريج بكار.

ألقينا الضوء أكثر على ردود الفعل بشأن تعليق الأمين العام لحزب الله اللبناني على الأزمة الراهنة وتعامل الحكومة الأردنية مع زيادة انتشار الفيروس رغم حظر التجول والإغلاق.

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كورونا يلقي بظلاله على المشهد السياسي في المنطقة

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سوا الليلة

كيف غير كورونا حياة الفلسطينيين؟

31 مارس 2020
كيف غير كورونا حياة الفلسطينيين؟
كيف غير كورونا حياة الفلسطينيين؟

ناقشت حلقة الاثنين من برنامج سوا الليلة التي قدمها ممدوح أبو الغنم، المظاهر التي تغيرت في حياة الفلسطينيين في ظل الإجراءات المشددة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.

مراسلتنا في رام الله تأخذكم في جولة لرصد تلك المتغيرات بينما تستمر الأراضي الفلسطينية في تسجيل حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس.

وفي إسرائيل، وضع رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو ومستشاروه قيد الحجر الصحي الاحترازي بعد تأكيد إصابة مستشارة لنتانياهو بفيروس كورونا.

يأتي هذا بينما استمرت أعداد المصابين ومن في حالة خطيرة في ارتفاع.

نكشف في سوا الليلة عن انعكاسات تلك التطورات الأخيرة على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل.

وفي الأردن، نستضيف إعلامية خضعت للحجر الصحي وسمح لها بالمغادرة ضمن آلاف آخرين كانوا خاضعين للحجر الصحي في الأسابيع الماضية.

وفي لبنان، نستطلع أخر التطورات بشأن انتشار الوباء، ونقرأ في الانتقاد الأخير الذي أطلقه رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، عدد من رؤساء الحكومة السابقين ضد الحكومة الحالية.

وفي سوريا، نتعرف على تفاصيل ما حدث في سجن الحسكة الذي تتولى مسؤوليته قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا، وهل فر أي من عناصر تنظيم داعش المحتجزين هناك.

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كيف غير كورونا حياة الفلسطينيين؟