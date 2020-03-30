كورونا يلقي بظلاله على المشهد السياسي في المنطقة

لا تزال الكثير من الدول العربية تسجل حالات جديدة بفيروس كورونا وسط إجراءات تتخذها حكومات الدول العربية للحد من تفشي الوباء.

في إسرائيل، بدأ صباح الأحد مئات الجنود من الجيش الاسرائيلي بالقيام بأعمال الدورية ومساندة الشرطة من أجل ضبط التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والتي بموجبها يمنع التجول في الحيز العام وعلى بعد مئة متر من المنازل. يأتي هذا بينما زادت حالات الإصابة بشكل لافت.

وفي تطور آخر أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو وخصمه السابق بيني غانتس أنهما حققا "تقدما كبيرا" في المحادثات الرامية إلى اتفاق نهائي لتشكيل حكومة وحدة، وأكدا أنهما سيعقدان اجتماعا الأحد "للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وفي الأراضي الفلسطينية سجلت المزيد من حالات الإصابة بالفيروس فيما قال خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم إن حكومته بحاجة إلى مئة وعشرين مليون دولار لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وتعهد بدفع رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر كاملة وعلى عدة أيام لمنع التجمهر أمام البنوك.

في سوريا، سجلت أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في سورية لترتفع الحصيلة إلى تسع إصابات ووفاة واحدة.

يأتي هذا فيما دخل قرار منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم والذي أقره الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا حيز التنفيذ عند الساعة الثانية ظهراً وحتى إشعار آخر.

هذه الموضوعات ناقشناها باستفاضة في حلقة الأحد من سوا الليلة التي قدمتها أريج بكار.

ألقينا الضوء أكثر على ردود الفعل بشأن تعليق الأمين العام لحزب الله اللبناني على الأزمة الراهنة وتعامل الحكومة الأردنية مع زيادة انتشار الفيروس رغم حظر التجول والإغلاق.