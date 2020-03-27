الاستنفار مستمر في المنطقة وكورونا يصيب المزيد

أكد مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشي بار سيمان توف أن عدد المصابين يتضاعف كل ثلاثة أيام، واعتبر أن الأمر خطير وهي مسألة أيام.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن بلاده على وشك الإغلاق التام، على الرغم من عدم إعجابه بهذه الكلمة، في وقت ترتفع أعداد الإصابات بالفيروس في كل يوم.

وفي الأراضي الفلسطينية، أعلن المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بلدة بدو شمال غرب القدس إلى خمس عشرة حالة، ليرتفع عدد الاصابات في الضفة الغربية إلى أربع وثمانين. كما سجلت إصابات جديدة بالمرض في قطاع غزة.

وفي الأردن، أكد وزير الصحة سعد جابر تسجيل أربعين حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل اجمالي حصيلة الاصابات الى 212 مصابا تم وضعه في العزل الصحي. وناشد الوزير المواطنين البقاء في منازلهم الاسبوع المقبل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى.

وفي لبنان، سجلت حتى الآن 368 إصابة بالفيروس، توفي ستة منهم، وفق وزارة الصحة، في وقت تستنفر الأجهزة المعنية جهودها لتلافي زيادة مضطردة في الإصابات، بما يفوق قدرة المنظومة الصحية في البلاد على الاستجابة.

هذه الأوضاع تلقي بظلالها على قطاع التعليم في تلك البلاد والذي لجأ إلى طرق مبتكرة كي يستكمل الطلاب دروسهم.

هذه الموضوعات ناقشناها باستفاضة في حلقة الخميس من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود ونعيمة العامري.