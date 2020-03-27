سوا الليلة

الاستنفار مستمر في المنطقة وكورونا يصيب المزيد

27 مارس 2020
الاستنفار مستمر بسبب كورونا
الاستنفار مستمر بسبب كورونا

أكد مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشي بار سيمان توف أن عدد المصابين يتضاعف كل ثلاثة أيام، واعتبر أن الأمر خطير وهي مسألة أيام.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن بلاده على وشك الإغلاق التام، على الرغم من عدم إعجابه بهذه الكلمة، في وقت ترتفع أعداد الإصابات بالفيروس في كل يوم.

وفي الأراضي الفلسطينية، أعلن المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بلدة بدو شمال غرب القدس إلى خمس عشرة حالة، ليرتفع عدد الاصابات في الضفة الغربية إلى أربع وثمانين. كما سجلت إصابات جديدة بالمرض في قطاع غزة.

وفي الأردن، أكد وزير الصحة سعد جابر تسجيل أربعين حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل اجمالي حصيلة الاصابات الى 212 مصابا تم وضعه في العزل الصحي. وناشد الوزير المواطنين البقاء في منازلهم الاسبوع المقبل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى.

وفي لبنان، سجلت حتى الآن 368 إصابة بالفيروس، توفي ستة منهم، وفق وزارة الصحة، في وقت تستنفر الأجهزة المعنية جهودها لتلافي زيادة مضطردة في الإصابات، بما يفوق قدرة المنظومة الصحية في البلاد على الاستجابة.

هذه الأوضاع تلقي بظلالها على قطاع التعليم في تلك البلاد والذي لجأ إلى طرق مبتكرة كي يستكمل الطلاب دروسهم.

هذه الموضوعات ناقشناها باستفاضة في حلقة الخميس من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود ونعيمة العامري.

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الاستنفار مستمر في المنطقة وكورونا يصيب المزيد

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سوا الليلة

التحديات التي تواجه حظر التجول والإغلاق بسبب كورونا

26 مارس 2020
العازفة كارينا نونيز تعزف من على شرفها في مدينة بنما أثناء العزلة الإلزامية
العازفة كارينا نونيز تعزف من على شرفها في مدينة بنما أثناء العزلة الإلزامية

مازالت الأراضي الفلسطينية وإسرائيل تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في وقت، تستعد وزارة الدفاع الإسرائيلية لسيناريو إغلاق كامل على الصعيد الوطني حيث ستعمل القوات مع الشرطة لفرض مثل هذه الأوامر.

وفي رام الله، شددت الحكومة على أهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية، مشيرا إلى أن مستوى الالتزام عال وطالب بمزيد من العزل والتباعد الاجتماعي والتزام البيوت لتقليص مساحة انتشار الوباء والتكاليف التي قد تترتب على انتشاره.

في الأردن، تواجه الحكومة تحدي فرض حظر التجوال بالقوة مع قيام كثيرين بخرقه يومياً. 

وفي لبنان، أكدت وزيرة الاعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، بعد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء انه من الضروري متابعة الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد أكثر في المناطق حيث لم يلتزم الناس بالحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

وليس استثناءً عن بقية المنطقة، يهدد كورونا مناطق شمال شرقي سوريا، التي تعاني أساساً من نقص طبي حاد ومن توقّف المساعدات عبر الحدود.

ودعت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية جميع أطراف الصراع السوري إلى الامتناع عن أية مبادرات او أعمال عسكرية، والالتزام الفوري بهدنة إنسانية.

لمعرفة المزيد عن هذه الموضوعات، استمعوا إلى حلقة الاثنين من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود وسلام ماضي.

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التحديات التي تواجه حظر التجول والإغلاق بسبب كورونا