خطة أممية لمساعدة الفقراء في مواجهة كورونا

أطلقت الأمم المتحدة خطة إنسانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش في كلمة ألقاها الأربعاء إن الخطة تشمل ملياري دولار لمساعدة الدول الفقيرة وإنقاذ الملايين، داعيا دول العالم لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة كورونا.

وأوضح غوتيرش في الكلمة التي رافقاه خلالها مسؤولون آخرون في الأمم المتحدة عبر دوائر الاتصال التلفزيونية، أن الخطة ضرورية للأمن العالمي وتصب في مصلحة الجميع وتشكل جزءا أساسيا في الحرب ضد فيروس كورونا.

يأتي هذا في وقت زادت أعداد المصابين والوفيات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان.

كما ارتفع عدد المصابين في سوريا إلى خمس إصابات.

استمرار الأزمة يلقي بظلال ثقيلة على موارد تلك الدول لاسيما الفقيرة منها، ويجعلها تواجه عبئا اقتصاديا هائلا يضاف إلى مشكلاتها وهو ما رصدناه في حلقة الأربعاء من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود وسلام ماضي.