التحديات التي تواجه حظر التجول والإغلاق بسبب كورونا

مازالت الأراضي الفلسطينية وإسرائيل تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في وقت، تستعد وزارة الدفاع الإسرائيلية لسيناريو إغلاق كامل على الصعيد الوطني حيث ستعمل القوات مع الشرطة لفرض مثل هذه الأوامر.

وفي رام الله، شددت الحكومة على أهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية، مشيرا إلى أن مستوى الالتزام عال وطالب بمزيد من العزل والتباعد الاجتماعي والتزام البيوت لتقليص مساحة انتشار الوباء والتكاليف التي قد تترتب على انتشاره.

في الأردن، تواجه الحكومة تحدي فرض حظر التجوال بالقوة مع قيام كثيرين بخرقه يومياً.

وفي لبنان، أكدت وزيرة الاعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، بعد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء انه من الضروري متابعة الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد أكثر في المناطق حيث لم يلتزم الناس بالحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

وليس استثناءً عن بقية المنطقة، يهدد كورونا مناطق شمال شرقي سوريا، التي تعاني أساساً من نقص طبي حاد ومن توقّف المساعدات عبر الحدود.

ودعت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية جميع أطراف الصراع السوري إلى الامتناع عن أية مبادرات او أعمال عسكرية، والالتزام الفوري بهدنة إنسانية.

لمعرفة المزيد عن هذه الموضوعات، استمعوا إلى حلقة الاثنين من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود وسلام ماضي.