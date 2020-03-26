سوا الليلة

التحديات التي تواجه حظر التجول والإغلاق بسبب كورونا

26 مارس 2020
العازفة كارينا نونيز تعزف من على شرفها في مدينة بنما أثناء العزلة الإلزامية
العازفة كارينا نونيز تعزف من على شرفها في مدينة بنما أثناء العزلة الإلزامية

مازالت الأراضي الفلسطينية وإسرائيل تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في وقت، تستعد وزارة الدفاع الإسرائيلية لسيناريو إغلاق كامل على الصعيد الوطني حيث ستعمل القوات مع الشرطة لفرض مثل هذه الأوامر.

وفي رام الله، شددت الحكومة على أهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية، مشيرا إلى أن مستوى الالتزام عال وطالب بمزيد من العزل والتباعد الاجتماعي والتزام البيوت لتقليص مساحة انتشار الوباء والتكاليف التي قد تترتب على انتشاره.

في الأردن، تواجه الحكومة تحدي فرض حظر التجوال بالقوة مع قيام كثيرين بخرقه يومياً. 

وفي لبنان، أكدت وزيرة الاعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، بعد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء انه من الضروري متابعة الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد أكثر في المناطق حيث لم يلتزم الناس بالحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

وليس استثناءً عن بقية المنطقة، يهدد كورونا مناطق شمال شرقي سوريا، التي تعاني أساساً من نقص طبي حاد ومن توقّف المساعدات عبر الحدود.

ودعت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية جميع أطراف الصراع السوري إلى الامتناع عن أية مبادرات او أعمال عسكرية، والالتزام الفوري بهدنة إنسانية.

لمعرفة المزيد عن هذه الموضوعات، استمعوا إلى حلقة الاثنين من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود وسلام ماضي.

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التحديات التي تواجه حظر التجول والإغلاق بسبب كورونا

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سوا الليلة

خطة أممية لمساعدة الفقراء في مواجهة كورونا

26 مارس 2020
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش

أطلقت الأمم المتحدة خطة إنسانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش في كلمة ألقاها الأربعاء إن الخطة تشمل ملياري دولار لمساعدة الدول الفقيرة وإنقاذ الملايين، داعيا دول العالم لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة كورونا.

وأوضح غوتيرش في الكلمة التي رافقاه خلالها مسؤولون آخرون في الأمم المتحدة عبر دوائر الاتصال التلفزيونية، أن الخطة ضرورية للأمن العالمي وتصب في مصلحة الجميع وتشكل جزءا أساسيا في الحرب ضد فيروس كورونا.

يأتي هذا في وقت زادت أعداد المصابين والوفيات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان.

كما ارتفع عدد المصابين في سوريا إلى خمس إصابات.

استمرار الأزمة يلقي بظلال ثقيلة على موارد تلك الدول لاسيما الفقيرة منها، ويجعلها تواجه عبئا اقتصاديا هائلا يضاف إلى مشكلاتها وهو ما رصدناه في حلقة الأربعاء من برنامج سوا الليلة التي قدمها حمزة السعود وسلام ماضي.

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خطة أممية لمساعدة الفقراء في مواجهة كورونا