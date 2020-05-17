البشرية أمام سؤال كبير: هل نفتح الاقتصاد ونخاطر بموجة ثانية من الوباء أم نواصل الإغلاق ونخاطر بانهيار اقتصادي يصيب خاصة الأشد فقرا؟

استمع الوباء أم الجوع؟

لكن، هل فتح الاقتصاد خطير إلى هذه الدرجة؟ هل التباعد الاجتماعي ضرورة؟

كيف نفهم وباء كوفيد 19 ونتنبأ بما سيؤول إليه، ونحن لا نعرف الكثير عن فيروس كورونا الذي يسببه؟

في التاريخ دروس لا تنبض!

في عام 1918 ضربت جائحة الإنفلونزا الإسبانية العالم وقتلت ملايين البشر. نقارن في هذا البودكاست بين مدينتين أميركيتين (فيلادلفيا وسانت لويس) واجهتا الوباء بطريقتين مختلفتين: سانت لويس طبقت سياسة تباعد اجتماعي متشددة، وفيلادلفيا لم تفعل. أي المدينتين خسرت أكثر من أرواح سكانها؟

وماذا حدث في سانت لويس عندما قررت أن تخفف إجراءات العزل؟

قد تتساءل: أليس كوفيد 19 مختلف عن الإنفلونزا الإسبانية؟ ألم يتغير العالم منذ 1918؟

هذا صحيح!

لكي تكون المقارنة ذات معنى، يراجع معك محمود الشعراوي، معد ومقدم هذه الحلقة من بودكاست (سوا+) ما نعرفه عن فيروس كورونا المستجد، محاولا أن يأتيك بالمفيد والدقيق من المعلومات لتنجو من الغرق في بحر متعاظم من الإشاعات وأنصاف الحقائق.

