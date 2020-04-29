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كيف تسلل الفيروس؟ الصين حاربت العصافير فقتلت ملايين البشر!

29 أبريل 2020
مجاعة ماو ما زالت تطعم الأوبئة
مجاعة ماو ما زالت تطعم الأوبئة

حرب على العصافير أعلنها الزعيم، فتسلح آلاف المزارعين بالبنادق والعصي في مواجهة المناقير التي تسرق البذور.

سقطت الطيور ميتة كالمطر إما بطلقات البنادق أو من فرط إجهاد الطيران بلا توقف.

إنها حرب أعلنتها الصين في العام 1958.

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حرب الزعيم ماو على العصافير

بعد شهور قليلة تضاعفت أعداد الديدان التي كانت غذاء للعصافير، وأكلت هذه الديدان الأخضر واليابس، ولم يجد القرويون ما يأكلونه سوى الطمي والعشب وأوراق الشجر.

كان الناس يموتون بالمئات ولم يكن أحد يقوى على دفن أحد.. 

في أثناء هذه المجاعة  كان الزعيم ماو تسي تونغ يواصل تنفيذ استراتيجيته المعروفة باسم القفزة إلى الأمام التي دفع الصينيون ثمنها موتا كثيرا، فقد وصلت التقديرات المستقلة لعدد القتلى إلى 45 مليون ضحية، رغم التعتيم الإعلامي والتباين الشديد في التقديرات الرسمية والمستقلة.

في هذا البودكاست رحلة الى صين النصف الثاني من القرن العشرين: دولة زراعية يريد قائدها تحويلها إلى دولة صناعية بأي ثمن..

نحاول في هذه الرحلة أن نقتفي أثر وباء كورنا المستجد كوفيد 19 الذي تراه بعض الدراسات واحدا من النتائج المتأخرة لتلك الفترة.

سنبحث معك عن فيروس كورونا بداية من أسواق مدينة ووهان الرطبة وصولا الى مجاعة الصين العظمى.. 

ستكتشف أن الدكتاتوريات لا تقتل الحرية فقط بل تصنع الجوع أيضا… وتصنع الأوبئة.

هذه الحلقة من إعداد وتقديم محمود الشعراوي.
 

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في زمن العزلة وولع الحميات الغذائية.. كل ما تعرفه عن السمنة خطأ

20 أبريل 2020
بودكاست البدانة والحمية

في زمن العزلة وزيادة الوزن: ربما يكون كل ما تعرفه عن السمنة خطأ.

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كل ما تعرفه عن السمنة خطأ

كم مرة تفتح باب الثلاجة يوميا؟ وكم وجبة تأكل؟

هل تقيس وزنك بانتظام؟ وهل تمارس أي نوع من الرياضة المنزلية؟ 

أسئلة لا بد تشغلك في هذه الفترة الاستثنائية. 

أنت وأنا نادرا ما نغادر المنزل. لكن هل هذه حجة كافية للتهاون في اتباع نمط حياة صحي؟ قطعا لا!

لكن، ما هو نمط الحياة الصحي؟

هل الوزن مؤشر دقيق على متانة صحتك ورشاقة بدنك؟

سنفاجئك بمعلومات قد تدفعك لإعادة النظر في مفهوم الطعام الصحي. 

وسنتساءل معك: لماذا تفشل 95 في المئة من الحميات؟

بل لماذا يزداد وزن اثنين من كل ثلاثة يحاولون اتباع (الريجيم)؟ 

الحميات عالم غرائبي بامتياز سنزوره سوية ونتعرف على أعجب صرعاته.

سنفتح عينيك أيضا على جانب مظلم للهوس بالوزن كمؤشر وحيد على الوضع الصحي، وكيف أن المعاناة من الوصمة تسبب ألما نفسيا مدمر صحيا.

هذا بودكاست شخصي بامتياز، بدأ محمود الشعراوي إعداده قبل أزمة (كوفيد 19)، ويقدمه مع إكرام بن عائشة.. موضوعه صالح لكل الأوقات، لكنه الآن.. ضرورة!
 