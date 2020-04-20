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في زمن العزلة وولع الحميات الغذائية.. كل ما تعرفه عن السمنة خطأ

20 أبريل 2020
بودكاست البدانة والحمية

في زمن العزلة وزيادة الوزن: ربما يكون كل ما تعرفه عن السمنة خطأ.

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كل ما تعرفه عن السمنة خطأ

كم مرة تفتح باب الثلاجة يوميا؟ وكم وجبة تأكل؟

هل تقيس وزنك بانتظام؟ وهل تمارس أي نوع من الرياضة المنزلية؟ 

أسئلة لا بد تشغلك في هذه الفترة الاستثنائية. 

أنت وأنا نادرا ما نغادر المنزل. لكن هل هذه حجة كافية للتهاون في اتباع نمط حياة صحي؟ قطعا لا!

لكن، ما هو نمط الحياة الصحي؟

هل الوزن مؤشر دقيق على متانة صحتك ورشاقة بدنك؟

سنفاجئك بمعلومات قد تدفعك لإعادة النظر في مفهوم الطعام الصحي. 

وسنتساءل معك: لماذا تفشل 95 في المئة من الحميات؟

بل لماذا يزداد وزن اثنين من كل ثلاثة يحاولون اتباع (الريجيم)؟ 

الحميات عالم غرائبي بامتياز سنزوره سوية ونتعرف على أعجب صرعاته.

سنفتح عينيك أيضا على جانب مظلم للهوس بالوزن كمؤشر وحيد على الوضع الصحي، وكيف أن المعاناة من الوصمة تسبب ألما نفسيا مدمر صحيا.

هذا بودكاست شخصي بامتياز، بدأ محمود الشعراوي إعداده قبل أزمة (كوفيد 19)، ويقدمه مع إكرام بن عائشة.. موضوعه صالح لكل الأوقات، لكنه الآن.. ضرورة!
 

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هشام قاوم عزلته 12 عاما وانتصر.. ماذا عنك؟

08 أبريل 2020
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وحش العزلة | بودكاست سوا+

أنت وأنا نعيش عزلة طارئة منذ أسابيع. حالنا كحال مئات الملايين من البشر. ومع العزلة، حل ضيف ثقيل، قد يسمم حياتك ويقتلك ببطء، إذا فتحت له الباب. 

إنه مرض يضاهي التدخين خطورة. ويأكل من عمرك سنوات.

وهذا كله مثبت بدراسات علمية.

ستكتشف في هذا البودكاست أن جسمك يحس ماديا بالعزلة، وأنها تشعره، حرفيا، بالقشعريرة.

لكن العزلة ليست شرطا لهذا المرض العضال: مرض الشعور بالوحدة. 

سترى أن هناك فرقا كبيرا بين أن تأكلك الوحدة، وأن تضطر إلى أن تكون لوحدك لزمن ما ـ طال أو قصر.

أن تكون لوحدك لا يعني أن تكون وحيدا.

بمقدورك أن تقاوم العزلة..

هل تعتقد أن هذا كلاما إنشائيا مجانيا؟

ستغير رأيك بعد أن تتعرف على هشام نادي. هشام يروض عزلته الإجبارية منذ 12 عاما، ويصنع منها نجاحا تلو نجاح. 

بعيدا في قرية مصرية نائية، ومن على سرير هو كل عالمه، يكتب هشام بذقنه أبحاثا ويؤلف كتبا وينتج فيديوهات تعليمية.

هذا البودكاست من إعداد وتقديم محمود الشعراوي. استمع إليه وتعلم كيف تروض عزلتك.