في زمن العزلة وولع الحميات الغذائية.. كل ما تعرفه عن السمنة خطأ

في زمن العزلة وزيادة الوزن: ربما يكون كل ما تعرفه عن السمنة خطأ.
كم مرة تفتح باب الثلاجة يوميا؟ وكم وجبة تأكل؟
هل تقيس وزنك بانتظام؟ وهل تمارس أي نوع من الرياضة المنزلية؟
أسئلة لا بد تشغلك في هذه الفترة الاستثنائية.
أنت وأنا نادرا ما نغادر المنزل. لكن هل هذه حجة كافية للتهاون في اتباع نمط حياة صحي؟ قطعا لا!
لكن، ما هو نمط الحياة الصحي؟
هل الوزن مؤشر دقيق على متانة صحتك ورشاقة بدنك؟
سنفاجئك بمعلومات قد تدفعك لإعادة النظر في مفهوم الطعام الصحي.
وسنتساءل معك: لماذا تفشل 95 في المئة من الحميات؟
بل لماذا يزداد وزن اثنين من كل ثلاثة يحاولون اتباع (الريجيم)؟
الحميات عالم غرائبي بامتياز سنزوره سوية ونتعرف على أعجب صرعاته.
سنفتح عينيك أيضا على جانب مظلم للهوس بالوزن كمؤشر وحيد على الوضع الصحي، وكيف أن المعاناة من الوصمة تسبب ألما نفسيا مدمر صحيا.
هذا بودكاست شخصي بامتياز، بدأ محمود الشعراوي إعداده قبل أزمة (كوفيد 19)، ويقدمه مع إكرام بن عائشة.. موضوعه صالح لكل الأوقات، لكنه الآن.. ضرورة!