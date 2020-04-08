سوا +

هشام قاوم عزلته 12 عاما وانتصر.. ماذا عنك؟

08 أبريل 2020
تضمين
استمع
وحش العزلة | بودكاست سوا+

أنت وأنا نعيش عزلة طارئة منذ أسابيع. حالنا كحال مئات الملايين من البشر. ومع العزلة، حل ضيف ثقيل، قد يسمم حياتك ويقتلك ببطء، إذا فتحت له الباب. 

إنه مرض يضاهي التدخين خطورة. ويأكل من عمرك سنوات.

وهذا كله مثبت بدراسات علمية.

ستكتشف في هذا البودكاست أن جسمك يحس ماديا بالعزلة، وأنها تشعره، حرفيا، بالقشعريرة.

لكن العزلة ليست شرطا لهذا المرض العضال: مرض الشعور بالوحدة. 

سترى أن هناك فرقا كبيرا بين أن تأكلك الوحدة، وأن تضطر إلى أن تكون لوحدك لزمن ما ـ طال أو قصر.

أن تكون لوحدك لا يعني أن تكون وحيدا.

بمقدورك أن تقاوم العزلة..

هل تعتقد أن هذا كلاما إنشائيا مجانيا؟

ستغير رأيك بعد أن تتعرف على هشام نادي. هشام يروض عزلته الإجبارية منذ 12 عاما، ويصنع منها نجاحا تلو نجاح. 

بعيدا في قرية مصرية نائية، ومن على سرير هو كل عالمه، يكتب هشام بذقنه أبحاثا ويؤلف كتبا وينتج فيديوهات تعليمية.

هذا البودكاست من إعداد وتقديم محمود الشعراوي. استمع إليه وتعلم كيف تروض عزلتك.

قصص مشابهة

سوا +

الرهان العظيم: هل يدمر البشر كوكب الأرض؟

01 أبريل 2020
الرهان العظيم: هل يدمر البشر كوكب الأرض؟
| Source: Shutterstock

عالمان تراهنا قبل 40 عاما تقريبا. 

الرهان: هل يشهد العالم انفجارا سكانيا وينتهي محكوما عليه بالخراب بسبب التنافس الحاد والأوبئة؟ 

أم أن التنافس سيدفع البشر إلى تعظيم الموارد؟ هل تصبح السلع أرخص والحياة أفضل إذا كثر البشر؟

في سبتمبر 1980 كان الرهان. 

الطرف الأول هو عالم البيولوجيا بول إيرليك، والطرف الثاني عالم الاقتصاد جوليان سايمون.

من فاز بالرهان؟

ستكتشف الإجابة في هذا البودكاست، وتكتشف أيضا الجائزة.

ستعرف أيضا ماذا يقول أحد طرفي الرهان عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

لكن قبل كل ذلك، ستذهب في رحلة إلى الهند، وستدرس حياة الفراشات.

بعد هذا البودكاست، نراهنك: ستميز الثعالب عن القنافذ المرة المقبلة التي تشاهد فيها نشرة الأخبار!

وستتعلم أن تكون حذرا من حكمة القنافذ..

 

البودكاست من إعداد وتقديم ندى الوادي:

تضمين
سوا +
الرهان العظيم: هل يدمر البشر كوكب الأرض؟