الرهان العظيم: هل يدمر البشر كوكب الأرض؟

استمع "كورونا وأخواتها".. حكاية ألفي عام

كتبت هذه الحلقة بأنفاس متلاحقة.. كنت أحاول تكديس تاريخ ألفي عام من قصة البشر مع الأوبئة في أقل من عشرين دقيقة.. ومع ذلك كان شائقا للغاية الانتقال من عصر إلى عصر، ومن قصة إلى أخرى من أجل الإجابة على سؤال واحد: كيف تصرف البشر مع الأوبئة التى هاجمتهم في الألفي عام الماضية؟

استعد لأن تسافر معي على متن سفينة قمح تقطع أول طريق سريعة في العالم "نهر النيل" متجهة إلى القسطنطينية "اسطنبول الحالية" و تحبس أنفاسك وأنت ترى البراغيث التي في أجولة القمح تنشر الطاعون في العالم القديم.. وسترى حلم الامبراطور جاستنيان بتوحيد شطري الإمبراطورية الرومانية ينهار بسبب بكتيريا..

في هذه الحلقة أيضا سأروي لك قصة الرجال نصف العراة الذين كانوا يجلدون أنفسهم في لندن وقت الطاعون الأسود.. وسأكشف لك العلاقة بين موت أبوعبيدة بن الجراح في الشام ووقف عقوبة السرقة في المدينة عام الرمادة… وسأخبرك بقصة تعمد بعض الأميركيين نسيان الإنفلونزا الإسبانية رغم فداحة مآسيها.. سأنتقل بك بعد ذلك إلى أرض الواقع وأضع أمامك مشاهد من مترو نيويورك، مستشفى الحميات بامبابة، بيان من شرطة سولت لايك سيتي للمجرمين، وإعلان مفاجئ لشركة منظفات.. وعندما ننتهي سنكون قد رسمنا معا مشاهد مؤثرة من الماضي والحاضرو فكن مستعدا بأقلامك ودفاترك.. فهذه حلقة من سوا بلس نسجت من أجل إمتاعك وإعلامك.. دمت في صحة وعافية…