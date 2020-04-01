الرهان العظيم: هل يدمر البشر كوكب الأرض؟

عالمان تراهنا قبل 40 عاما تقريبا.
الرهان: هل يشهد العالم انفجارا سكانيا وينتهي محكوما عليه بالخراب بسبب التنافس الحاد والأوبئة؟
أم أن التنافس سيدفع البشر إلى تعظيم الموارد؟ هل تصبح السلع أرخص والحياة أفضل إذا كثر البشر؟
في سبتمبر 1980 كان الرهان.
الطرف الأول هو عالم البيولوجيا بول إيرليك، والطرف الثاني عالم الاقتصاد جوليان سايمون.
من فاز بالرهان؟
ستكتشف الإجابة في هذا البودكاست، وتكتشف أيضا الجائزة.
ستعرف أيضا ماذا يقول أحد طرفي الرهان عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
لكن قبل كل ذلك، ستذهب في رحلة إلى الهند، وستدرس حياة الفراشات.
بعد هذا البودكاست، نراهنك: ستميز الثعالب عن القنافذ المرة المقبلة التي تشاهد فيها نشرة الأخبار!
وستتعلم أن تكون حذرا من حكمة القنافذ..
البودكاست من إعداد وتقديم ندى الوادي: