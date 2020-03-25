تابع عادل الدسوقي أخبار وصول فيروس كورونا للمرة الأولى إلى قطاع غزة وآلية تعامل السلطات هناك مع هذا التطور الذي يتزامن مع ارتفاع حالات الاصابة في الاراضي الفلسطينية بحسب الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، ومع تشديد الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية أخيرا.

في الأردن دخل حظر التجول يومه الثاني الأحد ولا تزال أجهزة الأمن تلاحق من يخترقون الحظر على ندرتهم فيما بدأت بشكل واسع عملية التدريس عبر شبكة الإنترنت مع ارتفاع عدد الإصابات في المملكة إلى نحو 100 إصابة

أما في سوريا فيقول نظام الاسد إن الجمهورية لا تزال خالية من الفيروس وإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وقائية فقط، في حين شدد المرصد السوري لحقوق الإنسان على أن هناك إصابات في مناطق مختلفة من البلاد لكن النظام يتستر عليها.

لبنان بدوره أخذ يشدد إجراءاته بشكل تصاعدي لا سيما بعد صدور توجيه من رئيس الحكومة حسان دياب بمطالبة المدنيين بالبقاء في بيوتهم بشكل ذاتي في هذه المرحلة وقد كلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بمتابعة هذه التوجيهات اعتبارا من اليوم.