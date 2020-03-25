سوا عالهوا

وصول فيروس كورونا للمرة الأولى إلى قطاع غزة

25 مارس 2020
منحوتة رملية على شاطئ غزة للحد من انتشار كورونا
Horsemen ride past a sand sculpture along a beach in Gaza City on March 23, 2020, reading in Arabic "Corona #StayHome", as a message to people during the COVID-19 coronavirus pandemic. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

تابع عادل الدسوقي أخبار وصول فيروس كورونا للمرة الأولى إلى قطاع غزة وآلية تعامل السلطات هناك مع هذا التطور الذي يتزامن مع ارتفاع حالات الاصابة في الاراضي الفلسطينية بحسب الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، ومع تشديد الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية أخيرا.

في الأردن دخل حظر التجول يومه الثاني الأحد ولا تزال أجهزة الأمن تلاحق من يخترقون الحظر على ندرتهم فيما بدأت بشكل واسع عملية التدريس عبر شبكة الإنترنت مع ارتفاع عدد الإصابات في المملكة إلى نحو 100 إصابة

أما في سوريا فيقول نظام الاسد إن الجمهورية لا تزال خالية من الفيروس وإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وقائية فقط، في حين شدد المرصد السوري لحقوق الإنسان على أن هناك إصابات في مناطق مختلفة من البلاد لكن النظام يتستر عليها.

لبنان بدوره أخذ يشدد إجراءاته بشكل تصاعدي لا سيما بعد صدور توجيه من رئيس الحكومة حسان دياب بمطالبة المدنيين بالبقاء في بيوتهم بشكل ذاتي في هذه المرحلة وقد كلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بمتابعة هذه التوجيهات اعتبارا من اليوم.

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وصول فيروس كورونا للمرة الأولى إلى قطاع غزة

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سوا عالهوا

كورونا يدخل إلى سوريا

25 مارس 2020
طاقم الطبي خارج خيمة فحص COVID-19 في مركز مستشفى بروكلين في نيويورك
Medical staff talks outside a COVID-19 screening tent at the Brooklyn Hospital Center on March 20, 2020 in the Brooklyn borough of New York. (Photo by Angela Weiss / AFP)

حصد فيروس كورونا حتى صباح الإثنين أرواح أكثر من 14400 مصاب في أكثر من 171 بلدا ومنطقة ولا يزال العدد في تزايد مستمر عالميا وإقليميا إذ ارتفع عدد الإصابات في الأردن والأراضي الفلسطينية ودخل الفيروس إلى سوريا التي شددت إجراءاتها الوقائية اعتبارا من اليوم.

الحكومة الاردنية أكدت أن حظر التجول قد يمتد لأسبوعين فيما تحاول السلطات اللبنانية جاهدة إقناع المواطنين بالتزام بيوتهم واستخدمت في سبيل ذلك مروحيات ونشرت قوات الجيش في المدن الرئيسية، وفي سياق متصل أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عفوا عمن أمضى نصف مدة محكوميته بالقضايا الجنحية والجنائية مخافة انتشار فيروس كورونا في السجون، هذا فيما أعلنت الحكومة الاسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى اكثر من 1230 اصابة.

هذه المستجدات وغيرها تابعها عادل الدسوقي في حوار مع مراسلينا وعدد من المختصين.

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كورونا يدخل إلى سوريا