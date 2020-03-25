كورونا يدخل إلى سوريا

حصد فيروس كورونا حتى صباح الإثنين أرواح أكثر من 14400 مصاب في أكثر من 171 بلدا ومنطقة ولا يزال العدد في تزايد مستمر عالميا وإقليميا إذ ارتفع عدد الإصابات في الأردن والأراضي الفلسطينية ودخل الفيروس إلى سوريا التي شددت إجراءاتها الوقائية اعتبارا من اليوم.

الحكومة الاردنية أكدت أن حظر التجول قد يمتد لأسبوعين فيما تحاول السلطات اللبنانية جاهدة إقناع المواطنين بالتزام بيوتهم واستخدمت في سبيل ذلك مروحيات ونشرت قوات الجيش في المدن الرئيسية، وفي سياق متصل أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عفوا عمن أمضى نصف مدة محكوميته بالقضايا الجنحية والجنائية مخافة انتشار فيروس كورونا في السجون، هذا فيما أعلنت الحكومة الاسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى اكثر من 1230 اصابة.

هذه المستجدات وغيرها تابعها عادل الدسوقي في حوار مع مراسلينا وعدد من المختصين.