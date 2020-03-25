سوا عالهوا

التطورات على صعيد مواجهة فيروس كورونا في الأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية

25 مارس 2020
غرافيتي للرسام السوري عزيز الأسمر في مدينة بنش السورية
Syrian artist Aziz al-Asmar and children flash the victory gesture as they pose next to a freshly-drawn graffiti of a cartoon depiction of the SARS-CoV-2 virion, the agent responsible for the COVID-19 coronavirus disease, with text in Arabic above…

تناولت حلقة اليوم التي قدمتها أنا عبد المسيح، جديد التطورات على صعيد مواجهة فيروس كورونا في الأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية، وكذلك الأنباء المبشرة عن قرب التوصل إلى لقاح لمعالجة الوباء. والتقى البرنامج في هذا السياق مع محمد قاسم، المتحدث باسم أصحاب الفنادق في الأردن للحديث عن ظروف الحجر الصحي في فنادق البحر الميت.

كما تطرق البرنامج  لأوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، في إطار سلسلة نعدها عن أضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار بمناسبة دخول الأزمة السورية عامها العاشر. والتقى البرنامج مع ليلي كارليسلي، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.

وتناول البرنامج تطورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد تكليف بيني غانس رسميا بتشكيل الحكومة.

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مواجهة فيروس كورونا في الأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية

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سوا عالهوا

كورونا يدخل إلى سوريا

25 مارس 2020
طاقم الطبي خارج خيمة فحص COVID-19 في مركز مستشفى بروكلين في نيويورك
Medical staff talks outside a COVID-19 screening tent at the Brooklyn Hospital Center on March 20, 2020 in the Brooklyn borough of New York. (Photo by Angela Weiss / AFP)

حصد فيروس كورونا حتى صباح الإثنين أرواح أكثر من 14400 مصاب في أكثر من 171 بلدا ومنطقة ولا يزال العدد في تزايد مستمر عالميا وإقليميا إذ ارتفع عدد الإصابات في الأردن والأراضي الفلسطينية ودخل الفيروس إلى سوريا التي شددت إجراءاتها الوقائية اعتبارا من اليوم.

الحكومة الاردنية أكدت أن حظر التجول قد يمتد لأسبوعين فيما تحاول السلطات اللبنانية جاهدة إقناع المواطنين بالتزام بيوتهم واستخدمت في سبيل ذلك مروحيات ونشرت قوات الجيش في المدن الرئيسية، وفي سياق متصل أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عفوا عمن أمضى نصف مدة محكوميته بالقضايا الجنحية والجنائية مخافة انتشار فيروس كورونا في السجون، هذا فيما أعلنت الحكومة الاسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى اكثر من 1230 اصابة.

هذه المستجدات وغيرها تابعها عادل الدسوقي في حوار مع مراسلينا وعدد من المختصين.

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كورونا يدخل إلى سوريا