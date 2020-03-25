تناولت حلقة اليوم التي قدمتها أنا عبد المسيح، جديد التطورات على صعيد مواجهة فيروس كورونا في الأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية، وكذلك الأنباء المبشرة عن قرب التوصل إلى لقاح لمعالجة الوباء. والتقى البرنامج في هذا السياق مع محمد قاسم، المتحدث باسم أصحاب الفنادق في الأردن للحديث عن ظروف الحجر الصحي في فنادق البحر الميت.

كما تطرق البرنامج لأوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، في إطار سلسلة نعدها عن أضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار بمناسبة دخول الأزمة السورية عامها العاشر. والتقى البرنامج مع ليلي كارليسلي، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.

وتناول البرنامج تطورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد تكليف بيني غانس رسميا بتشكيل الحكومة.