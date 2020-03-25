إجراءات إستثنائية في مدينة رام الله

تناولت حلقة اليوم التي قدمتها أنا عبد المسيح، التطورات المتلاحقة على صعيد مواجهة فيروس كورونا في الأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية، والتقى البرنامج مع محافظ بيت لحم كامل حميد للحديث عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المحافظة وعرض البرنامج لتصريحات وزير المالية الأردني محمد العِسعِس التي أعلن فيها ان الحكومة قررت تعليق تنفيذ فصل التيار الكهربائي لغاية شهر من تاريخه.

وتطرق البرنامج لأوضاع اللاجئين السوريين في مصر، في إطار سلسلة نعدها عن أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار بمناسبة دخول الأزمة السورية عامها العاشر والتقى البرنامج الإعلامي واللاجئ السوري في مصر شاهر رجوب الذي تحدث عن تجربته الخاصة كلاجئ فضلا عن هموم اللاجئين السوريين في مصر.