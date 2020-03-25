سوا عالهوا

إجراءات إستثنائية في مدينة رام الله

25 مارس 2020
حارس أمن فلسطيني يرتدي قناعا واقيا يقف خارج مستشفى في مدينة رام الله بالضفة الغربية
A Palestinian security guard wearing a protective mask stands outside a hospital in the West Bank city of Ramallah on March 12, 2020. (Photo by ABBAS MOMANI / AFP)

تناولت حلقة اليوم التي قدمتها أنا عبد المسيح، التطورات المتلاحقة على صعيد مواجهة فيروس كورونا في الأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية، والتقى البرنامج مع محافظ بيت لحم كامل حميد للحديث عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المحافظة وعرض البرنامج لتصريحات وزير المالية الأردني محمد العِسعِس التي أعلن فيها ان الحكومة قررت تعليق تنفيذ فصل التيار الكهربائي لغاية شهر من تاريخه.

وتطرق البرنامج لأوضاع اللاجئين السوريين في مصر، في إطار سلسلة نعدها عن أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار بمناسبة دخول الأزمة السورية عامها العاشر والتقى البرنامج الإعلامي واللاجئ السوري في مصر شاهر رجوب الذي تحدث عن تجربته الخاصة كلاجئ فضلا عن هموم اللاجئين السوريين في مصر.

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إجراءات إستثنائية في مدينة رام الله

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سوا عالهوا

كورونا يدخل إلى سوريا

25 مارس 2020
طاقم الطبي خارج خيمة فحص COVID-19 في مركز مستشفى بروكلين في نيويورك
Medical staff talks outside a COVID-19 screening tent at the Brooklyn Hospital Center on March 20, 2020 in the Brooklyn borough of New York. (Photo by Angela Weiss / AFP)

حصد فيروس كورونا حتى صباح الإثنين أرواح أكثر من 14400 مصاب في أكثر من 171 بلدا ومنطقة ولا يزال العدد في تزايد مستمر عالميا وإقليميا إذ ارتفع عدد الإصابات في الأردن والأراضي الفلسطينية ودخل الفيروس إلى سوريا التي شددت إجراءاتها الوقائية اعتبارا من اليوم.

الحكومة الاردنية أكدت أن حظر التجول قد يمتد لأسبوعين فيما تحاول السلطات اللبنانية جاهدة إقناع المواطنين بالتزام بيوتهم واستخدمت في سبيل ذلك مروحيات ونشرت قوات الجيش في المدن الرئيسية، وفي سياق متصل أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عفوا عمن أمضى نصف مدة محكوميته بالقضايا الجنحية والجنائية مخافة انتشار فيروس كورونا في السجون، هذا فيما أعلنت الحكومة الاسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى اكثر من 1230 اصابة.

هذه المستجدات وغيرها تابعها عادل الدسوقي في حوار مع مراسلينا وعدد من المختصين.

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كورونا يدخل إلى سوريا