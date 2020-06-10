سوا عالهوا

الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة

10 يونيو 2020
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء تقديم اقتراح مضاد لخطة السلام الأميركية التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بالتزامن مع تحركات القيادة الفلسطينية التي سلمت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة تتضمن المطالبة بتشكيل ائتلاف دولي ضد تنفيذ خطة الضم.

في غضون ذلك وصلت طائرة تابعة لمجموعة الاتحاد الإماراتية للطيران إلى مطار إسرائيلي محمّلة بمساعدات طبية لدعم الفلسطينيين في التصدي لفيروس كورونا المستجد إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية ورغم ترحيبه بالمساعدات الدولية أكد أن حكومته لم تكن على علم بأمر هذه الشحنة وطالب بالتنسيق المسبق.

هذا وقد تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الى عمان لمناقشة خطة ضم غور الأردن وأجزاءمن الضفة الغربية، فيما وصل وزير الخارجية الألماني إلى تل أبيب الأربعاء للقاء المسؤولين الإسرائيليين وتأكد موقف برلين الرافض لخطةالضم وتحدث المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين عن موقف الأردن من الخطة وقال إن عمان لا تعترض على الخطة وهناك مرونة في الموقف بحسب تعبيره.

في لبنان، عقد رئيس الوزراء حسان دياب اجتماعا أمنيا الثلاثاء لمناقشة الإجراءات التي اتخذت بحق من تورطوا في تحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة خلال المظاهرات التي وقعت في بيروت السبتَ الماضي.

في الملف السوري، تواصلت لليوم الثالث على التوالي الإحتجاجات المناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء الجنوبية حيث شارك العشرات بمظاهرة أمام مبنى المحافظة الثلاثاء وجابوا شوارع المدينة وهم يرددون شعارات تطالب برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

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الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة

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سوا عالهوا

قبيل أيام من تطبيق قانون قيصر.. الليرة السورية تتهاوى والاحتجاجات تتواصل

09 يونيو 2020
الليرة السورية
الليرة السورية | Source: Shutterstock

اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد الدولي وجهود متسارعة لقيادات سياسية ودينية لبنانية لوأد بوادر الفتن الطائفية واستعادة السلم الأهلي بينما لا تزال المشكلات الاجتماعية مستمرة ومنها معاناة العاملات المنزليات الإثيوبيات.

وفي الأراضي الفلسطينية، جدد رئيس الحكومة محمد اشتية التحذير من مخاطر خطط الضم الإسرائيلية وهدد بسحب الاعتراف بإسرائيل فيما لايزال الغضب الفلسطيني متواصلا بعد مقتل إياد الحلاق على يد جنود إسرائيليين.

وفي الأردن أكدت الحكومة أن مخاطر وباء كورونا لا تزال تهدد البلاد وحذرت من إمكانية العودة إلى فرض حظر شامل نهاية الأسبوع إذا تجاوزت الاصابات عشر حالات في اليوم لمدة أسبوع.

أما في سوريا التي تواجه عملتها انهيارا متواصلا قبيل تطبيق قانون قيصر، استمرت الاحتجاجات في السويداء بالتزامن مع مطالب مشرعين أمريكيين إدارة الرئيس ترامب بتطبيق صارم للعقوبات المفروضة على سوريا.

وفي الولايات المتحدة، يسعى الديمقراطيون لسن حزمة من القوانين لإصلاح منظومة الشرطة، وقوبلت المقترحات برفض من الرئيس ترامب وأغلب المشرعين الجمهوريين.

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قبيل أيام من تطبيق قانون قيصر.. الليرة السورية تتهاوى والاحتجاجات تتواصل