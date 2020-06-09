سوا عالهوا

قبيل أيام من تطبيق قانون قيصر.. الليرة السورية تتهاوى والاحتجاجات تتواصل

09 يونيو 2020
الليرة السورية
الليرة السورية | Source: Shutterstock

اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد الدولي وجهود متسارعة لقيادات سياسية ودينية لبنانية لوأد بوادر الفتن الطائفية واستعادة السلم الأهلي بينما لا تزال المشكلات الاجتماعية مستمرة ومنها معاناة العاملات المنزليات الإثيوبيات.

وفي الأراضي الفلسطينية، جدد رئيس الحكومة محمد اشتية التحذير من مخاطر خطط الضم الإسرائيلية وهدد بسحب الاعتراف بإسرائيل فيما لايزال الغضب الفلسطيني متواصلا بعد مقتل إياد الحلاق على يد جنود إسرائيليين.

وفي الأردن أكدت الحكومة أن مخاطر وباء كورونا لا تزال تهدد البلاد وحذرت من إمكانية العودة إلى فرض حظر شامل نهاية الأسبوع إذا تجاوزت الاصابات عشر حالات في اليوم لمدة أسبوع.

أما في سوريا التي تواجه عملتها انهيارا متواصلا قبيل تطبيق قانون قيصر، استمرت الاحتجاجات في السويداء بالتزامن مع مطالب مشرعين أمريكيين إدارة الرئيس ترامب بتطبيق صارم للعقوبات المفروضة على سوريا.

وفي الولايات المتحدة، يسعى الديمقراطيون لسن حزمة من القوانين لإصلاح منظومة الشرطة، وقوبلت المقترحات برفض من الرئيس ترامب وأغلب المشرعين الجمهوريين.

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قبيل أيام من تطبيق قانون قيصر.. الليرة السورية تتهاوى والاحتجاجات تتواصل

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سوا عالهوا

لبنان يخشى تجدد العنف الطائفي وليرة الأسد تهوي مجددًا

08 يونيو 2020
أشعل أنصار "الثنائي الشيعي" بطريقة مدروسة ومنسقة الشارع المعارض لهم
أشعل أنصار "الثنائي الشيعي" بطريقة مدروسة ومنسقة الشارع المعارض لهم

تسارعت الأحداث في لبنان على صعيد الحراك الشعبي والتظاهرات المتواصلة احتجاجا على طريقة إدارة الحكومة للأزمة الإقتصادية الخانقة فضلا عن المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة فيما حذر عدد من الزعماء السياسيين والدينيين من خطر العنف الطائفي.

 وفي سوريا، هوت الليرة أمام الدولار الأمريكي مرة أخرى ما أدى إلى ارتفاع جنوني لأسعار المواد الأساسية في مختلف المحافظات بالتزامن مع التطورات السياسية والميدانية خاصة في شمال شرق سوريا.

فلسطينياً، تجري المجموعة العربية في الأمم المتحدة الاثنين مشاورات مع رئاسة مجلس الامن الدولي الدورية في إطار الرد على مخططات الضم الإسرائيلية.

 هذا وقد تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت احتجاجا على خطة الضم ووجه السيناتور الأميركي المستقل بيرني ساندرز كلمة للمتظاهرين.

في غزة، طرحت مجموعة من الشبان مبادرة لدعم المزارعين الفلسطينيين وحماية البيئة عبر فعاليات رسمية وشعبية لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة واتخاذ إجراءات للحفاظ عليها

في شأن آخر اعلن الاردن السبت تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينما يستعد مطار الملكة علياء لاستقبال أولى الرحلات الجوية من المرحلة الثالثة لإعادة العالقين التي تصل الى المملكة الاثنين.

وفي الولايات المتحدة تواصلت الاحتجاجات في عدد كبير من المدن الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا. 