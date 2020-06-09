قبيل أيام من تطبيق قانون قيصر.. الليرة السورية تتهاوى والاحتجاجات تتواصل

اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد الدولي وجهود متسارعة لقيادات سياسية ودينية لبنانية لوأد بوادر الفتن الطائفية واستعادة السلم الأهلي بينما لا تزال المشكلات الاجتماعية مستمرة ومنها معاناة العاملات المنزليات الإثيوبيات.

وفي الأراضي الفلسطينية، جدد رئيس الحكومة محمد اشتية التحذير من مخاطر خطط الضم الإسرائيلية وهدد بسحب الاعتراف بإسرائيل فيما لايزال الغضب الفلسطيني متواصلا بعد مقتل إياد الحلاق على يد جنود إسرائيليين.

وفي الأردن أكدت الحكومة أن مخاطر وباء كورونا لا تزال تهدد البلاد وحذرت من إمكانية العودة إلى فرض حظر شامل نهاية الأسبوع إذا تجاوزت الاصابات عشر حالات في اليوم لمدة أسبوع.

أما في سوريا التي تواجه عملتها انهيارا متواصلا قبيل تطبيق قانون قيصر، استمرت الاحتجاجات في السويداء بالتزامن مع مطالب مشرعين أمريكيين إدارة الرئيس ترامب بتطبيق صارم للعقوبات المفروضة على سوريا.

وفي الولايات المتحدة، يسعى الديمقراطيون لسن حزمة من القوانين لإصلاح منظومة الشرطة، وقوبلت المقترحات برفض من الرئيس ترامب وأغلب المشرعين الجمهوريين.