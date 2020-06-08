سوا عالهوا

لبنان يخشى تجدد العنف الطائفي وليرة الأسد تهوي مجددًا

08 يونيو 2020
أشعل أنصار "الثنائي الشيعي" بطريقة مدروسة ومنسقة الشارع المعارض لهم
أشعل أنصار "الثنائي الشيعي" بطريقة مدروسة ومنسقة الشارع المعارض لهم

تسارعت الأحداث في لبنان على صعيد الحراك الشعبي والتظاهرات المتواصلة احتجاجا على طريقة إدارة الحكومة للأزمة الإقتصادية الخانقة فضلا عن المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة فيما حذر عدد من الزعماء السياسيين والدينيين من خطر العنف الطائفي.

 وفي سوريا، هوت الليرة أمام الدولار الأمريكي مرة أخرى ما أدى إلى ارتفاع جنوني لأسعار المواد الأساسية في مختلف المحافظات بالتزامن مع التطورات السياسية والميدانية خاصة في شمال شرق سوريا.

فلسطينياً، تجري المجموعة العربية في الأمم المتحدة الاثنين مشاورات مع رئاسة مجلس الامن الدولي الدورية في إطار الرد على مخططات الضم الإسرائيلية.

 هذا وقد تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت احتجاجا على خطة الضم ووجه السيناتور الأميركي المستقل بيرني ساندرز كلمة للمتظاهرين.

في غزة، طرحت مجموعة من الشبان مبادرة لدعم المزارعين الفلسطينيين وحماية البيئة عبر فعاليات رسمية وشعبية لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة واتخاذ إجراءات للحفاظ عليها

في شأن آخر اعلن الاردن السبت تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينما يستعد مطار الملكة علياء لاستقبال أولى الرحلات الجوية من المرحلة الثالثة لإعادة العالقين التي تصل الى المملكة الاثنين.

وفي الولايات المتحدة تواصلت الاحتجاجات في عدد كبير من المدن الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا. 

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سوا عالهوا

الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة

10 يونيو 2020
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء تقديم اقتراح مضاد لخطة السلام الأميركية التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بالتزامن مع تحركات القيادة الفلسطينية التي سلمت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة تتضمن المطالبة بتشكيل ائتلاف دولي ضد تنفيذ خطة الضم.

في غضون ذلك وصلت طائرة تابعة لمجموعة الاتحاد الإماراتية للطيران إلى مطار إسرائيلي محمّلة بمساعدات طبية لدعم الفلسطينيين في التصدي لفيروس كورونا المستجد إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية ورغم ترحيبه بالمساعدات الدولية أكد أن حكومته لم تكن على علم بأمر هذه الشحنة وطالب بالتنسيق المسبق.

هذا وقد تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الى عمان لمناقشة خطة ضم غور الأردن وأجزاءمن الضفة الغربية، فيما وصل وزير الخارجية الألماني إلى تل أبيب الأربعاء للقاء المسؤولين الإسرائيليين وتأكد موقف برلين الرافض لخطةالضم وتحدث المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين عن موقف الأردن من الخطة وقال إن عمان لا تعترض على الخطة وهناك مرونة في الموقف بحسب تعبيره.

في لبنان، عقد رئيس الوزراء حسان دياب اجتماعا أمنيا الثلاثاء لمناقشة الإجراءات التي اتخذت بحق من تورطوا في تحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة خلال المظاهرات التي وقعت في بيروت السبتَ الماضي.

في الملف السوري، تواصلت لليوم الثالث على التوالي الإحتجاجات المناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء الجنوبية حيث شارك العشرات بمظاهرة أمام مبنى المحافظة الثلاثاء وجابوا شوارع المدينة وهم يرددون شعارات تطالب برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

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الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة