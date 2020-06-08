لبنان يخشى تجدد العنف الطائفي وليرة الأسد تهوي مجددًا

تسارعت الأحداث في لبنان على صعيد الحراك الشعبي والتظاهرات المتواصلة احتجاجا على طريقة إدارة الحكومة للأزمة الإقتصادية الخانقة فضلا عن المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة فيما حذر عدد من الزعماء السياسيين والدينيين من خطر العنف الطائفي.

وفي سوريا، هوت الليرة أمام الدولار الأمريكي مرة أخرى ما أدى إلى ارتفاع جنوني لأسعار المواد الأساسية في مختلف المحافظات بالتزامن مع التطورات السياسية والميدانية خاصة في شمال شرق سوريا.

فلسطينياً، تجري المجموعة العربية في الأمم المتحدة الاثنين مشاورات مع رئاسة مجلس الامن الدولي الدورية في إطار الرد على مخططات الضم الإسرائيلية.

هذا وقد تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت احتجاجا على خطة الضم ووجه السيناتور الأميركي المستقل بيرني ساندرز كلمة للمتظاهرين.

في غزة، طرحت مجموعة من الشبان مبادرة لدعم المزارعين الفلسطينيين وحماية البيئة عبر فعاليات رسمية وشعبية لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة واتخاذ إجراءات للحفاظ عليها

في شأن آخر اعلن الاردن السبت تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينما يستعد مطار الملكة علياء لاستقبال أولى الرحلات الجوية من المرحلة الثالثة لإعادة العالقين التي تصل الى المملكة الاثنين.

وفي الولايات المتحدة تواصلت الاحتجاجات في عدد كبير من المدن الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا.