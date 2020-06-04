لبنان يمدد التعبئة والسلطة الفلسطينية تمدد الطوارئ

ناقشت حلقة الخميس من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمره تطورات الاحتجاجات الأميركية ودور الجيش والمشرعين في التوصل إلى حل للأزمة مع وتحدثنا إلى المحلل السياسي نادر الغول عن انتقادات وزير الدفاع السابق للرئيس دونالد ترامب.

وفي لبنان تابعنا اجتماع الحكومة اللبنانية الذي ناقش مستجدات المباحثات مع صندوق النقد الدولي واجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي أوصى بتمديد إجراءات التعبئة العامة في البلاد لأسبوعين إضافيين.

السلطة الفلسطينية أعلنت أيضا تمديد الطوارئ شهراً إضافيا للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجد فيما سمحت حكومة قطاع غزة بفتح المساجد وفتح قاعات الاحتفالات بشروط.

برنامج سوا عالهوا تابع استطلاعا حديثا للرأي أظهر أن أكثر من نصف الإسرائيلين يخشون من انتفاضة فلسطينية جديدة اذا نفذت عملية الضم وتحدثنا إلى المحلل السياسي وديع أبو نصار في مدلولات الاستطلاع.

وعرضنا إلى قرار الحكومة الأردنية السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام وناقشنا مدى التزام المواطنين بتعليمات الحظر والسلامة العامة.

في الشأن السوري لا يزال موضوع قانون " قيصر" محط ترقب في دمشق التي رفضت فرض القانون وقالت إنه يستند إلى ادعاءات مفبركة.