سوا عالهوا

لبنان يمدد التعبئة والسلطة الفلسطينية تمدد الطوارئ

04 يونيو 2020
لبنان يعيش أزمات جديدة غلافها سياسي وجوهرها سياسي
لبنان يعيش أزمات جديدة غلافها سياسي وجوهرها سياسي | Source: Shutterstock

ناقشت حلقة الخميس من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمره تطورات الاحتجاجات الأميركية ودور الجيش والمشرعين في التوصل إلى حل للأزمة مع وتحدثنا إلى المحلل السياسي نادر الغول عن انتقادات وزير الدفاع السابق للرئيس دونالد ترامب.

وفي لبنان تابعنا اجتماع الحكومة اللبنانية الذي ناقش مستجدات المباحثات مع صندوق النقد الدولي واجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي أوصى بتمديد إجراءات التعبئة العامة في البلاد لأسبوعين إضافيين.

السلطة الفلسطينية أعلنت أيضا تمديد الطوارئ شهراً إضافيا للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجد فيما سمحت حكومة قطاع غزة بفتح المساجد وفتح قاعات الاحتفالات بشروط.

برنامج سوا عالهوا تابع استطلاعا حديثا للرأي أظهر أن أكثر من نصف الإسرائيلين يخشون من انتفاضة فلسطينية جديدة اذا نفذت عملية الضم وتحدثنا إلى المحلل السياسي وديع أبو نصار في مدلولات الاستطلاع.

وعرضنا إلى قرار الحكومة الأردنية السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام وناقشنا مدى التزام المواطنين بتعليمات الحظر والسلامة العامة.

في الشأن السوري لا يزال موضوع قانون " قيصر" محط ترقب في دمشق التي رفضت فرض القانون وقالت إنه يستند إلى ادعاءات مفبركة.

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لبنان يمدد التعبئة والسلطة الفلسطينية تمدد الطوارئ

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سوا عالهوا

الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة

10 يونيو 2020
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء تقديم اقتراح مضاد لخطة السلام الأميركية التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بالتزامن مع تحركات القيادة الفلسطينية التي سلمت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة تتضمن المطالبة بتشكيل ائتلاف دولي ضد تنفيذ خطة الضم.

في غضون ذلك وصلت طائرة تابعة لمجموعة الاتحاد الإماراتية للطيران إلى مطار إسرائيلي محمّلة بمساعدات طبية لدعم الفلسطينيين في التصدي لفيروس كورونا المستجد إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية ورغم ترحيبه بالمساعدات الدولية أكد أن حكومته لم تكن على علم بأمر هذه الشحنة وطالب بالتنسيق المسبق.

هذا وقد تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الى عمان لمناقشة خطة ضم غور الأردن وأجزاءمن الضفة الغربية، فيما وصل وزير الخارجية الألماني إلى تل أبيب الأربعاء للقاء المسؤولين الإسرائيليين وتأكد موقف برلين الرافض لخطةالضم وتحدث المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين عن موقف الأردن من الخطة وقال إن عمان لا تعترض على الخطة وهناك مرونة في الموقف بحسب تعبيره.

في لبنان، عقد رئيس الوزراء حسان دياب اجتماعا أمنيا الثلاثاء لمناقشة الإجراءات التي اتخذت بحق من تورطوا في تحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة خلال المظاهرات التي وقعت في بيروت السبتَ الماضي.

في الملف السوري، تواصلت لليوم الثالث على التوالي الإحتجاجات المناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء الجنوبية حيث شارك العشرات بمظاهرة أمام مبنى المحافظة الثلاثاء وجابوا شوارع المدينة وهم يرددون شعارات تطالب برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

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الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة