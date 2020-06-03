سوا عالهوا

الجيش الإسرائيلي ينفذ تجارب صاروخية ناجحة في المتوسط

03 يونيو 2020
جنود في الجيش الإسرائيلي بمنطقة الجولان
جنود في الجيش الإسرائيلي بمنطقة الجولان

ناقشت حلقة الأربعاء من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها إنتصار يونس تجدّد التظاهرات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة على الرغم من تعهّد الرئيس الأميركي بإعادة النظام العام وإمكانية نشر الجيش.

وتابعت إجتماع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لبحث موضوع التجديد لقوات يونيفل وسط استمرار الغضب الشعبي إزاء الأوضاع الإقتصادية وملفات أخرى ناقشناها مع رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين.

وعرض البرنامج آخر المواقف الفلسطينية بخصوص خطة الضم الإسرائيلية ودعوة الشركاء الدوليين إلى منع تنفيذها إضافة إلى تحذير الأردن مما سماها العواقب الوخيمة لخطة الضم والتلويح بالرد.

وتابعنا تجارب وصفتها إسرائيل " بالناجحة" لصواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة المدى في البحر الأبيض المتوسط ومستجدات التدابير التي اتخذت لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وختاما تابعنا إعلان وزارة الصحة السورية وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 6 حالات.

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الجيش الإسرائيلي ينفذ تجارب صاروخية ناجحة في المتوسط

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سوا عالهوا

الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة

10 يونيو 2020
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء تقديم اقتراح مضاد لخطة السلام الأميركية التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بالتزامن مع تحركات القيادة الفلسطينية التي سلمت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة تتضمن المطالبة بتشكيل ائتلاف دولي ضد تنفيذ خطة الضم.

في غضون ذلك وصلت طائرة تابعة لمجموعة الاتحاد الإماراتية للطيران إلى مطار إسرائيلي محمّلة بمساعدات طبية لدعم الفلسطينيين في التصدي لفيروس كورونا المستجد إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية ورغم ترحيبه بالمساعدات الدولية أكد أن حكومته لم تكن على علم بأمر هذه الشحنة وطالب بالتنسيق المسبق.

هذا وقد تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الى عمان لمناقشة خطة ضم غور الأردن وأجزاءمن الضفة الغربية، فيما وصل وزير الخارجية الألماني إلى تل أبيب الأربعاء للقاء المسؤولين الإسرائيليين وتأكد موقف برلين الرافض لخطةالضم وتحدث المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين عن موقف الأردن من الخطة وقال إن عمان لا تعترض على الخطة وهناك مرونة في الموقف بحسب تعبيره.

في لبنان، عقد رئيس الوزراء حسان دياب اجتماعا أمنيا الثلاثاء لمناقشة الإجراءات التي اتخذت بحق من تورطوا في تحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة خلال المظاهرات التي وقعت في بيروت السبتَ الماضي.

في الملف السوري، تواصلت لليوم الثالث على التوالي الإحتجاجات المناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء الجنوبية حيث شارك العشرات بمظاهرة أمام مبنى المحافظة الثلاثاء وجابوا شوارع المدينة وهم يرددون شعارات تطالب برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

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الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة