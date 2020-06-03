الجيش الإسرائيلي ينفذ تجارب صاروخية ناجحة في المتوسط

ناقشت حلقة الأربعاء من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها إنتصار يونس تجدّد التظاهرات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة على الرغم من تعهّد الرئيس الأميركي بإعادة النظام العام وإمكانية نشر الجيش.

وتابعت إجتماع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لبحث موضوع التجديد لقوات يونيفل وسط استمرار الغضب الشعبي إزاء الأوضاع الإقتصادية وملفات أخرى ناقشناها مع رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين.

وعرض البرنامج آخر المواقف الفلسطينية بخصوص خطة الضم الإسرائيلية ودعوة الشركاء الدوليين إلى منع تنفيذها إضافة إلى تحذير الأردن مما سماها العواقب الوخيمة لخطة الضم والتلويح بالرد.

وتابعنا تجارب وصفتها إسرائيل " بالناجحة" لصواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة المدى في البحر الأبيض المتوسط ومستجدات التدابير التي اتخذت لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وختاما تابعنا إعلان وزارة الصحة السورية وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 6 حالات.