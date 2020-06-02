سوا عالهوا

إسرائيل تستعد لتنفيذ خطة الضم، ولبنان يستغيث بصندوق النقد مجددا

02 يونيو 2020
تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا
تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا | Source: Shutterstock

ناقشت حلقة الثلاثاء من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها انتصار يونس مستجدات الاحتجاجات في الولايات المتحدة إثر مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد وقد وصلت تلك المظاهرات الى أسوار البيت الأبيض ودفعت الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار أوامر جديدة لكبح المحتجين.

وتابع سوا عالهوا تطورات خطة الضم الإسرائيلية وأبعاد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أمر الجيش بتكثيف الاستعدادات لتنفيذ خطة الضم، إلى جانب التحذير الإماراتي من أي خطوة لضم أراض فلسطينية.

هذا فيما سجل قطاع غزة 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وقررت وزارة الأوقاف في القطاع فتح المساجد كافة اعتبارا من الأربعاء ومنع اقامة الاحتفالات والأنشطة العامة في دور العبادة.

وفي الاردن تابع البرنامج استعداد الحكومة لإعلان منهجيّة التعامل مع أزمة وباء كورونا، لفتح القطاعات وإعادة تشغيلها وفقاً لمؤشّرات الحالة الوبائيّة.

وفي الشأن اللبناني تبذل الحكومة جهودا متواصلة مع صندوق النقد الدولي بغية التوصل لاتفاق يساعد بيروت على الخروج من الأزمات المالية والاقتصادية الطاحنة.

واستعرضنا أحدث التطورات الميدانية في شمال شرق سوريا حيث تواصلت الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة ومجلس منبج العسكري التابع لـقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى.

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إسرائيل تستعد لتنفيذ خطة الضم، ولبنان يستغيث بصندوق النقد مجددا

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سوا عالهوا

البنك الدولي يحذر من زيادة الفقر في الأراضي الفلسطينية

01 يونيو 2020
البنك الدولي
البنك الدولي | Source: Shutterstock

ناقشت حلقة اليوم الاثنين من برنامج سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي الاحتجاجات الواسعة التي وقعت في ساحة الشهداء وأمام منزل وزير الدفاع اللبناني وسْط بيروت، ومفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي التي وصفها الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة بأنها غير مشجعة حتى الان.

في الشأن الفلسطيني استعرض البرنامج دراسة جديدة للبنك الدولي حذرت من تضاعف عدد الأسر الفقيرة هذا العام في الضفّة الغربيّة وقطاع غزة بسبب وباء كوفيد-19.

اما في الاردن، فناقشنا مستجدات اصدار رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 6 وما اثار من ردود فعل غاضبة لدى العاملين في القطاع الخاص.

وختاما في سوريا، بحثنا قرار رفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة إلى 400 ليرة للكيلو غرام الواحد.

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البنك الدولي يحذر من زيادة الفقر في الأراضي الفلسطينية