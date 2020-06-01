مستوطنون يقتحمون الأقصى ومؤسسات في الأردن تعود إلى الحياة

ناقشت حلقة الأحد من برنامج سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية عقب اقتحام 75 مستوطنا باحات المسجد الاقصى بعد ساعات من افتتاحه أمام المصلين، وبحث البرنامج مع الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى تطورات الموقف.

وتطرق البرنامج الى المستجدات الأمنية في الضفة الغربية بعد اطلاق أطلقت الشرطة الإسرائيلية السبت النار على فلسطيني اشتبهت بأنه يحمل سلاحا فأردته قتيلا في البلدة القديمة في مدينة القدس ثم تبين انه مصاب بالتوحد وكان أعزل، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إن الفلسطينيين في غور الأردن لن يحصلوا على الجنسية الاسرائيلية بعد الضم.

وناقش البرنامج اسباب تنفيذ مجموعة من الناشطين وقفة احتجاجية في بيروت تحت عنوان" لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي".

وفيما يتعلق بالشأن الأردني تابعنا حصيلة إصابات فيروس كورونا واستعدادات الحكومة الاردنية لدراسة إمكانية السماح لقطاعات جديدة بالعودة إلى العمل.

ختاما بحثنا التعاون الروسي السوري العسكري إذ سلمت موسكو الجيش السوري دفعة جديدة من طائرات ميغ 29 وقال الخبير العسكري أحمد رحال إن روسيا تحاول إعادة هيكلة وزارة الدفاع السورية وترتيب صفوف نظام الرئيس بشار الأسد.