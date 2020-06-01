سوا عالهوا

البنك الدولي يحذر من زيادة الفقر في الأراضي الفلسطينية

01 يونيو 2020
البنك الدولي
البنك الدولي | Source: Shutterstock

ناقشت حلقة اليوم الاثنين من برنامج سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي الاحتجاجات الواسعة التي وقعت في ساحة الشهداء وأمام منزل وزير الدفاع اللبناني وسْط بيروت، ومفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي التي وصفها الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة بأنها غير مشجعة حتى الان.

في الشأن الفلسطيني استعرض البرنامج دراسة جديدة للبنك الدولي حذرت من تضاعف عدد الأسر الفقيرة هذا العام في الضفّة الغربيّة وقطاع غزة بسبب وباء كوفيد-19.

اما في الاردن، فناقشنا مستجدات اصدار رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 6 وما اثار من ردود فعل غاضبة لدى العاملين في القطاع الخاص.

وختاما في سوريا، بحثنا قرار رفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة إلى 400 ليرة للكيلو غرام الواحد.

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البنك الدولي يحذر من زيادة الفقر في الأراضي الفلسطينية

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سوا عالهوا

مستوطنون يقتحمون الأقصى ومؤسسات في الأردن تعود إلى الحياة

01 يونيو 2020
المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

ناقشت حلقة الأحد من برنامج سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية عقب اقتحام 75 مستوطنا باحات المسجد الاقصى بعد ساعات من افتتاحه أمام المصلين، وبحث البرنامج مع الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى تطورات الموقف.

وتطرق البرنامج الى المستجدات الأمنية في الضفة الغربية بعد اطلاق أطلقت الشرطة الإسرائيلية السبت النار على فلسطيني اشتبهت بأنه يحمل سلاحا فأردته قتيلا في البلدة القديمة في مدينة القدس ثم تبين انه مصاب بالتوحد وكان أعزل، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إن الفلسطينيين في غور الأردن لن يحصلوا على الجنسية الاسرائيلية بعد الضم.

وناقش البرنامج اسباب تنفيذ مجموعة من الناشطين وقفة احتجاجية في بيروت تحت عنوان" لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي".

وفيما يتعلق بالشأن الأردني تابعنا حصيلة إصابات فيروس كورونا واستعدادات الحكومة الاردنية لدراسة إمكانية السماح لقطاعات جديدة بالعودة إلى العمل.

ختاما بحثنا التعاون الروسي السوري العسكري إذ سلمت موسكو الجيش السوري دفعة جديدة من طائرات ميغ 29 وقال الخبير العسكري أحمد رحال إن روسيا تحاول إعادة هيكلة وزارة الدفاع السورية وترتيب صفوف نظام الرئيس بشار الأسد.

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مستوطنون يقتحمون الأقصى ومؤسسات في الأردن تعود إلى الحياة