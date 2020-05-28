سوا عالهوا

البرلمان اللبناني يناقش بنودا خلافية واحتجاجات متزامنة رفضا لقانون العفو العام

28 مايو 2020
البرلمان اللبناني- أرشيف
البرلمان اللبناني- أرشيف

تابعت حلقة الخميس، من سوا عالهوا التي قدمتها نعيمة العامري، الجلسة التي عقدها مجلس النواب، لدراسة وإقرار عدد من المشاريع والقوانين ومن أبرزها قانون العفو العام، ةما يعرف بالكابيتول كونترول في ظل خلاف شديد ‏حولها. بالإضافة إلى الاحتجاجات التي واكبت النقاش البرلماني.

وفي الأراضي الفلسطينية سلط البرنامج الضوء على دعوة الحكومة، الاتحاد الأوروبي للمسارعة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، حفاظا على حل الدولتين، في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية. وكذلك طلب المحكمة الجنائية الدولية توضيحات بشأن إعلان السلطة حل جميع الاتفاقيات مع اسرائيل.

وعرضنا في سياق البرنامج، لتلويح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بالخيار العسكري في وجه من وصفهم بأعداء اسرائيل. كما تناولنا تقارير قالت إن جهات أمنية إسرائيلية تتحفظ بشدة على خطة ضم أراض من الضفة الغربية.

وفي الأردن، تحدثنا عن قرار الحكومة تجديد فرض حظر التجول الشامل بدءا من الجمعة. وجديد التطورات المتعلقة بكورونا بالإضافة إلى تصريحات أمانة عمان الكبرى، بشأن اقتراضها رواتب موظفيها للشهر الحالي.

وتعرفنا على تطورات الأوضاع في سوريا، بعد مقتل جندي تركي، في انفجار استهدف دورية لمراقبة الطرق في ريف جسر الشغور، بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا. وتناولنا الأنباء التي تتعلق بحزمة الإجراءات الجديدة التي طبقتها الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا لمكافحة كورونا.

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البرلمان اللبناني يناقش بنودا خلافية واحتجاجات متزامنة رفضا لقانون العفو العام

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سوا عالهوا

الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة

10 يونيو 2020
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء تقديم اقتراح مضاد لخطة السلام الأميركية التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بالتزامن مع تحركات القيادة الفلسطينية التي سلمت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة تتضمن المطالبة بتشكيل ائتلاف دولي ضد تنفيذ خطة الضم.

في غضون ذلك وصلت طائرة تابعة لمجموعة الاتحاد الإماراتية للطيران إلى مطار إسرائيلي محمّلة بمساعدات طبية لدعم الفلسطينيين في التصدي لفيروس كورونا المستجد إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية ورغم ترحيبه بالمساعدات الدولية أكد أن حكومته لم تكن على علم بأمر هذه الشحنة وطالب بالتنسيق المسبق.

هذا وقد تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الى عمان لمناقشة خطة ضم غور الأردن وأجزاءمن الضفة الغربية، فيما وصل وزير الخارجية الألماني إلى تل أبيب الأربعاء للقاء المسؤولين الإسرائيليين وتأكد موقف برلين الرافض لخطةالضم وتحدث المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين عن موقف الأردن من الخطة وقال إن عمان لا تعترض على الخطة وهناك مرونة في الموقف بحسب تعبيره.

في لبنان، عقد رئيس الوزراء حسان دياب اجتماعا أمنيا الثلاثاء لمناقشة الإجراءات التي اتخذت بحق من تورطوا في تحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة خلال المظاهرات التي وقعت في بيروت السبتَ الماضي.

في الملف السوري، تواصلت لليوم الثالث على التوالي الإحتجاجات المناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء الجنوبية حيث شارك العشرات بمظاهرة أمام مبنى المحافظة الثلاثاء وجابوا شوارع المدينة وهم يرددون شعارات تطالب برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

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الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة