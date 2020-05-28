البرلمان اللبناني يناقش بنودا خلافية واحتجاجات متزامنة رفضا لقانون العفو العام

تابعت حلقة الخميس، من سوا عالهوا التي قدمتها نعيمة العامري، الجلسة التي عقدها مجلس النواب، لدراسة وإقرار عدد من المشاريع والقوانين ومن أبرزها قانون العفو العام، ةما يعرف بالكابيتول كونترول في ظل خلاف شديد ‏حولها. بالإضافة إلى الاحتجاجات التي واكبت النقاش البرلماني.

وفي الأراضي الفلسطينية سلط البرنامج الضوء على دعوة الحكومة، الاتحاد الأوروبي للمسارعة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، حفاظا على حل الدولتين، في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية. وكذلك طلب المحكمة الجنائية الدولية توضيحات بشأن إعلان السلطة حل جميع الاتفاقيات مع اسرائيل.

وعرضنا في سياق البرنامج، لتلويح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بالخيار العسكري في وجه من وصفهم بأعداء اسرائيل. كما تناولنا تقارير قالت إن جهات أمنية إسرائيلية تتحفظ بشدة على خطة ضم أراض من الضفة الغربية.

وفي الأردن، تحدثنا عن قرار الحكومة تجديد فرض حظر التجول الشامل بدءا من الجمعة. وجديد التطورات المتعلقة بكورونا بالإضافة إلى تصريحات أمانة عمان الكبرى، بشأن اقتراضها رواتب موظفيها للشهر الحالي.

وتعرفنا على تطورات الأوضاع في سوريا، بعد مقتل جندي تركي، في انفجار استهدف دورية لمراقبة الطرق في ريف جسر الشغور، بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا. وتناولنا الأنباء التي تتعلق بحزمة الإجراءات الجديدة التي طبقتها الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا لمكافحة كورونا.