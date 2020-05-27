سوا عالهوا

مصادر أمنية إسرائيلية تدعو إلى إرجاء موعد ضم أراض من الضفة وتحذر من عواقب وخيمة

27 مايو 2020
تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا
تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا | Source: Shutterstock

تناولت حلقة الأربعاء، من سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمره، موقف حزب الله الرافض لمطالب أميركية بتعزيز مهام قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان. كما تحدثنا عن مؤشرات الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

وفي الأراضي الفلسطينية سلط البرنامج الضوء على انتقاد منظمة الصحة العالمية، الحكومة الفلسطينية على خلفية التسهيلات الأخيرة التي أعلنتها .وقالت المنظمة إنها لم تطبق بالتنسيق معها. ورصد البرنامج الموقف الفرنسي والدولي الذى دعا إسرائيل للعدول عن قرار ضم أراض من الضفة الغربية والتحذير من مغبة تطبيق هذه الخطط.

كما تابع البرنامج جديد التطورات بخصوص كورونا بعد إعلان السلطات الصحية في القطاع عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وفي إسرائيل، استعرضنا تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، من استمرار التوتر مع قطاع غزة. وترجيحات مصادر أمنية إسرائيلية بإرجاء موعد خطط ضم أراضي الضفة وتحذيرها من تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وناقش البرنامج في سوريا أبعاد تعييّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سفيره لدى النظام السوري، ألكسندر يفيموف، ممثلاً رئاسياً خاصاً لتطوير العلاقات مع سوريا، ما أثار تكهنات كثيرة وجدلا واسعا.

وتوقف البرنامج عند توصيات اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، ببدء الفتح التدريجي للقطاعات المستثناة من العمل، كما تطرقنا إلى ارتفاع المؤشر العام لبورصة عمّان قرابة واحد في المائة في أعلى وتيرة ارتفاع يومية سجلها المؤشر العام منذ عودة التداول في العاشر من أيار/مايو الحالي.

وتضمنت الحلقة تقريرا عن مخاطر أزمة كورونا على الصحة النفسية والعقلية للإنسان.

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مصادر أمنية إسرائيلية تدعو إلى إرجاء موعد ضم أراض من الضفة وتحذر من عواقب وخيمة

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سوا عالهوا

الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة

10 يونيو 2020
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء تقديم اقتراح مضاد لخطة السلام الأميركية التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بالتزامن مع تحركات القيادة الفلسطينية التي سلمت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة تتضمن المطالبة بتشكيل ائتلاف دولي ضد تنفيذ خطة الضم.

في غضون ذلك وصلت طائرة تابعة لمجموعة الاتحاد الإماراتية للطيران إلى مطار إسرائيلي محمّلة بمساعدات طبية لدعم الفلسطينيين في التصدي لفيروس كورونا المستجد إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية ورغم ترحيبه بالمساعدات الدولية أكد أن حكومته لم تكن على علم بأمر هذه الشحنة وطالب بالتنسيق المسبق.

هذا وقد تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الى عمان لمناقشة خطة ضم غور الأردن وأجزاءمن الضفة الغربية، فيما وصل وزير الخارجية الألماني إلى تل أبيب الأربعاء للقاء المسؤولين الإسرائيليين وتأكد موقف برلين الرافض لخطةالضم وتحدث المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين عن موقف الأردن من الخطة وقال إن عمان لا تعترض على الخطة وهناك مرونة في الموقف بحسب تعبيره.

في لبنان، عقد رئيس الوزراء حسان دياب اجتماعا أمنيا الثلاثاء لمناقشة الإجراءات التي اتخذت بحق من تورطوا في تحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة خلال المظاهرات التي وقعت في بيروت السبتَ الماضي.

في الملف السوري، تواصلت لليوم الثالث على التوالي الإحتجاجات المناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء الجنوبية حيث شارك العشرات بمظاهرة أمام مبنى المحافظة الثلاثاء وجابوا شوارع المدينة وهم يرددون شعارات تطالب برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

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الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة