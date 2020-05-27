مصادر أمنية إسرائيلية تدعو إلى إرجاء موعد ضم أراض من الضفة وتحذر من عواقب وخيمة

تناولت حلقة الأربعاء، من سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمره، موقف حزب الله الرافض لمطالب أميركية بتعزيز مهام قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان. كما تحدثنا عن مؤشرات الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

وفي الأراضي الفلسطينية سلط البرنامج الضوء على انتقاد منظمة الصحة العالمية، الحكومة الفلسطينية على خلفية التسهيلات الأخيرة التي أعلنتها .وقالت المنظمة إنها لم تطبق بالتنسيق معها. ورصد البرنامج الموقف الفرنسي والدولي الذى دعا إسرائيل للعدول عن قرار ضم أراض من الضفة الغربية والتحذير من مغبة تطبيق هذه الخطط.

كما تابع البرنامج جديد التطورات بخصوص كورونا بعد إعلان السلطات الصحية في القطاع عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وفي إسرائيل، استعرضنا تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، من استمرار التوتر مع قطاع غزة. وترجيحات مصادر أمنية إسرائيلية بإرجاء موعد خطط ضم أراضي الضفة وتحذيرها من تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وناقش البرنامج في سوريا أبعاد تعييّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سفيره لدى النظام السوري، ألكسندر يفيموف، ممثلاً رئاسياً خاصاً لتطوير العلاقات مع سوريا، ما أثار تكهنات كثيرة وجدلا واسعا.

وتوقف البرنامج عند توصيات اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، ببدء الفتح التدريجي للقطاعات المستثناة من العمل، كما تطرقنا إلى ارتفاع المؤشر العام لبورصة عمّان قرابة واحد في المائة في أعلى وتيرة ارتفاع يومية سجلها المؤشر العام منذ عودة التداول في العاشر من أيار/مايو الحالي.

وتضمنت الحلقة تقريرا عن مخاطر أزمة كورونا على الصحة النفسية والعقلية للإنسان.