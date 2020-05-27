ظروف خاصة جاء فيها عيد الفطر هذا العام

تناولت حلقة الأحد، من سوا عالهوا التي قدمتها انتصار يونس، الظروف الخاصة التي جاء فيها عيد الفطر هذا العام، في ظل حظر جزئي حينا وكلي أحيانا، يقيد التحركات ويحول دون الاستمتاع ببهجة العيد.

ورصد البرنامج أجواء العيد في الأراضي الفلسطينية في ظل القيود المفروضة لمواجهة كورونا، والجهود الروسية الساعية لجمع الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي على مائدة واحدة لتخفيف حدة التوتر الحالية.

وفي غزة ألقى البرنامج الضوء على أول حالة وفاة في القطاع بسبب فيروس كورونا بالإضافة إلى أجواء عيد الفطر في القطاع.

أما في اسرائيل فاستعرض البرنامج محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهم الفساد في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل، بمثول رئيس وزراء حالي أمام المحاكمة.

وأبرز البرنامج تصريحات مفتي لبنان التي قال فيها إن بلاده تعاني أزمة سياسية واقتصادية ومعيشية صعبة تفوق في قسوتها ما شهده لبنان إبان مراحل الحروب التي مر بها، مطالبا الحكومة بالإسراع في اتخاذ إجراءات حازمة لوقف انهيار العملة الوطنية.

وعرض البرنامج لآخر تطورات مواجهة كورونا في الأردن، ووصول طائرة من قطر على متنها عالقون أردنيون. بالإضافة إلى أجواء العيد هناك.