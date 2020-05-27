سوا عالهوا

ظروف خاصة جاء فيها عيد الفطر هذا العام

27 مايو 2020
سعوديون يحتلفون بعيد الفطر (أرشيف)
سعوديون يحتلفون بعيد الفطر (أرشيف)

تناولت حلقة الأحد، من سوا عالهوا التي قدمتها انتصار يونس، الظروف الخاصة التي جاء فيها عيد الفطر هذا العام، في ظل حظر جزئي حينا وكلي أحيانا، يقيد التحركات ويحول دون الاستمتاع ببهجة العيد.

ورصد البرنامج أجواء العيد في الأراضي الفلسطينية في ظل القيود المفروضة لمواجهة كورونا، والجهود الروسية الساعية لجمع الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي على مائدة واحدة لتخفيف حدة التوتر الحالية.

وفي غزة ألقى البرنامج الضوء على أول حالة وفاة في القطاع بسبب فيروس كورونا بالإضافة إلى أجواء عيد الفطر في القطاع.

أما في اسرائيل فاستعرض البرنامج محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهم الفساد في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل، بمثول رئيس وزراء حالي أمام المحاكمة.

وأبرز البرنامج تصريحات مفتي لبنان التي قال فيها إن بلاده تعاني أزمة سياسية واقتصادية ومعيشية صعبة تفوق في قسوتها ما شهده لبنان إبان مراحل الحروب التي مر بها، مطالبا الحكومة بالإسراع في اتخاذ إجراءات حازمة لوقف انهيار العملة الوطنية.

وعرض البرنامج لآخر تطورات مواجهة كورونا في الأردن، ووصول طائرة من قطر على متنها عالقون أردنيون. بالإضافة إلى أجواء العيد هناك.

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ظروف خاصة جاء فيها عيد الفطر هذا العام

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سوا عالهوا

الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة

10 يونيو 2020
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء تقديم اقتراح مضاد لخطة السلام الأميركية التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بالتزامن مع تحركات القيادة الفلسطينية التي سلمت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة تتضمن المطالبة بتشكيل ائتلاف دولي ضد تنفيذ خطة الضم.

في غضون ذلك وصلت طائرة تابعة لمجموعة الاتحاد الإماراتية للطيران إلى مطار إسرائيلي محمّلة بمساعدات طبية لدعم الفلسطينيين في التصدي لفيروس كورونا المستجد إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية ورغم ترحيبه بالمساعدات الدولية أكد أن حكومته لم تكن على علم بأمر هذه الشحنة وطالب بالتنسيق المسبق.

هذا وقد تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الى عمان لمناقشة خطة ضم غور الأردن وأجزاءمن الضفة الغربية، فيما وصل وزير الخارجية الألماني إلى تل أبيب الأربعاء للقاء المسؤولين الإسرائيليين وتأكد موقف برلين الرافض لخطةالضم وتحدث المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين عن موقف الأردن من الخطة وقال إن عمان لا تعترض على الخطة وهناك مرونة في الموقف بحسب تعبيره.

في لبنان، عقد رئيس الوزراء حسان دياب اجتماعا أمنيا الثلاثاء لمناقشة الإجراءات التي اتخذت بحق من تورطوا في تحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة خلال المظاهرات التي وقعت في بيروت السبتَ الماضي.

في الملف السوري، تواصلت لليوم الثالث على التوالي الإحتجاجات المناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء الجنوبية حيث شارك العشرات بمظاهرة أمام مبنى المحافظة الثلاثاء وجابوا شوارع المدينة وهم يرددون شعارات تطالب برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

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الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة