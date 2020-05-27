سوا عالهوا

الحكومة الفلسطينية تعتزم تطبيق تسهيلات لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الضفة الغربية

27 مايو 2020
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة سلام فياض
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة سلام فياض

تناولت حلقة الإثنين، من سوا عالهوا، التي قدمتها رائدة حمره، التسهيلات التي تعتزم الحكومة الفلسطينية تطبيقها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الضفة الغربية.

وفي قطاع غزة عرض البرنامج لتهديدات فصيل عسكري أمهل إسرائيل اثنتين وسبعين ساعة لادخال مستلزمات مكافحة كورونا. بالإضافة إلى أنباء عن إعادة فتح البحر، أمام الصيادين في القطاع.

وعرض البرنامج لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو التي أكد فيها عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية، بحلول تموز/يوليو القادم . فضلا عن خطة تطوير القدس، التي يقول عنها الفلسطينيون إنها تستهدف تهويد المدينة.

وفي الشأن السوري، أبرز البرنامج قرار الحكومة رفع حظر التجول الليلي، والسماح بالتنقل بين المحافظات، وتخفيف إجراءات العزل العام، برغم  تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا.  كما تابعنا وصول أول قافلة مدنية من محافظة الحسكة إلى مدينة عين عيسى بريف الرقة، عبر الطريق الدولي M4.

وفي لبنان، تحدثنا عن آخر تطورات انتشار الكورونا، كما ألقينا الضوء على تصريحات المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حول اضطرار المنظمة تعليق  توزيع المساعدات المالية على اللاجئين، في هذه الفترة الصعبة.

وفي الأردن، ألقى البرنامج الضوء على الانتقادات الواسعة، التي وجهتها نقابات مهنية، وشريحة واسعة من الأردنين لقرار الحكومة بدء دوام موظفي القطاع العامّ اليوم الثلاثاء. بالإضافة لمتابعة تط ورات كورونا في المملكة. 

استمع
الحكومة الفلسطينية تعتزم تطبيق تسهيلات لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الضفة الغربية

المزيد

سوا عالهوا

الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة

10 يونيو 2020
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء تقديم اقتراح مضاد لخطة السلام الأميركية التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بالتزامن مع تحركات القيادة الفلسطينية التي سلمت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة تتضمن المطالبة بتشكيل ائتلاف دولي ضد تنفيذ خطة الضم.

في غضون ذلك وصلت طائرة تابعة لمجموعة الاتحاد الإماراتية للطيران إلى مطار إسرائيلي محمّلة بمساعدات طبية لدعم الفلسطينيين في التصدي لفيروس كورونا المستجد إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية ورغم ترحيبه بالمساعدات الدولية أكد أن حكومته لم تكن على علم بأمر هذه الشحنة وطالب بالتنسيق المسبق.

هذا وقد تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الى عمان لمناقشة خطة ضم غور الأردن وأجزاءمن الضفة الغربية، فيما وصل وزير الخارجية الألماني إلى تل أبيب الأربعاء للقاء المسؤولين الإسرائيليين وتأكد موقف برلين الرافض لخطةالضم وتحدث المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين عن موقف الأردن من الخطة وقال إن عمان لا تعترض على الخطة وهناك مرونة في الموقف بحسب تعبيره.

في لبنان، عقد رئيس الوزراء حسان دياب اجتماعا أمنيا الثلاثاء لمناقشة الإجراءات التي اتخذت بحق من تورطوا في تحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة خلال المظاهرات التي وقعت في بيروت السبتَ الماضي.

في الملف السوري، تواصلت لليوم الثالث على التوالي الإحتجاجات المناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء الجنوبية حيث شارك العشرات بمظاهرة أمام مبنى المحافظة الثلاثاء وجابوا شوارع المدينة وهم يرددون شعارات تطالب برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

استمع
الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة