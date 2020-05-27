الحكومة الفلسطينية تعتزم تطبيق تسهيلات لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الضفة الغربية

تناولت حلقة الإثنين، من سوا عالهوا، التي قدمتها رائدة حمره، التسهيلات التي تعتزم الحكومة الفلسطينية تطبيقها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الضفة الغربية.

وفي قطاع غزة عرض البرنامج لتهديدات فصيل عسكري أمهل إسرائيل اثنتين وسبعين ساعة لادخال مستلزمات مكافحة كورونا. بالإضافة إلى أنباء عن إعادة فتح البحر، أمام الصيادين في القطاع.

وعرض البرنامج لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو التي أكد فيها عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية، بحلول تموز/يوليو القادم . فضلا عن خطة تطوير القدس، التي يقول عنها الفلسطينيون إنها تستهدف تهويد المدينة.

وفي الشأن السوري، أبرز البرنامج قرار الحكومة رفع حظر التجول الليلي، والسماح بالتنقل بين المحافظات، وتخفيف إجراءات العزل العام، برغم تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا. كما تابعنا وصول أول قافلة مدنية من محافظة الحسكة إلى مدينة عين عيسى بريف الرقة، عبر الطريق الدولي M4.

وفي لبنان، تحدثنا عن آخر تطورات انتشار الكورونا، كما ألقينا الضوء على تصريحات المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حول اضطرار المنظمة تعليق توزيع المساعدات المالية على اللاجئين، في هذه الفترة الصعبة.

وفي الأردن، ألقى البرنامج الضوء على الانتقادات الواسعة، التي وجهتها نقابات مهنية، وشريحة واسعة من الأردنين لقرار الحكومة بدء دوام موظفي القطاع العامّ اليوم الثلاثاء. بالإضافة لمتابعة تط ورات كورونا في المملكة.