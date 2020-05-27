إحتفالات ثاني أيام العيد وإجراءات الدول العربية

تابعت حلقة الاثنين، من سوا عالهوا التي قدمتها انتصار يونس، احتفالات ثاني أيام عيد الفطر، والإجراءات التي اتخذتها كثير من الدول العربية لمنع انتشار كورونا.

وخصص البرنامج ملفا خاصا للذكرى العشرين لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وكيف ينظر لها اللبنانيون والإسرائيليون بعد مرور هذه السنوات. كما تابعنا تصريحات وزير الصحة اللبناني بخصوص وباء كورونا.

وفي الأردن نقل البرنامج صورة للأوضاع في ثاني أيام العيد مع انتهاء الحظر الشامل وبداية حظر تجول جزئي في المملكة. بالإضافة إلى إطلاق منصة التسجيل لتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة إعادة العالقين في الخارج.

واستعرض البرنامج مستجدات محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم تتعلق بالفساد والرشوة والاحتيال، والهجوم الذي شنه كبار مسؤولي ووزراء الليكود على المحكمة العليا.

وأبرز البرنامج جديد التطورات في سوريا ومنها إحراق محاصيل زراعية في منطقة تل تمر. وتحدثنا عن زيارة وزير الداخلية التركي، إلى ريف حلب للمرة الأولى. بالإضافة إلى السماح للمدنيين باستخدام الطريق الدولي M4 للتنقل بين تل تمر وعين عيسى بموجب اتفاق روسي تركي.