سوا عالهوا

سعي روسي لممارسة دور الوساطة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية

21 مايو 2020
العلاقات الفلسطينية الأميركية
العلاقات الفلسطينية الأميركية | Source: Shutterstock

تناولت حلقة الخميس من سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمرا، ردود الفعل الدولية وخاصة الأمريكية على قرار السلطة الفلسطينية التحلل من أي اتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية ردا على خطة ضم أراض من الضفة الغربية والموقف الفرنسي من القضية.

وفي إسرائيل، رصد البرنامج أنباء تحدثت عن سعي روسي لممارسة دور الوساطة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية وناقشنا مع المحلل وديع أبو نصار تطورات المواقف الاخيرة.

أما في الأردن فتابع البرنامج أنباء إصابة مواطن أردني برصاص الجيش الإسرائيلي فضلا عن فرض حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام تشهده المملكة ابتداءا من منتصف ليلة الخميس.

وتابع البرنامج في لبنان كلمة رئيس الوزراء بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومته وتقريرا خاصا من بيروت عن أداء الحكومة والواقعة التي أثارت غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما هاجم جنديان طبيبا في أحد المستشفيات واستعرض تأكيد الرئيس ميشال عون أن أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية في لبنان كثافة النزوح السوري والخسائر الناجمة عن إغلاق الحدود اللبنانية السورية.

وألقى البرنامج الضوء على دعوة الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار يسمح باستمرار مرور المساعدات الإنسانية إلى منطقة شمال غربي سوريا لمدة عام اضافي وتابع تطورات الحرائق التي نشبت في الأراضي الزراعية في ريف رأس العين بمحافظة الحسكة.

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سعي روسي لممارسة دور الوساطة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية

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سوا عالهوا

السلطة الفلسطينية تقرر التحلل من أي اتفاقات أو تفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية

20 مايو 2020
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

ناقشت حلقة سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمرا الأربعاء ردود الفعل على قرار السلطة الفلسطينية التحلل من أي اتفاقات أو تفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بعد إعلان خطط الضم الإسرائيلية لأراض من الضفة الغربية.

ورصد البرنامج وصول أول رحلة طيران بين الإمارات وإسرائيل إلى مطار في تل أبيب وعلى متنها مساعدات صحية للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى تحذيرات وزارة الصحة في قطاع غزة من احتمالات تفشي وباء كورونا داخل القطاع رغم التدابير الإحترازية بعد تسجيل 3إصابات جديدة بالفيروس.

واستعرض البرنامج مقررات اجتماعات مجلس الوزراء اللبناني ومجلس الدفاع الأعلى الخاصة بتمديد التعبئة العامة وتحذيرات رئيس الحكومة حسان دياب من انهيار الاقتصاد وتصريحات الرئيس ميشال عون بشأن ضرورة استكمال التحقيقات في ملفات الفساد.

والقى البرنامج الضوء على تصريحات وزير الدولة لشؤون الاعلام الأردني أمجد العضايلة عن أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا والتداعيات السلبية للوباء على الاقتصاد الأردني.

أما في سوريا، فقد تابع البرنامج تطورات أزمة رجل الأعمال رامي مخلوف مع النظام السوري، بعد قرار النظام الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته وأولاده.

وتضمنت الحلقة تقارير عن أبرز المستجدات بشأن أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة والأبحاث العلمية المتصلة لتصنيع لقاح لمكافحة كوفيد-19.

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السلطة الفلسطينية تقرر التحلل من أي اتفاقات أو تفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية