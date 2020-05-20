السلطة الفلسطينية تقرر التحلل من أي اتفاقات أو تفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية

ناقشت حلقة سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمرا الأربعاء ردود الفعل على قرار السلطة الفلسطينية التحلل من أي اتفاقات أو تفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بعد إعلان خطط الضم الإسرائيلية لأراض من الضفة الغربية.

ورصد البرنامج وصول أول رحلة طيران بين الإمارات وإسرائيل إلى مطار في تل أبيب وعلى متنها مساعدات صحية للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى تحذيرات وزارة الصحة في قطاع غزة من احتمالات تفشي وباء كورونا داخل القطاع رغم التدابير الإحترازية بعد تسجيل 3إصابات جديدة بالفيروس.

واستعرض البرنامج مقررات اجتماعات مجلس الوزراء اللبناني ومجلس الدفاع الأعلى الخاصة بتمديد التعبئة العامة وتحذيرات رئيس الحكومة حسان دياب من انهيار الاقتصاد وتصريحات الرئيس ميشال عون بشأن ضرورة استكمال التحقيقات في ملفات الفساد.

والقى البرنامج الضوء على تصريحات وزير الدولة لشؤون الاعلام الأردني أمجد العضايلة عن أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا والتداعيات السلبية للوباء على الاقتصاد الأردني.

أما في سوريا، فقد تابع البرنامج تطورات أزمة رجل الأعمال رامي مخلوف مع النظام السوري، بعد قرار النظام الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته وأولاده.

وتضمنت الحلقة تقارير عن أبرز المستجدات بشأن أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة والأبحاث العلمية المتصلة لتصنيع لقاح لمكافحة كوفيد-19.