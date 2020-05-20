سوا عالهوا

السلطة الفلسطينية تقرر التحلل من أي اتفاقات أو تفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية

20 مايو 2020
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

ناقشت حلقة سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمرا الأربعاء ردود الفعل على قرار السلطة الفلسطينية التحلل من أي اتفاقات أو تفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بعد إعلان خطط الضم الإسرائيلية لأراض من الضفة الغربية.

ورصد البرنامج وصول أول رحلة طيران بين الإمارات وإسرائيل إلى مطار في تل أبيب وعلى متنها مساعدات صحية للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى تحذيرات وزارة الصحة في قطاع غزة من احتمالات تفشي وباء كورونا داخل القطاع رغم التدابير الإحترازية بعد تسجيل 3إصابات جديدة بالفيروس.

واستعرض البرنامج مقررات اجتماعات مجلس الوزراء اللبناني ومجلس الدفاع الأعلى الخاصة بتمديد التعبئة العامة وتحذيرات رئيس الحكومة حسان دياب من انهيار الاقتصاد وتصريحات الرئيس ميشال عون بشأن ضرورة استكمال التحقيقات في ملفات الفساد.

والقى البرنامج الضوء على تصريحات وزير الدولة لشؤون الاعلام الأردني أمجد العضايلة عن أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا والتداعيات السلبية للوباء على الاقتصاد الأردني.

أما في سوريا، فقد تابع البرنامج تطورات أزمة رجل الأعمال رامي مخلوف مع النظام السوري، بعد قرار النظام الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته وأولاده.

وتضمنت الحلقة تقارير عن أبرز المستجدات بشأن أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة والأبحاث العلمية المتصلة لتصنيع لقاح لمكافحة كوفيد-19.

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السلطة الفلسطينية تقرر التحلل من أي اتفاقات أو تفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية

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سوا عالهوا

خطط الضم.. الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعتزم تنفيذها

19 مايو 2020
تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا
تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا | Source: Shutterstock

ناقشت حلقة سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي الثلاثاء مساعي القيادة الفلسطينية لبحث مواجهة خطط الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنفيذها وموقف حركة الجهاد الإسلامي وتهديداته لإسرائيل، بالاضافة الي تطورات كورونا في الاراضي الفلسطينية وتضمنت الحلقة تقريرا عن جامعة بيرزيت الفلسطينية التي تصدرت الجامعات العربية في تصنيف THE- Impact Ranking 2020 الذي يصدر عن مجلة التايمز البريطانية

البرنامج ناقش أيضا مواقف وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة المؤيدة لخطة السلام الأميركية ومساعي السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر لإقناع الادارة الأميركية بتنفيذ علميات الضم قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وتطرقت الحلقة إلى ادعاء النيابة العامة المالية اللبنانية على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان وأربعة صيارفة بجرم مخالفة قانون الصيرفة إضافة لبدء الجولة الثانية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وفي الأردن ناقشنا تطورات الأزمة الحالية المتعلقة باقتطاع علاوة العاملين في القطاع الصحي وجديد أزمة كورونا مع توجه الحكومة إلى تخصيص مناطق جديدة لحجر القادمين عبر المنافذ الحدودية البرية.

وفي الشأن السوري ناقشنا تصريحات مندوب دمشق الدائم لدى الأمم المتحدة  بشار الجعفري التي قال فيها إن أي وجود لقوات عسكرية أجنبية على الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة يمثل احتلالا، إضافة إلى ما نفذه عناصر من تنظيم داعش شرق سوريا من إعدام أحد عشر شخصا غالبيتهم من المقاتلين الموالين للنظام.

وتضمنت الحلقة تقريرا عن مستجدات كورونا في الولايات المتحدة وتقريرا عن التدخين وعلاقته بالإصابة بالفيروس.