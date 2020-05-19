سوا عالهوا

خطط الضم.. الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعتزم تنفيذها

19 مايو 2020
تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا
تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا | Source: Shutterstock

ناقشت حلقة سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي الثلاثاء مساعي القيادة الفلسطينية لبحث مواجهة خطط الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنفيذها وموقف حركة الجهاد الإسلامي وتهديداته لإسرائيل، بالاضافة الي تطورات كورونا في الاراضي الفلسطينية وتضمنت الحلقة تقريرا عن جامعة بيرزيت الفلسطينية التي تصدرت الجامعات العربية في تصنيف THE- Impact Ranking 2020 الذي يصدر عن مجلة التايمز البريطانية

البرنامج ناقش أيضا مواقف وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة المؤيدة لخطة السلام الأميركية ومساعي السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر لإقناع الادارة الأميركية بتنفيذ علميات الضم قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وتطرقت الحلقة إلى ادعاء النيابة العامة المالية اللبنانية على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان وأربعة صيارفة بجرم مخالفة قانون الصيرفة إضافة لبدء الجولة الثانية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وفي الأردن ناقشنا تطورات الأزمة الحالية المتعلقة باقتطاع علاوة العاملين في القطاع الصحي وجديد أزمة كورونا مع توجه الحكومة إلى تخصيص مناطق جديدة لحجر القادمين عبر المنافذ الحدودية البرية.

وفي الشأن السوري ناقشنا تصريحات مندوب دمشق الدائم لدى الأمم المتحدة  بشار الجعفري التي قال فيها إن أي وجود لقوات عسكرية أجنبية على الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة يمثل احتلالا، إضافة إلى ما نفذه عناصر من تنظيم داعش شرق سوريا من إعدام أحد عشر شخصا غالبيتهم من المقاتلين الموالين للنظام.

وتضمنت الحلقة تقريرا عن مستجدات كورونا في الولايات المتحدة وتقريرا عن التدخين وعلاقته بالإصابة بالفيروس.

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سوا عالهوا

حكومة نتنياهو عازمة على الضم وتتمسك بالعلاقات مع الأردن ومصر

19 مايو 2020
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

ناقشت حلقة الإثنين التي قدمها عادل الدسوقي جملة المواقف التي برزت عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية حيث رحبت كل من واشنطن وموسكو بتشكيلها فيما انتقدها الفلسطينيون خاصة مع إعلان بنيامين نتنياهو عزمه المضي في ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن إضافة إلى تصريحات وزير الخارجية الجديد بشأن الحرص على العلاقات مع كل من مصر والاردن.

واستضفنا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف الذي قال إن التعويل في المرحلة القادمة سيكون على المواقف الفلسطينية وتحدثنا الى عايدة توما سليمان عضوة الكنيست الإسرائيلية عن القائمة المشتركة والتي وصفت إعلان نتنياهو بالوقح.

وفي الملف اللبناني سلطت الحلقة الضوء على قرار رفع إجراءات الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس كورونا بالتدريج ودعوة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للبطريرك الماروني بشارة الراعي للمشاركة في مواجهة الانهيار الذي يمر به لبنان.

وتطرق البرنامج الى آخر مستجدات كورونا في الاردن حيث سجلت الاحد 6إصابات مع انتهاء المرحلة الثانية من خطّة عودة المغتربين وناقشنا منح البنك المركزي قروضا ميسرة لأكثر من اثنتي عشرة شركة بغية تحفيز الاقتصاد وتقليل أضرار كورونا.

وتطرق البرنامج في سياق تناوله للتطورات في سوريا جديد الخلافات بين الرئيس بشار الأسد وابن خاله أبرز اعمدة الاقتصاد السوري رامي مخلوف والذي ظهر في فيديو جديد على فيسبوك بين فيه أربعة طلبات تقدمت بها الحكومة السورية إليه تهدف في النهاية للسيطرة على شركة الاتصالات التي يملِكها

وفي تطورات سورية أخرى تناولت الحلقة بتقرير خاص ما اعتبر مؤشرات على وجود تغيير في الموقف الروسي تجاه الرئيس السوري بشار الأسد

وتضمنت الحلقة تقارير خاصة عن آخر مستجدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وتقريرا عن مبادرات في الأردن لتعزيز فرص التعليم عن بعد في المناطق النائية وتقريرا عن انتشار حشرات غريبة في لبنان.

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حكومة نتنياهو عازمة على الضم وتتمسك بالعلاقات مع الأردن ومصر