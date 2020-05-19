خطط الضم.. الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعتزم تنفيذها

ناقشت حلقة سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي الثلاثاء مساعي القيادة الفلسطينية لبحث مواجهة خطط الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنفيذها وموقف حركة الجهاد الإسلامي وتهديداته لإسرائيل، بالاضافة الي تطورات كورونا في الاراضي الفلسطينية وتضمنت الحلقة تقريرا عن جامعة بيرزيت الفلسطينية التي تصدرت الجامعات العربية في تصنيف THE- Impact Ranking 2020 الذي يصدر عن مجلة التايمز البريطانية

البرنامج ناقش أيضا مواقف وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة المؤيدة لخطة السلام الأميركية ومساعي السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر لإقناع الادارة الأميركية بتنفيذ علميات الضم قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وتطرقت الحلقة إلى ادعاء النيابة العامة المالية اللبنانية على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان وأربعة صيارفة بجرم مخالفة قانون الصيرفة إضافة لبدء الجولة الثانية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وفي الأردن ناقشنا تطورات الأزمة الحالية المتعلقة باقتطاع علاوة العاملين في القطاع الصحي وجديد أزمة كورونا مع توجه الحكومة إلى تخصيص مناطق جديدة لحجر القادمين عبر المنافذ الحدودية البرية.

وفي الشأن السوري ناقشنا تصريحات مندوب دمشق الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التي قال فيها إن أي وجود لقوات عسكرية أجنبية على الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة يمثل احتلالا، إضافة إلى ما نفذه عناصر من تنظيم داعش شرق سوريا من إعدام أحد عشر شخصا غالبيتهم من المقاتلين الموالين للنظام.

وتضمنت الحلقة تقريرا عن مستجدات كورونا في الولايات المتحدة وتقريرا عن التدخين وعلاقته بالإصابة بالفيروس.