حكومة نتنياهو عازمة على الضم وتتمسك بالعلاقات مع الأردن ومصر

ناقشت حلقة الإثنين التي قدمها عادل الدسوقي جملة المواقف التي برزت عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية حيث رحبت كل من واشنطن وموسكو بتشكيلها فيما انتقدها الفلسطينيون خاصة مع إعلان بنيامين نتنياهو عزمه المضي في ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن إضافة إلى تصريحات وزير الخارجية الجديد بشأن الحرص على العلاقات مع كل من مصر والاردن.

واستضفنا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف الذي قال إن التعويل في المرحلة القادمة سيكون على المواقف الفلسطينية وتحدثنا الى عايدة توما سليمان عضوة الكنيست الإسرائيلية عن القائمة المشتركة والتي وصفت إعلان نتنياهو بالوقح.

وفي الملف اللبناني سلطت الحلقة الضوء على قرار رفع إجراءات الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس كورونا بالتدريج ودعوة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للبطريرك الماروني بشارة الراعي للمشاركة في مواجهة الانهيار الذي يمر به لبنان.

وتطرق البرنامج الى آخر مستجدات كورونا في الاردن حيث سجلت الاحد 6إصابات مع انتهاء المرحلة الثانية من خطّة عودة المغتربين وناقشنا منح البنك المركزي قروضا ميسرة لأكثر من اثنتي عشرة شركة بغية تحفيز الاقتصاد وتقليل أضرار كورونا.

وتطرق البرنامج في سياق تناوله للتطورات في سوريا جديد الخلافات بين الرئيس بشار الأسد وابن خاله أبرز اعمدة الاقتصاد السوري رامي مخلوف والذي ظهر في فيديو جديد على فيسبوك بين فيه أربعة طلبات تقدمت بها الحكومة السورية إليه تهدف في النهاية للسيطرة على شركة الاتصالات التي يملِكها

وفي تطورات سورية أخرى تناولت الحلقة بتقرير خاص ما اعتبر مؤشرات على وجود تغيير في الموقف الروسي تجاه الرئيس السوري بشار الأسد

وتضمنت الحلقة تقارير خاصة عن آخر مستجدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وتقريرا عن مبادرات في الأردن لتعزيز فرص التعليم عن بعد في المناطق النائية وتقريرا عن انتشار حشرات غريبة في لبنان.