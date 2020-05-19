سوا عالهوا

حكومة نتنياهو عازمة على الضم وتتمسك بالعلاقات مع الأردن ومصر

19 مايو 2020
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

ناقشت حلقة الإثنين التي قدمها عادل الدسوقي جملة المواقف التي برزت عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية حيث رحبت كل من واشنطن وموسكو بتشكيلها فيما انتقدها الفلسطينيون خاصة مع إعلان بنيامين نتنياهو عزمه المضي في ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن إضافة إلى تصريحات وزير الخارجية الجديد بشأن الحرص على العلاقات مع كل من مصر والاردن.

واستضفنا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف الذي قال إن التعويل في المرحلة القادمة سيكون على المواقف الفلسطينية وتحدثنا الى عايدة توما سليمان عضوة الكنيست الإسرائيلية عن القائمة المشتركة والتي وصفت إعلان نتنياهو بالوقح.

وفي الملف اللبناني سلطت الحلقة الضوء على قرار رفع إجراءات الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس كورونا بالتدريج ودعوة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للبطريرك الماروني بشارة الراعي للمشاركة في مواجهة الانهيار الذي يمر به لبنان.

وتطرق البرنامج الى آخر مستجدات كورونا في الاردن حيث سجلت الاحد 6إصابات مع انتهاء المرحلة الثانية من خطّة عودة المغتربين وناقشنا منح البنك المركزي قروضا ميسرة لأكثر من اثنتي عشرة شركة بغية تحفيز الاقتصاد وتقليل أضرار كورونا.

وتطرق البرنامج في سياق تناوله للتطورات في سوريا جديد الخلافات بين الرئيس بشار الأسد وابن خاله أبرز اعمدة الاقتصاد السوري رامي مخلوف والذي ظهر في فيديو جديد على فيسبوك بين فيه أربعة طلبات تقدمت بها الحكومة السورية إليه تهدف في النهاية للسيطرة على شركة الاتصالات التي يملِكها

وفي تطورات سورية أخرى تناولت الحلقة بتقرير خاص ما اعتبر مؤشرات على وجود تغيير في الموقف الروسي تجاه الرئيس السوري بشار الأسد

وتضمنت الحلقة تقارير خاصة عن آخر مستجدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وتقريرا عن مبادرات في الأردن لتعزيز فرص التعليم عن بعد في المناطق النائية وتقريرا عن انتشار حشرات غريبة في لبنان.

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حكومة نتنياهو عازمة على الضم وتتمسك بالعلاقات مع الأردن ومصر

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سوا عالهوا

الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة

10 يونيو 2020
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي
نتنياهو وغانتس يدعمان ضم الأراضي

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء تقديم اقتراح مضاد لخطة السلام الأميركية التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بالتزامن مع تحركات القيادة الفلسطينية التي سلمت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة تتضمن المطالبة بتشكيل ائتلاف دولي ضد تنفيذ خطة الضم.

في غضون ذلك وصلت طائرة تابعة لمجموعة الاتحاد الإماراتية للطيران إلى مطار إسرائيلي محمّلة بمساعدات طبية لدعم الفلسطينيين في التصدي لفيروس كورونا المستجد إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية ورغم ترحيبه بالمساعدات الدولية أكد أن حكومته لم تكن على علم بأمر هذه الشحنة وطالب بالتنسيق المسبق.

هذا وقد تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الى عمان لمناقشة خطة ضم غور الأردن وأجزاءمن الضفة الغربية، فيما وصل وزير الخارجية الألماني إلى تل أبيب الأربعاء للقاء المسؤولين الإسرائيليين وتأكد موقف برلين الرافض لخطةالضم وتحدث المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين عن موقف الأردن من الخطة وقال إن عمان لا تعترض على الخطة وهناك مرونة في الموقف بحسب تعبيره.

في لبنان، عقد رئيس الوزراء حسان دياب اجتماعا أمنيا الثلاثاء لمناقشة الإجراءات التي اتخذت بحق من تورطوا في تحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة خلال المظاهرات التي وقعت في بيروت السبتَ الماضي.

في الملف السوري، تواصلت لليوم الثالث على التوالي الإحتجاجات المناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء الجنوبية حيث شارك العشرات بمظاهرة أمام مبنى المحافظة الثلاثاء وجابوا شوارع المدينة وهم يرددون شعارات تطالب برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

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الفلسطينيون يقترحون خطة سلام مضادة وأنباء عن محادثات إسرائيلية أردنية مرتقبة