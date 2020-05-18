تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا والأردن يؤكد رفض الضم

تناول برنامج سوا عالهوا الذي قدمته إنتصار يونس الأحد قرار الحكومة الفلسطينية إغلاق المرافق العامة والخاصة خلال فترة عيد الفطر إبتداء من الجمعة ولمدة أربعة أيام لمواجهة وباء كورونا.

وفي قطاع غزة تابعنا تطورات مواجهة كورونا بعد عودة بعض العالقين من مصر ومطالبات بعض الناشطين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بتحقيق المصالحة الفلسطينية بين الفصائل في أقرب وقت.

وسلط البرنامج الضوء على مراسم تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة وأدائها اليمين القانونية في الكنيست بعد إرجائها بسبب موجات الغضب التي يواجهها نتنياهو على خلفية توزيع الحقائب الوزارية.

أما في الأردن، فرصد البرنامج استمرار استقبال العائدين من مختلف دول العالم وتمسك الحكومة بمواقفها من القضية الفلسطينية وتحذيراتها من خطط الضم الإسرائيلية لأراض في الضفة الغربية.

أما في لبنان فقد تحدث البرنامج عن تهريب الأموال والطحين إلى سوريا والدعوات المتكررة لإحكام السيطرة على المعابر الحدودية والاجتماع الوزاري لتقييم أجراءات التصدي لفيروس كورونا.

ورصد البرنامج التطورات الميدانية في سوريا خاصة في منطقة عفرين بالتزامن مع مواصلة المحاكمة التي تنعقد في ألمانيا لضابطين سابقين من الجيش السوري متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق معتقلين من معارضي النظام.