سوا عالهوا

تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا والأردن يؤكد رفض الضم

18 مايو 2020
تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا
تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا | Source: Shutterstock

تناول برنامج سوا عالهوا الذي قدمته إنتصار يونس الأحد قرار الحكومة الفلسطينية إغلاق المرافق العامة والخاصة خلال فترة عيد الفطر إبتداء من الجمعة ولمدة أربعة أيام لمواجهة وباء كورونا. 

وفي قطاع غزة تابعنا تطورات مواجهة كورونا بعد عودة بعض العالقين من مصر ومطالبات بعض الناشطين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بتحقيق المصالحة الفلسطينية بين الفصائل في أقرب وقت.

وسلط البرنامج الضوء على مراسم تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة وأدائها اليمين القانونية في الكنيست بعد إرجائها بسبب موجات الغضب التي يواجهها نتنياهو على خلفية توزيع الحقائب الوزارية.

أما في الأردن، فرصد البرنامج استمرار استقبال العائدين من مختلف دول العالم وتمسك الحكومة بمواقفها من القضية الفلسطينية وتحذيراتها من خطط الضم الإسرائيلية لأراض في الضفة الغربية.

أما في لبنان فقد تحدث البرنامج عن تهريب الأموال والطحين إلى سوريا والدعوات المتكررة لإحكام السيطرة على المعابر الحدودية والاجتماع الوزاري لتقييم أجراءات التصدي لفيروس كورونا.

ورصد البرنامج التطورات الميدانية في سوريا خاصة في منطقة عفرين بالتزامن مع مواصلة المحاكمة التي تنعقد في ألمانيا لضابطين سابقين من الجيش السوري متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق معتقلين من معارضي النظام.

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تقارب خليجي إسرائيلي تحت مظلة كورونا والأردن يؤكد رفض الضم

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سوا عالهوا

هل يستطيع البرلمان الأردني إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي؟

14 مايو 2020
الملك الأردني عبدالله الثاني مجتمعا مع مسؤولين حكوميين عبر الفيديو
الملك الأردني عبدالله الثاني مجتمعا مع مسؤولين حكوميين عبر الفيديو

تناولت حلقة الخميس من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها إنتصار يونس جديد المواقف الفلسطينية من الخطط الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية وتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في هذا الصدد والاجتماع المقرر السبت المقبل لبلورة موقف فلسطيني بهذا الخصوص.

وفي قطاع غزة تابعنا عودة العالقين الفلسطينيين من مصر عبر معبر رفح في آخر أيام المهلة الثلاثة وتصريحات حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وسلط البرنامج الضوء على أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين القانونية في الكنيست بعد زيارة خاطفة لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل.

أما في لبنان فتناول البرنامج أولى جلسات التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بصورة رسمية بغية الحصول على دعم مالي للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وتابعنا في الأردن تأثيرات وباء كورونا على الحالة الاقتصادية في ضوء تصريحات حكومية عن زيادة عدد الفقراء في المملكة واستبعاد صرف دعم الخبز للمستحقين هذا العام.

ورصد البرنامج تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة الميدانية منها في شمال حلب.

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هل يستطيع البرلمان الأردني إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي؟