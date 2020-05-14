هل يستطيع البرلمان الأردني إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي؟

تناولت حلقة الخميس من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها إنتصار يونس جديد المواقف الفلسطينية من الخطط الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية وتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في هذا الصدد والاجتماع المقرر السبت المقبل لبلورة موقف فلسطيني بهذا الخصوص.

وفي قطاع غزة تابعنا عودة العالقين الفلسطينيين من مصر عبر معبر رفح في آخر أيام المهلة الثلاثة وتصريحات حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وسلط البرنامج الضوء على أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين القانونية في الكنيست بعد زيارة خاطفة لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل.

أما في لبنان فتناول البرنامج أولى جلسات التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بصورة رسمية بغية الحصول على دعم مالي للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وتابعنا في الأردن تأثيرات وباء كورونا على الحالة الاقتصادية في ضوء تصريحات حكومية عن زيادة عدد الفقراء في المملكة واستبعاد صرف دعم الخبز للمستحقين هذا العام.

ورصد البرنامج تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة الميدانية منها في شمال حلب.