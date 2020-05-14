سوا عالهوا

هل يستطيع البرلمان الأردني إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي؟

14 مايو 2020
الملك الأردني عبدالله الثاني مجتمعا مع مسؤولين حكوميين عبر الفيديو
الملك الأردني عبدالله الثاني مجتمعا مع مسؤولين حكوميين عبر الفيديو

تناولت حلقة الخميس من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها إنتصار يونس جديد المواقف الفلسطينية من الخطط الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية وتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في هذا الصدد والاجتماع المقرر السبت المقبل لبلورة موقف فلسطيني بهذا الخصوص.

وفي قطاع غزة تابعنا عودة العالقين الفلسطينيين من مصر عبر معبر رفح في آخر أيام المهلة الثلاثة وتصريحات حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وسلط البرنامج الضوء على أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين القانونية في الكنيست بعد زيارة خاطفة لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل.

أما في لبنان فتناول البرنامج أولى جلسات التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بصورة رسمية بغية الحصول على دعم مالي للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وتابعنا في الأردن تأثيرات وباء كورونا على الحالة الاقتصادية في ضوء تصريحات حكومية عن زيادة عدد الفقراء في المملكة واستبعاد صرف دعم الخبز للمستحقين هذا العام.

ورصد البرنامج تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة الميدانية منها في شمال حلب.

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هل يستطيع البرلمان الأردني إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي؟

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سوا عالهوا

بومبيو يبحث خطة السلام الأميركية في إسرائيل والفلسطينييون يستغيثون بأوروبا

13 مايو 2020
بومبيو يبحث خطة السلام الأميركية في إسرائيل
بومبيو يبحث خطة السلام الأميركية في إسرائيل

تناولت حلقة الأربعاء من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمره زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل والموضوعات التي يناقشها خلال زيارته خاصة ما يتعلق منها بخطة السلام الأميركية ومسألة ضم مستوطنات في الضفة الغربية.

هذا إلى جانب دعوة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية الإتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوط اقتصادية حتى تعدل عن خططها بشأن ضم أراض من الضفة.

وسلط البرنامج الضوء على عودة المئات من العالقين الفلسطينيين في مصر إلى غزة من خلال معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي.

وتابعنا قرار الحكومة اللبنانية إغلاق معظم أنحاء البلاد مرة أخرى لأربعة أيام في مسعي لمنع موجة ثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا إلى جانب مفاوضات لبنان الرسمية مع صندوق النقد الدولي.

وتناولت الحلقة إعلان الحكومة الأردنية فرض حظر شامل يوم عيد الفطر الأول والإجراءات الوقائية الجديدة التي تعتزم تطبيقها مع بدء عشرات الآلاف من طلبة الثانوية العامة الاختبار التجريبي عبر منصة "درسك".

واستعرض البرنامج تحذير المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري من أن استمرار روسيا في دعم الرئيس السوري بشار الأسد يعني الإخفاق في الحصول على الدعم الدولي لجهود إعادة الإعمار، والانهيار المتواصل لليرة السورية ووصولها إلى أدنى مستوىً في تاريخها أمام الدولار الأميركي، ما تسبب في ارتفاع هائل بأسعار المواد الغذائية.

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بومبيو يبحث خطة السلام الأميركية في إسرائيل والفلسطينييون يستغيثون بأوروبا