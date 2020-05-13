سوا عالهوا

بومبيو يبحث خطة السلام الأميركية في إسرائيل والفلسطينييون يستغيثون بأوروبا

13 مايو 2020
بومبيو يبحث خطة السلام الأميركية في إسرائيل
بومبيو يبحث خطة السلام الأميركية في إسرائيل

تناولت حلقة الأربعاء من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمره زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل والموضوعات التي يناقشها خلال زيارته خاصة ما يتعلق منها بخطة السلام الأميركية ومسألة ضم مستوطنات في الضفة الغربية.

هذا إلى جانب دعوة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية الإتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوط اقتصادية حتى تعدل عن خططها بشأن ضم أراض من الضفة.

وسلط البرنامج الضوء على عودة المئات من العالقين الفلسطينيين في مصر إلى غزة من خلال معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي.

وتابعنا قرار الحكومة اللبنانية إغلاق معظم أنحاء البلاد مرة أخرى لأربعة أيام في مسعي لمنع موجة ثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا إلى جانب مفاوضات لبنان الرسمية مع صندوق النقد الدولي.

وتناولت الحلقة إعلان الحكومة الأردنية فرض حظر شامل يوم عيد الفطر الأول والإجراءات الوقائية الجديدة التي تعتزم تطبيقها مع بدء عشرات الآلاف من طلبة الثانوية العامة الاختبار التجريبي عبر منصة "درسك".

واستعرض البرنامج تحذير المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري من أن استمرار روسيا في دعم الرئيس السوري بشار الأسد يعني الإخفاق في الحصول على الدعم الدولي لجهود إعادة الإعمار، والانهيار المتواصل لليرة السورية ووصولها إلى أدنى مستوىً في تاريخها أمام الدولار الأميركي، ما تسبب في ارتفاع هائل بأسعار المواد الغذائية.

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بومبيو يبحث خطة السلام الأميركية في إسرائيل والفلسطينييون يستغيثون بأوروبا

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سوا عالهوا

بومبيو يشهد ولادة الحكومة الإسرائيلية الجديدة والفلسطينييون يطالبون بمقاطعة إسرائيل

12 مايو 2020
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

تناولت حلقة الثلاثاء من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمره تحذير منظمة الصحة العالمية من انزلاق لبنان إلى مرحلة أكثر خطورة من تفشي فيروس كورونا مع تصاعد الجدل بين تيار المردة بزعامة سليمان فرنجية وجبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر على خلفية قضية الوقود المغشوش.

هذا إلى جانب بدء عودة الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري، وتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بشأن التزام الحكومة بدفع مخصصات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مهما كانت إجراءات السلطات الإسرائيلية، التي تستعد لإعلان الحكومة الجديدة بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وألقى البرنامج الضوء على آخر التطورات بشأن كورونا في الأردن بعد تسجيل 22 إصابة جديدة والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها مع قرب حلول عيد الفطر بالإضافة إلى قرار تمديد أوقات السماح للمواطنين بالخروج حتى الساعة 7 مساء.

وفي سوريا ناقش البرنامج إقالة وزير التجارة الداخلية وعلاقة ذلك بالخلاف بين الرئيس بشار الأسد وابن خالته رامي مخلوف، إضافة إلى إعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية توسيع قواعده.

البرنامج ألقى الضوء على فريق نسوي أردني فاز بجائزة عالمية للروبوتات في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

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بومبيو يشهد ولادة الحكومة الإسرائيلية الجديدة والفلسطينييون يطالبون بمقاطعة إسرائيل