بومبيو يبحث خطة السلام الأميركية في إسرائيل والفلسطينييون يستغيثون بأوروبا

تناولت حلقة الأربعاء من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمره زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل والموضوعات التي يناقشها خلال زيارته خاصة ما يتعلق منها بخطة السلام الأميركية ومسألة ضم مستوطنات في الضفة الغربية.

هذا إلى جانب دعوة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية الإتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوط اقتصادية حتى تعدل عن خططها بشأن ضم أراض من الضفة.

وسلط البرنامج الضوء على عودة المئات من العالقين الفلسطينيين في مصر إلى غزة من خلال معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي.

وتابعنا قرار الحكومة اللبنانية إغلاق معظم أنحاء البلاد مرة أخرى لأربعة أيام في مسعي لمنع موجة ثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا إلى جانب مفاوضات لبنان الرسمية مع صندوق النقد الدولي.

وتناولت الحلقة إعلان الحكومة الأردنية فرض حظر شامل يوم عيد الفطر الأول والإجراءات الوقائية الجديدة التي تعتزم تطبيقها مع بدء عشرات الآلاف من طلبة الثانوية العامة الاختبار التجريبي عبر منصة "درسك".

واستعرض البرنامج تحذير المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري من أن استمرار روسيا في دعم الرئيس السوري بشار الأسد يعني الإخفاق في الحصول على الدعم الدولي لجهود إعادة الإعمار، والانهيار المتواصل لليرة السورية ووصولها إلى أدنى مستوىً في تاريخها أمام الدولار الأميركي، ما تسبب في ارتفاع هائل بأسعار المواد الغذائية.