بومبيو يشهد ولادة الحكومة الإسرائيلية الجديدة والفلسطينييون يطالبون بمقاطعة إسرائيل

تناولت حلقة الثلاثاء من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمره تحذير منظمة الصحة العالمية من انزلاق لبنان إلى مرحلة أكثر خطورة من تفشي فيروس كورونا مع تصاعد الجدل بين تيار المردة بزعامة سليمان فرنجية وجبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر على خلفية قضية الوقود المغشوش.

هذا إلى جانب بدء عودة الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري، وتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بشأن التزام الحكومة بدفع مخصصات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مهما كانت إجراءات السلطات الإسرائيلية، التي تستعد لإعلان الحكومة الجديدة بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وألقى البرنامج الضوء على آخر التطورات بشأن كورونا في الأردن بعد تسجيل 22 إصابة جديدة والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها مع قرب حلول عيد الفطر بالإضافة إلى قرار تمديد أوقات السماح للمواطنين بالخروج حتى الساعة 7 مساء.

وفي سوريا ناقش البرنامج إقالة وزير التجارة الداخلية وعلاقة ذلك بالخلاف بين الرئيس بشار الأسد وابن خالته رامي مخلوف، إضافة إلى إعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية توسيع قواعده.

البرنامج ألقى الضوء على فريق نسوي أردني فاز بجائزة عالمية للروبوتات في الولايات المتحدة الشهر الماضي.