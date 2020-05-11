سوا عالهوا

معبر رفح يستقبل العائدين إلى غزة وعائلة الحريري تواجه أزمة داخلية

11 مايو 2020
زعيم تيار المستقبل سعد الحريري
زعيم تيار المستقبل سعد الحريري

ناقشت حلقة الأحد من برنامج سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي مستجدات ما أعلنته الحكومة اللبنانية عن تسجيل إحدى عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا ومطالبات وزير الصحة اللبناني باتخاذ قرار بإقفال البلاد لثمان وأربعين ساعة.

وتحدث برنامج سوا عالهوا عن آخر المستجدات السياسية في الأراضي الفلسطينية حيث تعهد زعماء فلسطينيون بالتصدي لقرار عسكري إسرائيلي جديد يقولون إنه قد يؤدي إلى مصادرة أموال مخصصة للمعتقلين وذويهم، إضافة إلى قرارات المجلس الثوري لحركة "فتح" الذي أكد رفض القرار الإسرائيلي.

وفي قطاع غزة، ناقشنا إعلان مكتب الإعلام الحكومي فتح معبر رفح البري بين القطاع ومصر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة في اتجاه واحد لاستقبال القادمين فقط.

وفي الاردن، تطرقنا الى آخر إعلان للحكومة الأردنية حيال مكافحة الكورونا إذ تعتزم البلاد تنفيذ إجراءات محددة بمناسبة عيد الفطر بعدما سجلت إصابات جديد بالفيروس للمرة الأولى منذ ثمانية أيام.

وفي الشأن السوري، تحدثنا عن تواصل الجدل في البلاد بعد قرار حكومي جديد بشأن دعم المشتقات النفطية إذ تقرر إيقاف تزويد سيارات خاصة بشريحة البنزين المدعوم اعتبارا من الأحد.

وتضمنت الحلقة تقاريرعن مستجدات تفشي فيروس كورونا في الولايات، وتقريرا عن أزمة تيار المستقبل في لبنان، بالإضافة الى أزمة الصحافة الورقية قبل أزمة كورونا وبعدها.

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معبر رفح يستقبل العائدين إلى غزة وعائلة الحريري تواجه أزمة داخلية

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سوا عالهوا

العفو الدولية تتهم قوات الأسد بارتكاب جرائم حرب وداعش يتأهب

11 مايو 2020
عناصر من قوات الأسد
عناصر من قوات الأسد

ناقشت حلقة الاثنين من برنامج سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي تطورات انتشار فيروس كورونا، وادعاءات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سلطات خارجية بتزوير وثائق فحص المغتربين العائدين.

البرنامج ناقش أيضا آخر المستجدات السياسية في الأراضي الفلسطينية حيث هدمت جرافات إسرائيلية فجر الاثنين منزل المعتقل قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

فيما تسعى الحكومة الاسرائيلية لإنعاش الاقتصاد وقد أعادت فتح الحضانات ورياض الأطفال جزئيا في ظل تراجع حصيلة لإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وفي قطاع غزة، ناقشنا تداعيات مداهمة أجهزة حركة حماس منزل عضو لجنة الجبهة المركزية لؤي المدهون مدير مكتب وزير التنمية في القطاع واختطاف أشقائه.

أما في الاردن فقد تابعنا إعلان الحكومة الأخير بشأن مكافحة فيروس كورونا و"حادثة سائق المفرق" التي فتحت عيون الحكومة لإتخاذ إجراءات صارمة على الحدود.

البرنامج استعرض أيضا تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهم النظام السوري وحليفها الروسي بمهاجمة مرافق طبية وتعليمية في شمال غرب سوريا إضافة إلى مستجدات القتال بين قوات النظام السوري وفصائل مقاتلة أبرزها تنظيم "حراس الدين" المدرج على قوائم الإرهاب الأميركية في شمال غرب البلاد، هذا فيما حذرت جهات مختلفة من إمكانية عودة تنظيم داعش من جديد في ظل انشغال حكومات المنطقة بالتصدي لفيروس كورونا.

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العفو الدولية تتهم قوات الاسد بارتكاب جرائم حرب وداعش يتأهب