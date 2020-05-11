معبر رفح يستقبل العائدين إلى غزة وعائلة الحريري تواجه أزمة داخلية

ناقشت حلقة الأحد من برنامج سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي مستجدات ما أعلنته الحكومة اللبنانية عن تسجيل إحدى عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا ومطالبات وزير الصحة اللبناني باتخاذ قرار بإقفال البلاد لثمان وأربعين ساعة.

وتحدث برنامج سوا عالهوا عن آخر المستجدات السياسية في الأراضي الفلسطينية حيث تعهد زعماء فلسطينيون بالتصدي لقرار عسكري إسرائيلي جديد يقولون إنه قد يؤدي إلى مصادرة أموال مخصصة للمعتقلين وذويهم، إضافة إلى قرارات المجلس الثوري لحركة "فتح" الذي أكد رفض القرار الإسرائيلي.

وفي قطاع غزة، ناقشنا إعلان مكتب الإعلام الحكومي فتح معبر رفح البري بين القطاع ومصر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة في اتجاه واحد لاستقبال القادمين فقط.

وفي الاردن، تطرقنا الى آخر إعلان للحكومة الأردنية حيال مكافحة الكورونا إذ تعتزم البلاد تنفيذ إجراءات محددة بمناسبة عيد الفطر بعدما سجلت إصابات جديد بالفيروس للمرة الأولى منذ ثمانية أيام.

وفي الشأن السوري، تحدثنا عن تواصل الجدل في البلاد بعد قرار حكومي جديد بشأن دعم المشتقات النفطية إذ تقرر إيقاف تزويد سيارات خاصة بشريحة البنزين المدعوم اعتبارا من الأحد.

وتضمنت الحلقة تقاريرعن مستجدات تفشي فيروس كورونا في الولايات، وتقريرا عن أزمة تيار المستقبل في لبنان، بالإضافة الى أزمة الصحافة الورقية قبل أزمة كورونا وبعدها.