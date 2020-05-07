سوا عالهوا

معهد إسرائيلي يتوصل إلى أجسام مضادة تهاجم كورونا

07 مايو 2020
مواطن إسرائيلي يقف أمام محل لبيع الصحف
مواطن إسرائيلي يقف أمام محل لبيع الصحف

ناقشت حلقة الخميس من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها انتصار يونس مطالبات لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطة الضم الاسرائيلية.

وتحدث برنامج سوا عالهوا في هذا السياق إلى نبيل شَعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، وقال شعت إن ما تقوم به الإدارة الأميركية ليس في مصلحة أحد.

وفي قطاع غزة، تابع البرنامج إعلان وزارة الداخلية في القطاع فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لتسهيل عودة دفعات جديدة من المواطنين العالقين في الخارج.

أما في الشأن الإسرائيلي فقد ناقشنا ابعاد موافقة المحكمة العليا على اتفاق رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو وخصمه السابق بيني غانتس المتعلق بتشكيل حكومة وحدة.

واستعرضنا مستجدات أزمة فيروس كورونا في الاردن الذي توقعت حكومته ارتفاعا اضافيا في عجز الموازنة بمقدار مليار دينار بسبب إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وفي الشأن السوري تحدثنا عن تجديد الولايات المتّحدة رفضها التام للوجود الإيراني في سوريا بالاضافة الى تشديد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن انسحاب القوات الإيرانية لا ينبغي له أن يقتصر على جنوب غرب سوريا.

وتضمنت الحلقة تقارير عن مستجدات كورونا في الولايات، وتقريرا عن الأوضاع الإقتصادية الصعبة في قطاع غزة من جراء الحصار الإسرائيلي، وتقريرا عن تطوير معهد اسرائيلي لأجسام مضادة  تهاجم فيروس كوفيد-19، وتقريرا عن تحديات دول المنطقة والعالم مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

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معهد إسرائيلي يتوصل إلى أجسام مضادة تهاجم كورونا

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سوا عالهوا

إسرائيل تهاجم إيران في سوريا مجددا والسلطة الفلسطينية تطالب بالتصدي لخطة الضم

06 مايو 2020
إسرائيل تهاجم إيران في سوريا مجددا
إسرائيل تهاجم إيران في سوريا مجددا | Source: Shutterstock

ناقشت حلقة الأربعاء من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها انتصار يونس مباحثات الرئيس اللبناني ميشال عون مع رؤساء الكتل البرلمانية في قصر بعبدا  لمناقشة الخطة المالية الاقتصادية للحكومة، وتطرق البرنامج لاسباب غياب زعماء كتل سياسية عن تلك الاجتماعات، وتحدثنا الى نبيل بو منصف نائب رئيس تحرير جريدة النهار للاطلاع على أهمية الاجتماع.

وسلطت الحلقة الضوء على مناقشات المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش حيال موقف السلطة الفلسطينية الرافض لسياسة الضم الاسرائيلية، إضافة الى اعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وفي قطاع غزة، تابع البرنامج اخر التطورات الميدانية عقب استهداف المدفعية الاسرائيلية لمواقع تابعة لحماس شمالي غزة، ردا علي إطلاق صاروخ من القطاع.

واستعرضنا مستجدات ازمة فيروس كورونا في الاردن، حيث توقعت الحكومة ارتفاعا واضحا في نسبة البطالة، وسط اعلان البلاد مواصلة فرض حظر التجوّل الجزئي.

وفي الشأن السوري تحدثنا عن مقتل عناصر من القوات الإيرانية والمجموعات العراقية الموالية لها في غارات يرجح أنها إسرائيلية، ونافشنا مع  المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحم ابعاد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت حول عزم اسرائيل مواصلة عملياتها في سوريا حتى رحيل إيران منها.

وتضمنت الحلقة تقارير عن مستجدات كورونا في الولايات، وتقريرا عن وضع المطارات والموانئ ومحطات القطارات عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتقريرا عن الانعكاسات الاقتصادية والمعيشية في الدول التي تفشى فيها كوفيد-19.

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إسرائيل تهاجم إيران في سوريا مجددا والسلطة الفلسطينية تطالب بالتصدي لخطة الضم